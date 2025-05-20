Сезон клещей: врач объяснил, как распознать анаплазмоз и избежать дыхательной недостаточности

Как распознать анаплазмоз / © Credits

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Одной из самых распространенных болезней, которую клещи передают человеку, является болезнь Лайма. Менее распространенное, но не менее опасное — анаплазмоз.

Какими симптомами проявляется болезнь, к каким осложнениям может привести и как себя защитить, рассказал детский врач-инфекционист Клиники МЕДИКОМ Махиня Наталья Владимировна.

Анаплазмоз — инфекционное заболевание, передаваемое человеку со слюной клеща, зараженного определенными бактериями. В то же время обычный пастбищный клещ может одновременно переносить и анаплазмоз, и болезнь Лайма. Это явление называется ко-инфекция.

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Первые признаки анаплазмоза возникают в среднем через 8–14 дней после укуса клеща и симптоматически напоминают внезапное развитие гриппа. Спустя от 2 до 10 суток человек имеет:

лихорадку выше 38 градусов (резко повышается, а в течение 2-3 дней резко снижается, что является ключевым симптомом );

озноб;

головные боли;

сухой поверхностный кашель;

боль в горле;

увеличенные лимфатические узлы;

мышечная, суставная боль;

тошноту и рвоту;

пониженный аппетит, сухость во рту;

пониженное артериальное давление;

диарею или закреп.

В редких случаях на лице, шее, груди, конечностях появляются розовые, едва заметные пятна без подсыпаний и зуда, похожие на аллергическую реакцию. У пациентов с ко-инфекцией, зараженных и анаплазмозом, и болезнью Лайма, течение заболевания более тяжелое.

Иногда анаплазмоз развивается без клинического признака. Это связано с несколькими факторами:

низкая бактериальная нагрузка — в организм попало мало бактерий;

сильная иммунная система эффективно контролирует инфекцию.

Однако и в таком случае сохраняется риск осложнений. Даже маленькое количество микробов может храниться в клеточках иммунной системы и медлительно «фоново» повреждать внутренние органы. Поэтому анаплазмоз обязательно следует лечить. Но в отсутствие симптомов сделать это достаточно сложно, ведь обнаружить его случайно невозможно. Снижение тромбоцитов, лейкоцитов, повышение ферментов печени (АЛТ, АСТ) — неспецифические изменения крови, которые могут вызвать стресс, употребление антибиотиков или парацетамола, грипп, COVID-19 и т.д.

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Нелегко диагностировать анаплазмоз и при наличии симптомов, напоминающих внезапное развитие гриппа (ОРВИ развивается постепенно). Многие пациенты медлят с визитом к врачу, что приводит к возникновению осложнений, среди которых:

асептический менингит, почечная и дыхательная недостаточность (частые осложнения);

нарушение свертывания крови;

миокардит;

гепатит;

неврологические осложнения;

вторичные инфекции.

В Украине анаплазмоз не является распространенной болезнью, но новые случаи регистрируются каждый год.

Поэтому крайне важно в весенний период активности клещей соблюдать следующие правила:

Выходить на прогулку преимущественно в светлой одежде с длинными рукавами, которая плотно прилегает к телу. На светлых тканях клещ будет более броским, чем на темных; Заправлять широкие брюки в носки, особенно — детям. Пользоваться репеллентами, обрабатывать животных средством против клещей. После каждой прогулки осматривать одежду, себя, детей, домашних питомцев. У людей клещи чаще всего присасываются за ушами, под коленями и подмышками, на шее, пояснице, в паху. Одежду, в которой гуляли на природе или были на пикнике, советую снимать в коридоре и сразу стирать при температуре 60°C. Не сидеть и не лежать в высокой траве во время пикника или прогулки. Обнаружили клеща — обязательно обратитесь к инфекционисту, даже если самостоятельно его удалили.

Махиня Наталья Владимировна