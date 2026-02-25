ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровый образ жизни
Количество просмотров
183
Время на прочтение
4 мин

Симптомы апноэ сна, которые женщинам 50+ лет нельзя игнорировать: врачи предупреждают об опасности

Если вы в последнее время храпите больше, чем обычно, просыпаетесь с болью в горле или чувствуете вялость даже после полной ночи без сна, это могут быть симптомы апноэ сна.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Женщина в постели

Женщина в постели / © Credits

Плохой сон может нанести вред вашему общему здоровью, влиять на вашу память, кровяное давление и даже здоровье сердца. К счастью, существуют эффективные средства для облегчения симптомов апноэ сна и уменьшения рисков для здоровья.

Какие симптомы указывают на то, что у вас апноэ сна и что с этим делать, Woman`sWorld спросил экспертов по гигиене сна. Они поделились характерными предупредительными признаками и лучшими вариантами лечения.

Что такое апноэ сна

Апноэ сна — это расстройство, при котором вы перестаете дышать во время сна. Человек с апноэ сна может останавливать дыхание на 10 секунд или более, несколько раз в час. Это может привести к снижению уровня кислорода в крови.

Существует два основных типа апноэ сна: обструктивное апноэ сна и центральное апноэ сна. Обструктивное апноэ сна вызвано обструкцией самих дыхательных путей. При центральном апноэ сна существует нарушение связи между вашим мозгом и дыхательными мышцами. По сути, ваш мозг не посылает сигнал, который говорит вам дышать, что приводит к паузам в дыхании.

Распространенные симптомы апноэ сна

Симптомы, которые могут свидетельствовать об апноэ сна, включают:

  • громкий храп;

  • резкие пробуждения, сопровождающиеся одышкой или удушьем;

  • утренние головные боли по утрам;

  • дневная сонливость;

  • трудности с концентрацией внимания в течение дня.

Ваш партнер также может заметить, что вы много храпите или что ваше дыхание останавливается и снова начинается ночью.

Проверьте свой трекер здоровья на наличие симптомов апноэ сна

Если вы носите трекер здоровья, вы можете заметить незначительные изменения в своих показателях сна. Хотя они не подтверждены для диагностики апноэ сна, умные часы и другие трекеры здоровья могут предоставить полезные подсказки. Ваше устройство может заметить, снижается ли уровень кислорода во время сна, или вы часто просыпаетесь ночью — оба признака того, что ваш сон может быть нарушен.

Вариабельность сердечного ритма на вашем трекере здоровья — еще одна подсказка. Это может сигнализировать о том, что ваш организм, возможно, находился в режиме борьбы или бегства в течение ночи. Если вы заметили любой из этих симптомов, важно как можно скорее записаться на прием к врачу.

Апноэ сна — это расстройство дыхания. Если бы это состояние, которое снижает уровень кислорода в крови и вызывает нарушение функции мозга, происходило во время бодрствования, люди обращались бы в отделение неотложной помощи. Но поскольку это происходит во время сна, возникает это слепое пятно. В результате диагноз может быть поставлен с задержкой, или лечение может быть недооценено. А со временем нарушение сна и снижение уровня кислорода в крови ухудшат ваше здоровье.

Почему симптомы апноэ сна часто игнорируются

До 90 процентов женщин с апноэ сна даже не осознают, что они болеют им, подсчитали эксперты. Так почему же мы склонны игнорировать симптомы апноэ сна? Есть несколько ключевых причин:

  • Ошибочные представления о риске. Долгое время апноэ сна считалось проблемой мужского здоровья. Фактически, до 1990-х годов большинство исследований апноэ сна были сосредоточены на мужчинах. Но апноэ сна также невероятно распространено среди женщин. Около половины всех женщин в возрасте от 20 до 70 лет страдают апноэ сна. Хотя у мужчин риск несколько выше, разрыв уменьшается с возрастом. Менопауза — это период, когда риск апноэ сна для женщин становится примерно таким же, как и у мужчин. Это связано с гормональными изменениями и увеличением веса в перименопаузе и постменопаузе.

  • Симптомы апноэ сна могут сбивать с толку. Легко обвинять в симптомах апноэ сна другие состояния, такие как стресс или бессонница. Это особенно актуально, если менопауза нарушает ваш график сна. Люди часто считают, что храп и чувство усталости — это «просто часть старения», и не обращаются за обследованием.

  • У женщин могут быть более короткие периоды дыхания. Мы также испытываем апноэ сна в другую часть цикла сна, чем мужчины, что может затруднить его обнаружение. У женщин обычно наблюдается более выраженная обструкция дыхательных путей во время фазы быстрого сна или сна сновидений. А поскольку вы находитесь в фазе быстрого сна только около 20-25 процентов ночи, меньшее общее время вашего сна нарушается. Это может создать впечатление, что апноэ сна в целом протекает в легкой форме, тогда как в фазе быстрого обновления оно может быть достаточно тяжелым. Поэтому даже если вы просыпаетесь

Если вы подозреваете у себя симптомы апноэ сна, запишитесь на прием к врачу-сноматологу. Он может провести исследование сна и порекомендовать лучший курс лечения.

Варианты лечения апноэ сна

Если вам поставили диагноз апноэ сна, существует широкий спектр вариантов лечения. Самой известной терапией является использование устройства постоянного положительного давления в дыхательных путях, которое использует постоянное давление воздуха, чтобы поддерживать ваши дыхательные пути открытыми во время сна. CPAP-терапия и другие PAP-терапии являются золотым стандартом лечения обструктивного апноэ сна.

Помимо использования CPAP-аппарата для лечения симптомов апноэ сна, другие варианты лечения включают:

  • ротовые аппараты, чтобы предотвратить блокирование дыхательных путей нижней челюстью или языком;

  • хирургически имплантированное устройство, которое стимулирует подъязычный нерв, чтобы поддерживать дыхательные пути открытыми;

  • хирургическое удаление миндалин и аденоидов;

  • изменения образа жизни, такие как потеря веса, изменение положения сна, отказ от курения или избегание алкоголя.

Поговорите со своим врачом, чтобы узнать, какой вариант лучше всего подходит именно вам.

Дата публикации
Количество просмотров
183
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie