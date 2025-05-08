Съесть радугу: как радужная диета может снизить ваше кровяное давление, улучшить зрение и когнитивные способности

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Яркие цвета продуктов, таких как красный перец и зеленая капуста, не просто хороши на вашей тарелке, они содержат много питательных веществ, которые могут поддерживать здоровье сердца, улучшать кровообращение и снижать риск осложнений, связанных с гипертонией.

Woman`sWorld рассказывает, как сделать свои блюда более красочными и открыть для себя преимущества этой здоровой диеты по снижению давления.

Что такое радужная диета

Радужная диета означает ежедневное употребление разных красочных фруктов и овощей. Каждый цвет содержит необходимые питательные вещества, помогающие поддерживать долгосрочное здоровье.

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Употребляя «радугу», у человека больше шансов получить полный спектр витаминов, минералов и антиоксидантов, утверждает Александра Ворд, доктор медицинских наук, кардиолог. Это интересный и простой способ сделать питание более здоровым, особенно для людей с высоким кровяным давлением.

Как радужная диета может снизить кровяное давление

Разумеется, регулярная физическая активность, снижение стресса и соблюдение сбалансированного питания могут помочь контролировать высокое кровяное давление, но употребление разноцветных фруктов и овощей может помочь сосредоточиться на ключевых факторах, влияющих на здоровье сердца. Вот некоторые из самых больших преимуществ для здоровья:

Калий выводит избыток натрия. Бананы, листовая зелень и сладкий картофель являются отличными источниками калия, который помогает сбалансировать влияние избытка натрия в организме. В конце концов это может облегчить напряжение в стенках кровеносных сосудов, что приводит к снижению кровяного давления, объясняет Бринна Коннор, доктор медицинских наук.

Нитраты улучшают кровоток. Продукты, богатые нитратами, такими как свекла и листовая зелень, помогают расслабить и расширить кровеносные сосуды. Это может помочь снизить как систолическое (верхнее число), так и диастолическое (нижнее число) кровяное давление, утверждает доктор Коннор.

Антиоксиданты уменьшают воспаление. Воспаление и оксидативный стресс являются двумя основными факторами, способствующими гипертонии и сосудистой дисфункции. Доктор Ворд рекомендует употреблять больше ягод (богатых антоцианами) и помидоров (с высоким содержанием ликопена) для борьбы с этими проблемами и поддержания здорового кровяного давления.

Низкокалорийные продукты упрощают нагрузку на сердце. Большинство фруктов и овощей имеют низкое содержание калорий и натрия, что является ключевым для долгосрочного контроля артериального давления, объясняет доктор Ворд. Она отмечает, что употребление продуктов с низким содержанием натрия помогает предотвратить чрезмерное накопление жидкости. Кроме того, это уменьшает нагрузку на сердце, контролирует калории и может поддерживать здоровый вес, что является еще одним важным фактором для поддержания нормального АД со временем.

Другие преимущества для здоровья от употребления радужной диеты

Хотя красочная тарелка творит чудеса для кровяного давления, преимущества на этом не заканчиваются. Сбалансированное питание из питательных фруктов и овощей может способствовать общему здоровью и самочувствию. Вот как:

Лучшее сердечно-сосудистое здоровье. Доктор Коннор говорит, что фрукты и овощи могут улучшить уровень холестерина, уменьшить воспаление артерий и снизить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Острое зрение. Некоторые желтые и оранжевые овощи (такие как морковь и зимняя тыква) поддерживают здоровье глаз и могут защитить от возрастной макулярной дегенерации, объясняет доктор Коннор.

Более острые когнитивные способности. Продукты, богатые флавоноидами, такими как ягоды и листовая зелень, связаны с замедлением когнитивного спада и улучшением функции мозга, говорит она.

Как придерживаться радужной диеты

Чтобы извлечь пользу из красочной диеты, вам следует стремиться съедать от 5 до 9 порций красочных фруктов и овощей в день. Чтобы понять, что нужно делать, доктор Коннор рекомендует придерживаться следующих рекомендаций:

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1 стакан сырых овощей или фруктов

½ стакана вареных овощей или фруктов

1 стакан листовой зелени

½ стакана 100-процентного фруктового или овощного сока (хотя предпочтение отдается цельным продуктам)

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Доктор Ворд добавляет, что стремиться к большему количеству еще лучше. Цель состоит в том, чтобы потреблять сочетание цветов — в идеале три или более разных цветов каждый день, говорит она. Даже небольшие порции имеют значение, например, горсть ягод или полстакана моркови.

Радужная диета — это не только цвет, но и разнообразие и баланс. Кроме того, употребление более яркой пищи помогает снизить потребление менее полезных продуктов, таких как обработанные закуски или слишком много красного мяса. Главное — начать с малого, быть последовательным и наслаждаться процессом открытия новых фруктов и овощей.