Симптомы и причины блефарита: к чему приводит игнорирование или неправильное лечение воспаления

Боль, жжение, зуд, образование корок на веках и у корней ресниц могут быть симптомами блефарита – распространенного воспалительного заболевания, которое из острой формы переходит в хроническую с периодическими рецидивами. А это в свою очередь негативно влияет на зрительную систему.

Как узнать блефарит, почему он возникает и как его лечат, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Причины развития блефарита

Блефарит – это воспалительное заболевание, поражающее края век одного или одновременно обоих глаз. Может протекать в острой и хронической с периодическими рецидивами. Как правило, впоследствии острая форма трансформируется в хроническую.

Чаще развитие блефарита провоцирует стафилококковая инфекция, которая присутствует в гайморовых и лобных пазухах, миндалинах или на коже. Но также это может делать клещ Demodex (Demodex folliculorum и Demodex brevis), локализующийся в веках, гемофильная палочка, вирус герпеса или ветряной оспы, кишечные бактерии. В этом случае диагностируется инфекционный блефарит.

Если же возникает на фоне сахарного диабета, аллергии, острого или хронического гастрита, холецистита, речь идет о неинфекционной форме заболевания.

Также провоцировать развитие блефарита может:

авитаминоз – дефицит необходимых для работы организма витаминов и микроэлементов;

анемия – существенное снижение уровня гемоглобина;

контактный дерматит – воспалительный процесс, обусловленный контактом кожи с раздражителем;

себорейный дерматит – нарушение работы сальных желез, выделяющих кожное сало;

интоксикация при паразитарной инфекции;

ослабленный иммунитет на фоне хронического стресса, несбалансированного питания (как результат – авитаминоз), хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, синдрома мальсорбации (нарушается обмен и всасывание полезных веществ).

Симптомы блефарита

Проявления блефарита зависят, во-первых, от формы болезни, которых выделяют семь – простая, себорейная, стафилококковая (чешуйчатая), аллергическая, демодекозная, угревая и смешанная. А во-вторых, от участка пораженного века:

1. передняя – воспаление поражает только край века с ресницами;

2. задняя – поражаются мейбомиевые железы, находящиеся в глубине век;

3. угловая – воспаление локализуется в уголках глаз.

Например, при себорейной форме на переднем крае век и корнях ресниц накапливаются белые или желтоватые чешуйки. Это клетки кожи (кератиноциты) и сальных желез (себоциты), которые не могут нормально шелушиться.

При стафилококковой форме – желтые корки, которые в виде так называемого воротничка прилипают к краю век благодаря кожному салу. Если их сдирать, образуются язвы, на месте которых после заживления формируются рубцы. Ресницы могут не только выпадать, но и седеть. А в месте образования рубцов впоследствии не расти или расти и выпадать.

Однако есть ряд симптомов, которые наблюдаются при всех формах блефарита. Это:

отечность и покраснение век;

боль;

жжение;

постоянный, навязчивый зуд;

ощущение песчинки в глазу;

утомляемость глаз;

склеивание и выпадение ресниц;

повышенная чувствительность к солнечному свету и ветру;

размытость зрения;

чрезмерная сухость глаз – у пациентов с блефаритом часто диагностируют синдром сухого глаза.

Лечение блефарита и возможные осложнения

Блефарит в большинстве случаев лечится консервативно, т.е. противовирусных препаратов, антибиотиков, антигистаминных средств, антисептиков в виде капель и мазей. Обязательное условие для выздоровления – соблюдение гигиены рук и правильное очищение глаз. Не помешает комплекс витаминов и микроэлементов, которые помогут зрительной системе восстановиться.

Однако курс лечения определяется офтальмологом индивидуально при очном обследовании, поскольку очень важно определить правильно форму блефарита. Для этого проводятся специальные исследования: микроскопия ресниц, биомикроспопия глаз, аллергопробы, гистология тканей глаза и т.д. Если у пациента есть сопутствующие заболевания, такие как диабет, нарушения желудочно-кишечного тракта, анемия или другие, необходимо обратиться к семейному врачу и начать терапию.

Главная задача офтальмолога – вылечить блефарит острой формы, чтобы избежать перехода в хроническую форму, характеризующуюся периодическими рецидивами. Возвращение болезни не только истощает человека, но становится причиной развития синдрома сухого глаза, кератита, конъюнктивита, острого мейболита. При отсутствии эффективного и своевременного лечения веко может выворачиваться наружу или рубцевать, в таком случае проводится хирургическое вмешательство.

Берегите себя и свое зрение!

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