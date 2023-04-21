Сезон красивых ножек: 7 советов для эффективного бега от Аниты Луценко

Известная тренерша поделилась рекомендациями, как начать бегать, как это делать правильно и на что обратить внимание.

Анита Луценко не раз говорила о пользе бега. Это отличная активность, которая быстро улучшает состояние организма и укрепляет иммунитет. Но начать бегать или вернуться к старой привычке нужно правильно. Поэтому тренер подготовила главные советы, которые помогут сделать процесс приятным и эффективным:

Правильные кроссовки

Для первых пробежек достаточно обычных спортивных кроссов. Главное не кеды и не обувь на плоской подошве. Дальше очень рекомендую ощутить все плюсы специальных беговых кроссовок. Они упругие и ты бежишь с большей легкостью.

Не бегать к свекловичному лицу

Беги так, чтобы было комфортно, а не из последних сил. Каждый раз будет становиться легче, но главное правило для начинающих: начни бежать, а затем сбавив скорость и вот это и есть правильная скорость. Ты можешь провести тест, проговорив на одном дыхании "я прекрасно себя чувствую". Если не подбираешь воздух – ты в правильном темпе. Поздравляю! Молодец!

Техника

Важнее не сколько, а как ты бегаешь. Бегать даже 3, 5, 10 км, но с плохой техникой – это вредно для наших колен, стоп, хребта. Поэтому важнее выстроить правильные движения. Бегать быстро, красиво, эффективно и тогда есть и удовольствие, и азарт, и форма ног, ягодиц.

Еда: бегать натощак или поесть?

Возможны оба варианта. Главное сделать так и так и найти свой комфортный. Но если хочешь бегать на голодный желудок, чтобы больше похудеть, это не лучшая идея. Лучше следи за питанием весь день. Это даст 100% результат, стройность, здоровье и упругость.

Не игнорировать боли

Бегать или заниматься любым другим видом активности через боль – это грубая ошибка. Организм сигнализирует через боль, что не трогай эту зону, обрати внимание, полечи, а не грузи и травмируй еще больше. Часто людям не хватает инстинкта самосохранения в погоне за результатами.

Конкретная цель

Найди марафон, который вдохновляет тебя и который состоится где-то через 3-6 месяцев и готовься к нему. Это даст тебе вдохновение и проведет по этому пути с удовольствием, смыслом, ты будешь гордиться собой. Имея цель преодолевать препятствия и дождливую погоду легко!

Найди партнера/партнершу или беговое коммьюнити

Бегать в команде единомышленников или соперничать с подругой в приложении – это мотивация, которая будет сама тебя вести к хорошему результату. Работай с тренером или войди в команду начинающих бегунов. Например, присоединись к WowБиг. Это наша новая программа в приложении WOWBODY. Во время прохождения ты вставляешь наушники в уши и просто следуешь голосу тренера: ускорение, отдых, техника. Также сможешь делиться результатами в чате с другими участниками. Он точно будет в виде красивых бедер. А в целом, бег – это образ жизни и такая активность, которую точно стоит попробовать.

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