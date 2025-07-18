Сколько белка нужно употреблять утром: все, что стоит знать о завтраке, который зарядит вас энергией на целый день / © Credits

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Если вы хотите иметь много энергии утром и на целый день, длительное ощущение сытости и избежать падения сахара в крови уже через пару часов после завтрака. Издание Real Simple объяснило, как белок работает утром, сколько его нужно именно вам и как просто добавить его к завтраку без лишних усилий.

Необходимость белока с утра

Белок — это не только «кирпичики» для мышц. Он участвует в регуляции гормонов, пищеварении, поддержке иммунной системы и обеспечении чувства сытости. В отличие от простых углеводов, скажем, круассана или булочки, белок дает длительную энергию и помогает избежать внезапного голода уже через час после завтрака.

Белковый завтрак поможет избежать энергетических провалов и уменьшит потребность во второй или третьей чашке кофе.

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Сколько белка нужно утром

Все зависит от вашего веса, физической активности и целей.

Минимум: 0,8 г белка на килограмм массы тела в сутки — это для людей с малоподвижным образом жизни.

Оптимально: 1-1,2 г на килограмм для активных взрослых.

Для завтрака: если ваша дневная норма белка — 90-100 г, старайтесь получить 25-35 г белка именно с утренним приемом пищи.

Лучше равномерно распределять белок в течение дня, а не оставлять большую часть на ужин.

Идеи белкового завтрака

Завтрак не обязательно должен быть сложным или требовать полчаса приготовления у плиты.

Яйца (6 г белка в одном большом яйце)

Бутерброд с яйцом, цельнозерновым хлебом, сыром, ветчиной или индейкой и шпинатом.

Шакшука с яйцами, фетой и хрустящим хлебом.

Омлет или скрембл с добавлением овощей, курицы или тофу.

Овсянка с белковыми добавками (до 20 г белка)

Овсянка на молоке с ложкой арахисовой пасты, семенами чиа и ягодами.

Овсянка с белковым порошком и добавками, вроде бананом, орехами, корицей.

Попробуйте вкусную овсянку с яйцом, сыром и специями — неожиданно сытно и вкусно.

Молочные продукты

Греческий йогурт (15-20 г белка на порцию) с ягодами и медом.

Творог с фруктами или орехами.

Кефир или молоко (коровье или соевое) как основа для смузи.

Орехи, семечки и ореховые пасты

Тост из 100% цельнозернового хлеба с арахисовой или миндальной пастой.

Домашние батончики с финиками, семечками, овсянкой и протеином.

Белковые смузи (15-30 г белка)

Основа: молоко (коровье, соевое, миндальное), греческий йогурт, протеин.

Добавьте: банан, ягоды, семена льна, арахисовая паста, какао, овсянка.

Альтернативы для тех, кто не любит традиционные завтраки

Остатки вчерашнего ужина: курица, чечевица, киноа.

Протеиновые блины или вафли.

Напитки с протеином.

Важно помнить

Не переборщите с белком. Больше не всегда лучше, ведь избыток белка может создать нагрузку на почки и вызвать обезвоживание.

Протеин — это не только мясо или яйца. Есть растительные, молочные, зерновые источники — так что выбор есть даже для веганов.

Планируйте заранее, готовьте часть завтрака вечером: ночная овсянка, яйца, батончики и вы не пропустите потребление белка даже в самое занятое утро.

Завтрак с достаточным количеством белка — это не о диетах или тренировках, а о качественном начале дня. Правильное питание утром — это инвестиция в вашу производительность, настроение и самочувствие. Поэтому в следующий раз, когда потянетесь за сладким пирожным на ходу, вспомните, что несколько ложек йогурта, вареное яйцо или тост с пастой могут дать вам гораздо больше, чем кратковременное удовольствие.

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