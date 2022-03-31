Симптомы застоя лимфы: почему важно двигаться

Диетолог, терапевт Тиана Фиалкова напоминает о важности движения для полноценной работы лимфодренажной системы организма.

Многие из нас в связи с военными событиями сейчас совсем мало двигаются и буквально замерли внутренне и внешне, откладывая привычные ранее практики на потом, как бы говоря себе "давай уже после войны". Естественно, этот текст сейчас не для тех, кто сидит под обстрелами в бомбоубежищах, но если вы находитесь в относительной безопасности, давайте же ставить в актуальное по приоритетам – ежедневное движение и физическую активность.

Это существенно поддержит как наше эмоциональное состояние (выброс дофамина), так базовые функции очищения организма: утренний стул, потоотделение, активная перистальтика, желчеотток, кровообращение, лимфодренаж.

СИМПТОМЫ ЗАСТОЯ ЛИМФЫ

Утром естественное явление для организма - кратковременная лимфатическая отечность. Это абсолютно нормально, не патологично. Мы ночь не двигались, произошел застой. Уходить лимфатическая отечность в норме должна примерно через час после пробуждения или, возможно, раньше, если вы принимаете контрастный душ, делаете лимфодренажные прыжки.

Отечность, которая не уходит до обеда или держится на протяжении всего дня - это не норма. Есть другие патологические проявления перегруженной лимфы.

В каких случаях лимфатическая система находится не в норме:

отечность в течение дня

отечность в вечернее время

выраженный целлюлит

неприятный запах пота

выраженная потливость

высыпания на коже, шелушения, зуд

проблемы с молочными железами (мастопатия, кисты)

"женские" проблемы: миомы, эндометриоз

"мужские" проблемы: простатит

пробки в миндалинах и хронический тонзиллит

аденоиды у детей

увеличение (а иногда и воспаление) подчелюстных, подмышечных, паховых лимфоузлов

обложенный язык

субфебрильная температура тела на длительной основе

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