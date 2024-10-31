Сезон обострения гастрита: гастроэнтеролог объяснил, влияет ли осень на состояние желудка

Хронический гастрит – это заболевание, являющееся одним из самых распространенных в мире. При отсутствии лечения оно может привести к развитию язвы или даже раку желудка.

Почему возникает обострение гастрита, влияет ли на это смена сезона и когда обращаться к врачу, рассказал врач-гастроэнтеролог, терапевт Клиники МЕДИКО Анна Васкес Абанто.

Причины гастрита

Гастрит – это воспаление слизистой желудка. Бывает острым и хроническим. Острый возникает внезапно и длится несколько дней, в клинической практике встречается редко. Хронический возникает постепенно, длится от нескольких дней до нескольких месяцев и периодически обостряется.

Что провоцирует развитие заболевания?

Чаще всего это бактерия Helicobacter pylori (Хеликобактер), которая попадает в желудок с инфицированной водой и пищей. Также она передается во время поцелуя, после использования совместной посуды – чашек, ложек, вилок. "Подхватить" ее можно в общественном туалете, взявшись за ручку двери и не помыв потом тщательно руки. H. Pylori погибает в горячей воде, нагретой выше 60 градусов. Поэтому важно мыть руки, то, что едите, и то, из чего едите.

Такой вид гастрита называют инфекционным, его диагностируют у 80% пациентов.

Среди других причин:

заброс желчи в желудок – желчь из двенадцатиперстной кишки возвращается в желудок;

злоупотребление алкоголем (алкогольный гастрит);

длительный прием лекарственных препаратов, например антибиотиков или обезболивающих препаратов (медикаментозный гастрит);

аутоиммунные болезни, например системный васкулит, ревматоидный артрит или другие аутоиммунные процессы (аутоиммунный гастрит);

стресс.

А как насчет несбалансированного питания?

Жареные, жирные, острые, мясные блюда не являются причиной развития гастрита, это миф, но они могут спровоцировать обострение хронического гастрита. В свою очередь сбалансированное питание нормализует кишечный микробиом и подавляет активность H. Pylori (Хеликобактер), что крайне важно во время эпизода обострения. Своим пациентам рекомендую питаться сбалансированно и не переедать всегда, а не только после ухудшения самочувствия.

Сезон обострения гастрита

Осень и весна считаются сезонами обострения гастрита, но научно это не подтверждено. Болезнь может обостриться в любое время, если для этого будут благоприятные "условия". Например, семейное застолье с поеданием жирной, жареной пищи и употреблением алкоголя.

Обострение осенью возможно по нескольким причинам:

переход на "тяжелую" для желудка пищу – больше картофеля, макарон, полуфабрикатов, меньше свежих овощей и зелени;

осенняя депрессия, которая является для организма стрессом.

Во время стресса высвобождается кортизол и адренокортикотропный гормон (АКТГ). Они стимулируют секрецию соляной кислоты в желудке. Также человек может употреблять в пищу высококалорийные блюда, алкоголь, мало спать. А мелатонин, производимый преимущественно ночью, способствует снижению уровня соляной кислоты в желудке;

нарушение гормонального фона, обусловленное изменением эндокринного баланса.

Это связано с сокращением светового дня и снижением уровня солнечного света.

Если у вас есть хронический гастрит, я советую ежегодно проверять желудок у гастроэнтеролога, не дожидаясь осени или появления "тревожных" симптомов. Это позволит своевременно заметить даже минимальные изменения и приступить к лечению. Ведь гастрит может вызвать развитие язвы и рака желудка, в частности аденокарциномы.

Тошнота, рвота, изжога, повышение температуры тела, боли в верхней части желудка, диарея, чувство тяжести, вздутие – серьезные причины записаться на внеплановое обследование. Гастрит – это хроническое заболевание, но при правильном и своевременном лечении можно добиться длительной ремиссии и вернуть качество жизни.

Анна Васкес Абанто

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