Симптомы апноэ сна, которые женщинам 50+ лет нельзя игнорировать: врачи предупреждают об опасности

Женщина в постели / © Credits

Реклама

Плохой сон может нанести вред вашему общему здоровью, влиять на вашу память, кровяное давление и даже здоровье сердца. К счастью, существуют эффективные средства для облегчения симптомов апноэ сна и уменьшения рисков для здоровья.

Какие симптомы указывают на то, что у вас апноэ сна и что с этим делать, Woman`sWorld спросил экспертов по гигиене сна. Они поделились характерными предупредительными признаками и лучшими вариантами лечения.

Что такое апноэ сна

Апноэ сна — это расстройство, при котором вы перестаете дышать во время сна. Человек с апноэ сна может останавливать дыхание на 10 секунд или более, несколько раз в час. Это может привести к снижению уровня кислорода в крови.

Реклама

Существует два основных типа апноэ сна: обструктивное апноэ сна и центральное апноэ сна. Обструктивное апноэ сна вызвано обструкцией самих дыхательных путей. При центральном апноэ сна существует нарушение связи между вашим мозгом и дыхательными мышцами. По сути, ваш мозг не посылает сигнал, который говорит вам дышать, что приводит к паузам в дыхании.

Распространенные симптомы апноэ сна

Симптомы, которые могут свидетельствовать об апноэ сна, включают:

громкий храп;

резкие пробуждения, сопровождающиеся одышкой или удушьем;

утренние головные боли по утрам;

дневная сонливость;

трудности с концентрацией внимания в течение дня.

Ваш партнер также может заметить, что вы много храпите или что ваше дыхание останавливается и снова начинается ночью.

Проверьте свой трекер здоровья на наличие симптомов апноэ сна

Если вы носите трекер здоровья, вы можете заметить незначительные изменения в своих показателях сна. Хотя они не подтверждены для диагностики апноэ сна, умные часы и другие трекеры здоровья могут предоставить полезные подсказки. Ваше устройство может заметить, снижается ли уровень кислорода во время сна, или вы часто просыпаетесь ночью — оба признака того, что ваш сон может быть нарушен.

Реклама

Вариабельность сердечного ритма на вашем трекере здоровья — еще одна подсказка. Это может сигнализировать о том, что ваш организм, возможно, находился в режиме борьбы или бегства в течение ночи. Если вы заметили любой из этих симптомов, важно как можно скорее записаться на прием к врачу.

Апноэ сна — это расстройство дыхания. Если бы это состояние, которое снижает уровень кислорода в крови и вызывает нарушение функции мозга, происходило во время бодрствования, люди обращались бы в отделение неотложной помощи. Но поскольку это происходит во время сна, возникает это слепое пятно. В результате диагноз может быть поставлен с задержкой, или лечение может быть недооценено. А со временем нарушение сна и снижение уровня кислорода в крови ухудшат ваше здоровье.

Почему симптомы апноэ сна часто игнорируются

До 90 процентов женщин с апноэ сна даже не осознают, что они болеют им, подсчитали эксперты. Так почему же мы склонны игнорировать симптомы апноэ сна? Есть несколько ключевых причин:

Ошибочные представления о риске. Долгое время апноэ сна считалось проблемой мужского здоровья. Фактически, до 1990-х годов большинство исследований апноэ сна были сосредоточены на мужчинах. Но апноэ сна также невероятно распространено среди женщин. Около половины всех женщин в возрасте от 20 до 70 лет страдают апноэ сна. Хотя у мужчин риск несколько выше, разрыв уменьшается с возрастом. Менопауза — это период, когда риск апноэ сна для женщин становится примерно таким же, как и у мужчин. Это связано с гормональными изменениями и увеличением веса в перименопаузе и постменопаузе.

Симптомы апноэ сна могут сбивать с толку. Легко обвинять в симптомах апноэ сна другие состояния, такие как стресс или бессонница. Это особенно актуально, если менопауза нарушает ваш график сна. Люди часто считают, что храп и чувство усталости — это «просто часть старения», и не обращаются за обследованием.

У женщин могут быть более короткие периоды дыхания. Мы также испытываем апноэ сна в другую часть цикла сна, чем мужчины, что может затруднить его обнаружение. У женщин обычно наблюдается более выраженная обструкция дыхательных путей во время фазы быстрого сна или сна сновидений. А поскольку вы находитесь в фазе быстрого сна только около 20-25 процентов ночи, меньшее общее время вашего сна нарушается. Это может создать впечатление, что апноэ сна в целом протекает в легкой форме, тогда как в фазе быстрого обновления оно может быть достаточно тяжелым. Поэтому даже если вы просыпаетесь

Если вы подозреваете у себя симптомы апноэ сна, запишитесь на прием к врачу-сноматологу. Он может провести исследование сна и порекомендовать лучший курс лечения.

Реклама

Варианты лечения апноэ сна

Если вам поставили диагноз апноэ сна, существует широкий спектр вариантов лечения. Самой известной терапией является использование устройства постоянного положительного давления в дыхательных путях, которое использует постоянное давление воздуха, чтобы поддерживать ваши дыхательные пути открытыми во время сна. CPAP-терапия и другие PAP-терапии являются золотым стандартом лечения обструктивного апноэ сна.

Помимо использования CPAP-аппарата для лечения симптомов апноэ сна, другие варианты лечения включают:

ротовые аппараты, чтобы предотвратить блокирование дыхательных путей нижней челюстью или языком;

хирургически имплантированное устройство, которое стимулирует подъязычный нерв, чтобы поддерживать дыхательные пути открытыми;

хирургическое удаление миндалин и аденоидов;

изменения образа жизни, такие как потеря веса, изменение положения сна, отказ от курения или избегание алкоголя.

Поговорите со своим врачом, чтобы узнать, какой вариант лучше всего подходит именно вам.