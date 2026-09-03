Синус-лифтинг: как наращивают костную ткань для установки зубного имплантата

Как наращивают костную ткань для зубного имплантата / © Credits

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Как наращивают костную ткань во время синус-лифтинга перед установкой зубного имплантата и зачем это делается, рассказал стоматолог-хирург, имплантолог стоматологической клиники FrankoLab Тарас Костив.

Синус-лифтинг — это один из методов наращивания костной ткани в верхней челюсти перед установкой зубного имплантата.

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После выпадения или удаления зуба кость постепенно резорбируется, то есть «рассасывается», из-за отсутствия достаточной жевательной нагрузки в данном участке.

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В костной ткани имеется три вида клеток — остеобласты, остеокласты и остеоциты. Остеобласты образуют новую костную ткань. Остеокласты разрушают старую, например, поврежденную. Остеоциты поддерживают её структуру, участвуют в обмене веществ и регулируют ремоделирование кости.

Наиболее активная потеря костной ткани происходит в течение первых 3–6 месяцев, поскольку остеокласты — клетки-разрушители — начинают преобладать над остеобластами — клетками-строителями. Для последних жевательная нагрузка имеет критически важное значение. Впоследствии резорбция замедляется, но не прекращается.

Если человек не запланировал установку имплантата в течение 6–12 месяцев после выпадения или удаления зуба, придется обязательно проводить реконструкцию костной ткани. Имплантат должен хорошо и достаточно глубоко фиксироваться в кости, чтобы выдерживать ежедневную жевательную нагрузку не один год подряд.

Синус-лифтинг бывает закрытым и открытым. Закрытый метод применяют при незначительной потере костной ткани. Открытый — при значительном дефиците.

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Во время операции хирург-стоматолог делает небольшой разрез на десне, чтобы получить доступ к кости верхней челюсти. Через небольшое отверстие в кости он осторожно приподнимает мембрану гайморовой пазухи — тонкую оболочку, выстилающую её изнутри.

Пространство, образовавшееся между костью и мембраной, заполняют костным материалом: собственным, синтетическим или донорским. Он служит основой для формирования новой костной ткани и увеличивает её объём.

После этого десну зашивают. В течение следующих 4–6 месяцев костный материал постепенно срастается (интегрируется) с собственной костью пациента.

Иногда синус-лифтинг проводят одновременно с установкой имплантата. Это возможно, если в области имплантации сохранился достаточный объем собственной кости для обеспечения первичной стабильности имплантата. Например, когда остаточная высота кости составляет около 5–6 мм, можно одновременно поднять дно гайморовой пазухи, добавить костный материал и установить имплантат. В дальнейшем он постепенно интегрируется с собственной костью, обеспечивая надёжную опору для имплантата.

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Операция проводится под местной анестезией. Пациент может испытывать незначительный дискомфорт, похожий по ощущениям на тот, который возникает после удаления зуба мудрости. В первые дни после хирургического вмешательства обычно наблюдается небольшой отек, чувствительность в области вмешательства и ощущение давления в зоне гайморовой пазухи.

На верхней челюсти костная ткань после потери зубов обычно резорбируется быстрее, поскольку имеет менее плотную структуру. Кроме того, в области жевательных зубов верхней челюсти на уменьшение высоты кости влияет опускание дна гайморовой пазухи. Поэтому старайтесь не откладывать установку имплантата и ежегодно посещайте стоматолога, чтобы вовремя выявить негативные изменения и начать лечение.

Костив Тарас

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