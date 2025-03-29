Семга или форель: какая рыба полезнее и стоит ли переплачивать

Рыба является важной частью здорового питания человека / © Pixabay

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Рыба является богатым источником необходимых питательных веществ. Она содержит высококачественный белок, незаменимые жирные кислоты и другие необходимые добавки, которые делают наш рацион полезным и питательным.

Немногие знают, чем отличаются между собой форель и семга. На самом же деле разница действительно есть.

Выбор рыбы

Так как обе представительницы лососевых являются очень полезными продуктами, все же они могут отличаться по определенным показателям. Если вы соблюдаете диету, и намерены похудеть, лучшим вариантом станет форель, так как она содержит меньше жира. Семга имеет более высокую калорийность, поэтому мясо лучше подойдет для засолки или приготовления на гриле.

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Также ее чаще используют для суши и роллов. В любом случае, обе рыбы имеют ярко выраженный вкус, и придутся по вкусу многим ценителям.

Что полезнее — лосось или форель

И лосось, и форель содержат одни и те же полезные для нашего организма питательные вещества: белок, строящий и поддерживающий все клетки организма, Омега-3 жирные кислоты, которые предотвращают и замедляют развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Витамин D полезен для скелета, а селен, входящий в состав фермента, борется с вредными химическими процессами в организме.

Поскольку вкус очень похож, эти виды рыбы могут заменять друг друга. В рецепте, где нужен лосось, вы можете использовать форель и наоборот.

Ранее мы писали о видах рыбы с максимальной пользой для организма. Больше об этом читайте в новости.