Сезонные овощи: почему их следует употреблять в нужное время

Сезонные овощи: почему их следует потреблять в нужное время / © Credits

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В мире, где можно купить клубнику зимой, а тыкву в июле, легко забыть, что в природе у всего свое время. Однако именно сезонность дарит овощам лучший вкус, максимум пользы и минимум вреда для окружающей среды. Издание Real Simple рассказало, почему стоит обращать внимание на овощи в сезон, как это влияет на наше здоровье и бюджет, и какие продукты следует покупать в разное время года.

Важность есть овощи по сезонам

Больше пользы для здоровья . Овощи, собранные в своем природном сезоне, имеют наивысшее содержание витаминов и минералов. Например, весенняя зелень богата витамином С, а зимние корнеплоды — клетчаткой и антиоксидантами. Овощи, транспортируемые издалека или долго хранящиеся, могут потерять до 50% своих питательных веществ.

Лучший вкус и аромат. Сезонные овощи созревают естественным путем, а не учащенно в теплицах или камерах. Они обладают более насыщенным вкусом, сочностью и текстурой. Попытайтесь помидор в июле и вы поймете, что это совсем другая история, чем в январе.

Экономия для кошелька . Когда овощей много, цена на них падает. Сезонные продукты дешевле, потому что не требуют дорогих тепличных условий или длительной транспортировки.

Меньшее влияние на окружающую среду. Когда вы приобретаете сезонное, вы уменьшаете свой углеродный след. Овощи, которые выращиваются ближе к вам, не нуждаются в авиа или морских перевозках.

Какие овощи в сезоне

Весна (март — май)

Весна — это праздник легких, хрустящих, нежных овощей. Организм просыпается после зимы и стремится к витаминам. В настоящее время появляются первые зеленые продукты, богатые фолиевой кислотой и клетчаткой.

В сезоне:

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Спаржа

Редис

Зеленый лук

Капуста

Фенхель

Шпинат

Салат-латук

Ревень

Шампиньоны и другие грибы

Чеснок (молодой)

Горох

Кале

Монгольд

Морковь (из молодого урожая)

Лето (июнь — август)

Лето — время овощного разнообразия. Это период, когда рынки наполнены красками: красные помидоры, ярко-желтая кукуруза, зеленый перец. Овощи этого сезона часто обладают высокой водянистостью — именно то, что нужно в жару.

В сезоне:

Помидоры

Огурцы

Кабачки, цуккини

Баклажаны

Болгарский перец

Кукуруза

Зеленая фасоль

Чеснок

Свекла

Фенхель

Лук-шалот

Укроп, петрушка, базилик

Фасоль

Кстати, некоторые из этих овощей ботанически считаются фруктами, но мы все равно едим их как овощи.

Осень (сентябрь — ноябрь)

Овощи становятся более сытными и насыщенными. Это сезон корнеплодов, наполняющих тело теплом. Идеальные ингредиенты для супов, запеканок и тушеных блюд.

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В сезоне:

Брокколи

Цветная капуста

Брюссельская капуста

Картофель

Пастернак

Морковь

Сладкий картофель (батат)

Репа

Лук

Грибы

Чеснок

Имбирь

Салат-латук (последние урожаи)

Монгольд

Кале

Свекла

Капуста всех видов

Зима (декабрь — февраль)

Хотя зима кажется бедной на урожай, на самом деле это сезон очень питательных корнеплодов и крестоцветных овощей, которые долго хранятся и прекрасно подходят для горячих блюд.

В сезоне:

Репа

Пастернак

Сельдерей корневой

Картофель

Свекла

Морковь

Лук

Капуста

Кале

Чеснок

Брюссельская капуста

Батат

Монгольд

Листья капусты

Как максимально использовать сезонные овощи

Планируйте меню на основе сезона. Добавьте в любимые блюда сезонные ингредиенты — например, борщ из молодой свеклы весной или запеченные овощи с осенью пастернаком.

Замораживайте или консервируйте излишки. Если вы купили ящик перца в августе, часть можно заморозить на зиму.

Готовьте просто. Сезонные овощи не нуждаются в сложной обработке. Часто достаточно запечь, приготовить на пару или сделать салат.

Выбирайте локальные рынки. На фермерских базарах чаще всего продают свежесобранные овощи, без долгих перевозок.

Есть сезонно — это не просто модный тренд. Это забота о здоровье, благополучии семьи и ответственном отношении к природе. Когда вы соблюдаете ритмы природы, получаем не только пользу и вкус, но и более глубокую связь с тем, что на нашей тарелке.

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