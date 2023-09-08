Школьная близорукость и зрительное переутомление: врач-офтальмолог рассказал, когда и зачем детям проверять зрение

Современные дети много времени проводят в гаджетах, упрощающих процесс обучения. Однако неправильная организация рабочего пространства, отсутствие самодисциплины может способствовать развитию близорукости или астигматизма.

В каких условиях дети начинают видеть хуже, можно ли вылечить приобретенные нарушения зрения и на что родителям необходимо обратить внимание, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Причины перенапряжения мышц у детей

Все структуры глаз (роговица, сетчатка, хрусталик, радужная оболочка, стекловидное тело и другие) формируются в течение раннего детства и подросткового возраста и достигают окончательного состояния в среднем до 18-20 лет. К совершеннолетию, на этапе формирования зрительной системы звезды ребенка являются гибкими и под влиянием определенных факторов могут изменяться: как ухудшаться, так и улучшаться.

К примеру, несколькочасовая работа за компьютером, когда расстояние между глазами ребенка и монитором составляет менее 50 см, способствует развитию школьной близорукости. Почему? При работе на близком расстоянии за компьютером, планшетом, рабочей тетрадью без соблюдения рекомендуемого расстояния в 50-60 см. зрительные мышцы максимально перенапрягаются и спазмируются (спазм аккомодации). Расслабиться они могут только тогда, когда мы "переключаемся" с близкого расстояния на дальнее, то есть совершаем паузу и выходим на прогулку в парк.

Современные подростки проводят в гаджетах около 6-9 часов ежедневно минимум – дистанционное обучение в Украине, дополнительные занятия, подготовка к ВНО требуют времени. Также в режиме онлайн они обычно и "отдыхают": листают социальные сети, просматривают YouTube, играют в онлайн-игры. Все это происходит на близком расстоянии без перерывов на правильный отдых. И именно поэтому за последние десятилетия количество детей с близорукостью выросло и продолжает расти. Например, еще в 2015 году более 80% подростков (до 20 лет) в Восточной и Юго-Восточной Азии обладали близорукостью.

Итак, вырисовываются следующие проблемы:

1. дети во всем мире привыкли "отдыхать" онлайн и не следят за расстоянием между глазами и экраном компьютера или телефона;

2. учителя и родители не объясняют детям, почему сидеть в телефоне несколько часов вредно для здоровья глаз. Обычно все сводится к банальному: "Нельзя";

3. дети не замечают, что их зрение ухудшилось, поэтому продолжают перенапрягать глаза дальше. И тогда школьная близорукость, вызванная перенапряжением ресничных мышц, перерастает в устойчивую приобретенную близорукость.

Кроме близорукости, у детей могут развиваться косоглазие, астигматизм, реже – дальнозоркость.

Лечение и профилактика

В начале статьи я отметил, что к 18-20 годам зрительная система ребенка формируется, а значит, зрение является гибким и может, как и ухудшаться, так и улучшаться. Неправильная организация рабочего и учебного пространства, несбалансированное питание, диабетическая ретинопатия, аномалии роговицы, травмирование глаз ухудшают зрение. А вот аппаратное лечение его улучшают и возвращают в норму. Под аппаратным лечением я имею в виду инфракрасную лазерную терапию, лазеростимуляцию, вакуумный массаж, электростимуляцию, магнитотерапию, специальные компьютерные программы.

Для коррекции зрительных нарушений детям и подросткам подбираются очки и линзы. В некоторых случаях комбинируется несколько видов лечения, например, инфракрасная лазерная терапия плюс линзы. Выбор метода лечения зависит от проблемы, которую мы решаем. Если нужно улучшить кровообращение цилиарной мышцы, делаем вакуумный массаж и, при необходимости, подбираем очки или линзы. Если расслабить перенапряженные и спазмированные мышцы, то есть снять спазм аккомодации, делаем инфракрасную лазерную терапию и при необходимости подбираем очки или линзы.

Второй важный момент при выборе метода лечения – активность ребенка. Детям, которые занимаются футболом, свободной борьбой и другими активными видами спорта или танцами, я не советую подбирать очки. Их не всегда удобно носить, они часто ломаются и теряются. В этом случае пригодятся линзы, но при условии, если ребенку комфортно ими пользоваться.

Ибо третий важный момент при выборе метода лечения – это комфорт ребенка. Мы организовываем процесс лечения таким образом, чтобы он воспринимался как интересное приключение, не пугающее и не придающее психологических травм. Поэтому если ребенок не хочет носить очки, мы подбираем линзы и наоборот. Иногда достаточно аппаратного лечения.

Несмотря на широкий выбор методов лечения, я прошу родителей рассказывать детям о ценности зрения в жизни человека. Посредством зрения мы воспринимаем около 80% всей информации об окружающем мире. Хорошее зрение нужно для чтения, писания, рисования, занятий спортом. Поэтому я рекомендую придерживаться правила 20-20-20: 20 минут работаете или учитесь, 20 секунд отдыхаете, рассматривая предметы расположенные на расстоянии не менее 6 метров. За эти 20 секунд желательно клепнуть не менее 20 раз;

следить за расстоянием между глазами ребенка и монитором, особенно в младшем школьном возрасте, когда самоконтроль еще только развивается;

следить за поведением ребенка: прищуривание во время чтения или просмотра мультиков, частое клипание, жалобы на головные боли, невозможность прочитать надписи вдали или вблизи свидетельствуют о нарушении зрения;

ежегодно проверять зрение у офтальмолога, чтобы быстро выявлять и лечить нарушения зрения.

Своевременная диагностика и эффективное лечение помогут остановить развитие болезни и восстановить зрение. Тогда уже взрослому человеку нужно будет только ходить на профилактические осмотры к офтальмологу. И не придется тратить время и деньги на лечение офтальмологических заболеваний.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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