Синдром визуального снега: офтальмолог рассказал, почему возникает болезнь и как ее лечить

Синдром визуального снега / © Credits

Что такое синдром визуального снега, почему возникает и как лечится, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Синдром визуального снега — это хроническое расстройство, при котором в поле зрения возникают многочисленные зернистые точки, подобные густому снегу. Они не исчезают в темноте, после сна, отдыха, зрительной гимнастики. Картинка остается зернистой постоянно. Этим «снег» отличается от «мушек», которые возникают на фоне уплотнения или помутнения стекловидного тела, и фотопсий (зигзаги, световые пятна) при мигрени.

Синдром визуального снега обязательно сопровождается дополнительными симптомами, как:

светобоязнь, то есть повышенная чувствительность к свету;

мигание, когда точки «прыгают» или плавают, иногда возникают вспышки, световые ореолы вокруг предметов или объектов;

остаточные изображения — объект исчезает из поля зрения после перевода взгляда, но повторяющиеся контуры, движущиеся элементы, следы «зацикливаются» в сознании;

ухудшение сумеречного зрения;

ухудшение концентрации и сна (нередко — бессонница), поскольку «снег» мешает сосредоточиться и расслабиться;

головная боль, звон в ушах, раздражительность, головокружение;

деперсонализацией — состояние отчуждения, когда человек как бы со стороны наблюдает за своими действиями, эмоциями, чувствами.

Впервые синдром визуального снега описали в 1995 году, то есть сравнительно недавно. Причины его возникновения, к сожалению, не установлены. Расстройство связывают с несколькими состояниями — чрезмерной активностью зрительной коры, нарушением взаимосвязи между зонами, отвечающими за обработку зрительной информации, изменениями в нейромедиаторах и химической среде мозга.

У некоторых пациентов синдром сопровождается мигренью с аурой или без нее, повышенной тревожностью. Мигрень с аурой — это состояние, при котором во время головной боли или за 10-40 минут до ее начала появляются мерцающие огни, «мушки», зигзагообразные линии. Образы возникают в центре глаза, постепенно нарастают, распространяются и исчезают после завершения приступа мигрени. Если аура ретинальная, человек временно слепнет на один глаз или имеет слепую зону в поле зрения.

Как лечат синдром визуального снега?

Прежде всего проверяют глаза, чтобы исключить офтальмологические патологии , например, палочково-колбочковую дистрофию или синдром повышенного внутричерепного давления.

Проводят ряд обследований, которые помогают оценить остроту зрения, состояние глазного дна, сетчатки и пигментного эпителия, диска зрительного нерва, функции «колбочек» и «палочек». Также выполняют МРТ головного мозга, анализируют проводимость зрительного пути к коре мозга и т.д.

Официального протокола лечения синдрома не существует, поэтому врачи, обычно офтальмолог и невролог, составляют индивидуальный план лечения, цель которого — снизить интенсивность «снега», головной боли, тревожности и других дискомфортных симптомов.

При появлении даже одного признака синдрома без промедлений обращайтесь к офтальмологу, даже если вы уже в этом году проходили профилактический чекап.

Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!