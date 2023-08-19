Синдром красного глаза: врач-офтальмолог рассказал о симптомах и первой помощи

Покраснение глаз, зуд, жжение, слезоточивость – основные симптомы синдрома красного глаза. Большинство людей не придают им должного значения, что приводит к развитию осложнений.

Почему возникает синдром красного глаза, какими симптомами проявляется и как помочь без вреда для здоровья и возможных осложнений, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Симптомы и причины синдрома красного глаза

Синдром красного глаза – это покраснение белковой оболочки, то есть склеры, возникающие из-за расширения и переполнения сосудов кровью. Синдром красного глаза – не болезнь, а симптом офтальмологической или другой болезни/нарушения.

Кроме покраснения, о синдроме сухого глаза свидетельствуют такие симптомы как:

жжение;

ощущение "песка в глазах";

зуд;

боль разной интенсивности: от тупого до острого;

слезоточивость;

боязнь света;

отечность век;

повышение температуры тела;

головная боль;

ощущение слабости.

Все эти симптомы являются признаком воспаления глаз. Чаще всего речь идет о конъюнктивите. Но также синдром красного глаза может быть связан с:

блефаритом – воспаление краев век;

поражение роговицы – воспаление роговицы, кератоглобус (утоншения роговицы на периферии), кератоконус (утоншение и выпячивание роговицы в виде конуса с последующим ухудшением зрения), травмирование роговицы;

иритом – воспаление радужной оболочки глаза (покраснение локализуется вблизи радужной оболочки);

склеритом – воспаление склеры;

синдромом сухого глаза – заболевание роговицы и конъюнктивы, вызванное быстрым испарением слезной пленки или снижением выработки слез;

попаданием в глаз постороннего тела – микрочастицы мусора, обломок ресницы, клей для наращивания ресниц и т.п.;

субконъюнктивальное кровоизлияние – кровоизлияние под конъюнктиву. Конъюнктива содержит много ломающихся мелких капилляров, и тогда кровь вытекает в пространство между конъюнктивой и склерой;

аллергией на ресниц для туш, крем для лица, нанесенный слишком близко к нижней линии роста ресниц, пыльца цветов, пыль и т.п.;

глаукомой – повреждение зрительного нерва;

неправильно подобранными или неправильно используемыми контактными линзами.

Большинство пациентов не придают синдрому красного глаза должного значения: покупают увлажняющие или противовоспалительные капли по рекомендации аптекаря, протирают глаза настоем ромашки, выгревают глаза. Но покраснение – это симптом, который нельзя маскировать, потому что он указывает на проблему, например воспаление склеры.

Как вы уже знаете, в глазу много структур, которые могут воспалиться. Это и края век, и радужные оболочки, и роговица. Поэтому, прежде всего, нужно определить, какая структура глаза воспалилась и, по возможности, почему. Воспаление склеры (склерит) может быть проявлением системного заболевания, например ревматоидного артрита, или свидетельствовать о присоединении инфекции или медикаментозной аллергии. В некоторых случаях причину установить не удается. Лечится склерит с помощью стероидных и нестероидных противовоспалительных таблеток. Если пациент длительное время игнорировал симптомы (покраснение склеры, боль, светобоязнь), используя капли, обезболивающие и травяные настои по своему усмотрению, может развиться некротизирующий склерит. При некртотизирующем склерите ткань склеры разрушается, а затем может потребоваться пересадка склеры и даже роговицы.

Если ваши глаза покраснели, пекут, болят, но вы не понимаете, что могло этому предшествовать, я советую:

1. оставить покой в глазах: не красить ресницы, не делать увлажняющие маски, очищать лицо чистой водой комнатной температуры, а не специальными косметическими средствами;

2. не тереть глаза после нанесения крема для рук, ручной стирки или уборки с применением бытовой химии;

3. тщательно мыть руки под проточной водой с жидким мылом или пользоваться антисептиком перед дальнейшим контактом с глазами;

4. не пробовать самостоятельно достать из глаза посторонний предмет;

5. делать влажную уборку комнаты, где находитесь, проветривать ее каждый час;

6. свести к минимуму использование телефона и компьютера;

7. обратиться к врачу-офтальмологу, который установит причину, "запустившую" синдром красного глаза, и назначит адекватное лечение. Максимальный срок бездейственного выжидания – 2-3 дня. Если за это время хотя бы один симптом синдрома сохранился, пора идти к врачу.

Ни в коем случае не используйте противовоспалительные, антигистаминные препараты или капли, не выгревайте глаза, не закапывайте соком алоэ вера. В лучшем случае вы не получите желаемого результата, в худшем навредите себе. Особенно, если будете принимать антигистаминные препараты при прогрессировании глаукомы или использовать противовоспалительные капли при аллергии на цветочную пыльцу.

Берегите себя и свое зрение!

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