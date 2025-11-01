Синдром сухого глаза и лазерная коррекция: офтальмолог объяснил, можно ли делать операцию

Синдром сухого глаза и лазерная коррекция / © Credits

Почему возникает синдром сухого глаза и является ли абсолютным противопоказанием для лазерной коррекции, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Синдром сухого глаза — это состояние, при котором вырабатывается недостаточное количество слезы. Иногда глаза вырабатывают достаточное количество слезной жидкости, но она слишком быстро испаряется.

Слеза выполняет несколько важных функций:

очищает глаза от микрочастиц пыли, грязи, косметики;

увлажняет;

защищает от бактерий и инфекций;

питает роговицу кислородом и питательными веществами, поскольку она не имеет сосудов;

помогает поверхности глаза восстанавливаться;

образует слезную пленку, благодаря которой роговица прозрачная, а зрение четкое.

Сухость глаз связана с различными причинами. Это может быть длительная работа за компьютером без перерывов, курение, использование контактных линз, прием определенных лекарств, сухой воздух в рабочем помещении.

Также синдром сухого глаза возникает при сахарном диабете, ревматоидном артрите, розацеа, блефарите, и в таком случае он является симптомом другого нарушения.

Можно ли, имея этот синдром, делать лазерную коррекцию зрения?

В большинстве случаев — да, но после тщательного обследования и надлежащей предварительной подготовки.

Во-первых, нужно добиться, чтобы слеза вырабатывалась в нужном количестве, слезная пленка была стабильной и не разрывалась слишком быстро. Для этого используют капли, гели, противовоспалительные средства и т.д.

Во-вторых, во время операции хирург меняет форму роговицы, чтобы убрать близорукость, дальнозоркость или астигматизм. Ее нервные окончания, которые отвечают за чувствительность, частично повреждаются. Эти нервы посылают слезной железе сигнал, что глаз или глаза надо увлажнить. Из-за снижения чувствительности роговицы количество производимой слезы временно уменьшается.

Человек ощущает жжение, «песок» в глазах, быструю зрительную усталость. Если есть синдром сухого глаза, эти симптомы могут быть более выраженными. Но терпеть дискомфорт не придется. Врач назначит искусственные слезы в виде капель, чтобы глаза были постоянно качественно увлажнены; противовоспалительные капли, которые уменьшают воспаление.

Синдром сухого глаза не является абсолютным противопоказанием для проведения лазерной коррекции зрения, но надо учитывать степень выраженности симптомов, толщину роговицы, стабильность слезной пленки, готовность пациента следовать рекомендациям врача во время послеоперационного восстановления.

Если есть стойкое нарушение слезной пленки, которая не поддается стабилизации, слезная пленка разрывается менее 5 секунд, роговица покрыта рубцами или эрозиями, лазерная коррекция зрения не выполняется.

Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!