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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровый образ жизни
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Время на прочтение
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Сезонные овощи: почему их следует употреблять в нужное время

Здоровье, вкус, польза и экономия — все это в одной тарелке. И секрет этого — сезонные овощи.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Сезонные овощи: почему их следует употреблять в нужное время

Сезонные овощи: почему их следует потреблять в нужное время / © Credits

В мире, где можно купить клубнику зимой, а тыкву в июле, легко забыть, что в природе у всего свое время. Однако именно сезонность дарит овощам лучший вкус, максимум пользы и минимум вреда для окружающей среды. Издание Real Simple рассказало, почему стоит обращать внимание на овощи в сезон, как это влияет на наше здоровье и бюджет, и какие продукты следует покупать в разное время года.

Важность есть овощи по сезонам

  • Больше пользы для здоровья. Овощи, собранные в своем природном сезоне, имеют наивысшее содержание витаминов и минералов. Например, весенняя зелень богата витамином С, а зимние корнеплоды — клетчаткой и антиоксидантами. Овощи, транспортируемые издалека или долго хранящиеся, могут потерять до 50% своих питательных веществ.

  • Лучший вкус и аромат. Сезонные овощи созревают естественным путем, а не учащенно в теплицах или камерах. Они обладают более насыщенным вкусом, сочностью и текстурой. Попытайтесь помидор в июле и вы поймете, что это совсем другая история, чем в январе.

  • Экономия для кошелька. Когда овощей много, цена на них падает. Сезонные продукты дешевле, потому что не требуют дорогих тепличных условий или длительной транспортировки.

  • Меньшее влияние на окружающую среду. Когда вы приобретаете сезонное, вы уменьшаете свой углеродный след. Овощи, которые выращиваются ближе к вам, не нуждаются в авиа или морских перевозках.

Какие овощи в сезоне

Весна (март — май)

Весна — это праздник легких, хрустящих, нежных овощей. Организм просыпается после зимы и стремится к витаминам. В настоящее время появляются первые зеленые продукты, богатые фолиевой кислотой и клетчаткой.

В сезоне:

  • Спаржа

  • Редис

  • Зеленый лук

  • Капуста

  • Фенхель

  • Шпинат

  • Салат-латук

  • Ревень

  • Шампиньоны и другие грибы

  • Чеснок (молодой)

  • Горох

  • Кале

  • Монгольд

  • Морковь (из молодого урожая)

Лето (июнь — август)

Лето — время овощного разнообразия. Это период, когда рынки наполнены красками: красные помидоры, ярко-желтая кукуруза, зеленый перец. Овощи этого сезона часто обладают высокой водянистостью — именно то, что нужно в жару.

В сезоне:

  • Помидоры

  • Огурцы

  • Кабачки, цуккини

  • Баклажаны

  • Болгарский перец

  • Кукуруза

  • Зеленая фасоль

  • Чеснок

  • Свекла

  • Фенхель

  • Лук-шалот

  • Укроп, петрушка, базилик

  • Фасоль

Кстати, некоторые из этих овощей ботанически считаются фруктами, но мы все равно едим их как овощи.

Осень (сентябрь — ноябрь)

Овощи становятся более сытными и насыщенными. Это сезон корнеплодов, наполняющих тело теплом. Идеальные ингредиенты для супов, запеканок и тушеных блюд.

В сезоне:

  • Брокколи

  • Цветная капуста

  • Брюссельская капуста

  • Картофель

  • Пастернак

  • Морковь

  • Сладкий картофель (батат)

  • Репа

  • Лук

  • Грибы

  • Чеснок

  • Имбирь

  • Салат-латук (последние урожаи)

  • Монгольд

  • Кале

  • Свекла

  • Капуста всех видов

Зима (декабрь — февраль)

Хотя зима кажется бедной на урожай, на самом деле это сезон очень питательных корнеплодов и крестоцветных овощей, которые долго хранятся и прекрасно подходят для горячих блюд.

В сезоне:

  • Репа

  • Пастернак

  • Сельдерей корневой

  • Картофель

  • Свекла

  • Морковь

  • Лук

  • Капуста

  • Кале

  • Чеснок

  • Брюссельская капуста

  • Батат

  • Монгольд

  • Листья капусты

Как максимально использовать сезонные овощи

  • Планируйте меню на основе сезона. Добавьте в любимые блюда сезонные ингредиенты — например, борщ из молодой свеклы весной или запеченные овощи с осенью пастернаком.

  • Замораживайте или консервируйте излишки. Если вы купили ящик перца в августе, часть можно заморозить на зиму.

  • Готовьте просто. Сезонные овощи не нуждаются в сложной обработке. Часто достаточно запечь, приготовить на пару или сделать салат.

  • Выбирайте локальные рынки. На фермерских базарах чаще всего продают свежесобранные овощи, без долгих перевозок.

Есть сезонно — это не просто модный тренд. Это забота о здоровье, благополучии семьи и ответственном отношении к природе. Когда вы соблюдаете ритмы природы, получаем не только пользу и вкус, но и более глубокую связь с тем, что на нашей тарелке.

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