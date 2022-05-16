Сезон клещей: правила безопасности и действия при укусе

Сезон пикников и клещей в разгаре. Чтобы отдых на природе не закончился укусом насекомого, необходимо обезопасить себя и детей.

О том, как это сделать и какие меры предпринимать в случае укуса клеща, рассказал врач-педиатр в клинике ISIDA Растеряева Ирина.

Правила безопасности

Клещи – это переносчики и возбудители болезни Лайма и клещевого энцефалита. Клещевой энцефалит разрушает центральную и периферическую нервную системы, что приводит к параличу конечностей. В некоторых случаях – к смертельному исходу. Болезнь Лайма менее опасна, но при отсутствии лечения может нарушить работу сердца, печени, суставов.

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Носителями инфекций являются около 20-30% насекомых. Заражение происходит после укуса клеща, который был инфицирован вирусом энцефалита или бактериями боррели, но не всегда.

Но поскольку риск есть и он немаленький, собираясь на пикник:

1. Наденьте закрытую приталенную одежду светлых оттенков – кофту с длинным рукавом, высокие носки, зауженные к низу штаны. На светлой одежде легче увидеть клеща, чем на темной. А если она приталенная, насекомому сложнее найти место для укуса и присосаться к коже. Осматривайте себя и детей каждые 1,5-2 часа;

2. Наденьте головные уборы, чтобы защитить от укуса клеща кожу головы;

3. Обработайте одежду аэрозолем от клещей, на кожу нанесите крем. Для детей используйте только детские средства защиты;

4. Расчистите место для пикника – убрать сухие ветки, листья, скошенную траву. Не сидите в высокой траве, в тени невысоких кустов, поскольку именно там живут клещи, а не на деревьях. Следите за тем, где играют дети;

5. Положите в дорожную аптечку йод, хлоргексидин или перекись водорода, нитку, пинцет либо щипцы для удаления клещей. Щипцы – недорогостоящий многоразовый инструмент. После укуса клеща я рекомендую обратиться за помощью к врачу. Но, если вы далеко от города, клеща придется извлекать самостоятельно. Чем дольше он находится в коже, тем выше риск заражения – клещ выпускает слюну в кровь;

6. По возращению домой осмотрите одежду, сумки, домашних питомцев и друг друга на предмет наличия клещей. Уделите внимание животу, паху, пупку, шее, складкам под грудью, коже за ушами, подколенным ямкам. Это любимые места клещей. Одежду, сумки, пледы постирайте.

Действия при укусе клеща

Если вы обнаружили на себе клеща, не паникуйте. Успокойтесь и попросите родных о помощи. Если клещ укусил ребенка, постарайтесь извлечь клеща в игровой форме, не заостряя внимания на опасности.

1. На протяжении 72 часов после укуса обратитесь к врачу. Или по возможности самостоятельно достаньте насекомое из кожи при помощи пинцета, щипцов или нитки. Главное – достать насекомое целиком. Нельзя смазывать место укуса бензином, подсолнечным маслом, жирным кремом для рук. У клеща закупорятся дыхальца, и он будет непроизвольно выпускать в кровь слюну. Риск заразиться повышается.

2. Обработайте место укуса йодом и заклейте дышащим пластырем.

3. Поместите клеща в чистую герметическую емкость с небольшим кусочком влажной ваты. И отвезите в лабораторию для проведения исследования на предмет инфицирования болезнью Лайма или клещевого энцефалита. При беременности это нужно сделать обязательно.

4. На 21-й день после укуса сдайте анализ на наличие в организме бактерий боррели. Они провоцируют развитие болезни Лайма.

5. На протяжении месяца следите за своим самочувствием.

Повышение температуры, озноб, головная или мышечная боль, появление красного пятна с бледным центром на месте укуса могут сигнализировать о заражении. При наличии таких симптомов незамедлительно покажитесь врачу. В некоторых случаях характерные симптомы появляются позже чем через 30 дней после укуса.

Профилактический прием антибиотиков начинается на 1-3 день (на протяжении 72 часов) после укуса клеща по назначению врача. Позже прием лекарств не оправдан, как и самовольный прием антибиотиков.

Также я советую регулярно скашивать и убирать траву, если вы живете в частном доме. Клещи активны с марта по ноябрь. Пики активности насекомых приходятся на апрель-май и август-сентябрь.

Чтобы не бояться встречи с клещами, я советую вакцинироваться. Вакцина против клещевого энцефалита – это единственный надежный метод защиты. Эффективность прививки составляет 95%. Ни один крем или аэрозоль не обеспечит вам такой процент защиты. Иммунитет к клещевому энцефалиту вырабатывается на протяжении 2-3 недель. Повторная вакцинация проводится каждые три года. В сезон клещей может применяться экстренная вакцинация – две дозы вакцины вводятся с интервалом в две недели. Стандартная – с интервалом в 1-3 месяца или 1-7 месяцев в зависимости от вакцины. Обе схемы вакцинации безопасны как для детей, так и для взрослых. Детям вакцинация показана с 6-12 месяцев, поскольку они подвержены более тяжелому течению клещевого энцефалита в случае заражения.

Всем крепкого здоровья!

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