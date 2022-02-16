Селен: почему важен для здоровья и в каких продуктах содержится

Селен: почему важен для здоровья и в каких продуктах содержится

В организм этот микроэлемент поступает вместе с пищей.⁣

В организме постоянно присутствуют агрессивные соединения, которые повреждают и разрушают наши клетки. Их действию сопротивляется специальная система защиты и селен важный компонент этой защиты. Кроме того, он необходим для синтеза гормонов щитовидной железы, и способствует полноценному усвоению йода, из которого эти гормоны и производятся. А еще селен предупреждает мутации и развитие опухолевых клеток, необходим для иммунитета, сердца и репродуктивной системы.⁣ Польза селена заключается еще и в том, что он влияет на рост волос, сохраняя их здоровый и красивый вид⁣⁣.

Основной причиной дефицита селена в организме является недостаточное поступление с продуктами питания, особенно в той местности, где почвы бедны селеном. Низкое содержание селена в Украине обнаружено на территориях Хмельницкой, Винницкой, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской областей и Автономной Республики Крым.⁣⁣

А еще причинами могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, курение и злоупотребление алкоголем, голодание и низкокалорийные диеты, стрессы. Большое влияние на содержание селена в продуктах оказывает кулинарная обработка - до 80% селена теряют при приготовлении мясо, овощи, молоко, фрукты. Меньше всего – мука и крупы (до 10%). Поэтому хлеб, каши, свежие овощи и фрукты являются гарантированным источником селена. Низкокалорийное питании с недостатком белков способствует развитию дефицита селена.⁣

Дефицит селена не имеет специфических симптомов. Но проверить его содержание в организме нужно при гипотериозе, проблемах с сердцем, при заболеваниях органов пищеварения, снижении мышечного тонуса, проблемах с фертильностью, онкологических заболеваниях, в пожилом возрасте.⁣⁣

Из каких продуктов мы получаем селен:

Цельнозерновой хлеб⁣⁣

Овес⁣⁣

Горох⁣⁣

Нежирное мясо⁣⁣

Творог⁣⁣

Свекла⁣⁣

Яйца⁣⁣

Орехи

Однако важно помнить, что дополнительно препараты селена можно принимать только по назначению врача!

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