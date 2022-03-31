Симптомы застоя лимфы: почему важно двигаться

Диетолог, терапевт Тиана Фиалкова напоминает о важности движения для полноценной работы лимфодренажной системы организма.
Многие из нас в связи с военными событиями сейчас совсем мало двигаются и буквально замерли внутренне и внешне, откладывая привычные ранее практики на потом, как бы говоря себе "давай уже после войны". Естественно, этот текст сейчас не для тех, кто сидит под обстрелами в бомбоубежищах, но если вы находитесь в относительной безопасности, давайте же ставить в актуальное по приоритетам – ежедневное движение и физическую активность.
Это существенно поддержит как наше эмоциональное состояние (выброс дофамина), так базовые функции очищения организма: утренний стул, потоотделение, активная перистальтика, желчеотток, кровообращение, лимфодренаж.
СИМПТОМЫ ЗАСТОЯ ЛИМФЫ
Утром естественное явление для организма - кратковременная лимфатическая отечность. Это абсолютно нормально, не патологично. Мы ночь не двигались, произошел застой. Уходить лимфатическая отечность в норме должна примерно через час после пробуждения или, возможно, раньше, если вы принимаете контрастный душ, делаете лимфодренажные прыжки.
Отечность, которая не уходит до обеда или держится на протяжении всего дня - это не норма. Есть другие патологические проявления перегруженной лимфы.
В каких случаях лимфатическая система находится не в норме:
- отечность в течение дня
- отечность в вечернее время
- выраженный целлюлит
- неприятный запах пота
- выраженная потливость
- высыпания на коже, шелушения, зуд
- проблемы с молочными железами (мастопатия, кисты)
- "женские" проблемы: миомы, эндометриоз
- "мужские" проблемы: простатит
- пробки в миндалинах и хронический тонзиллит
- аденоиды у детей
- увеличение (а иногда и воспаление) подчелюстных, подмышечных, паховых лимфоузлов
- обложенный язык
- субфебрильная температура тела на длительной основе
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