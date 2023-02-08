Сколько раз в день нужно есть: советы от Аниты Луценко

Звездный тренер и соавтор книг о еде на своей странице в Instagram развеяла несколько мифов и указала на плюсы и минусы разных режимов питания.

Еда 5 раз в день. Подходит как лечебная диета для людей с язвой и является обязательным условием такого заболевания. Но здоровые люди не должны питаться, как больные, еда 5-6 раз в день забирает очень много внимания и, по-моему, не имеет смысла.

Еда 4 раза в день. Может быть удобным способом, вмещающим все нужные калории, белки, жиры и углеводы. Ешьте 3 раза в день полноценно и добавляйте перекус между промежутками пищи, которые достаточно велики, или между завтраком и обедом или между обедом и ужином. Капучино не советую делать перекусом, лучше соедините с едой.

Еда 3 раза в день. Если есть даже по 500 ккал за один прием пищи или больше (а это и макароны, и сырники, и картофель с сельдью, и десерт после еды), то все равно за день получится 1500-1700 ккал, что будет прекрасно поддерживать вашу стройность и, что важнее, здоровую форму. Здесь обольщает кофе, латте, капучино, компоты в промежутках между едой, которые могут нагонять и 500, и 700 ккал дополнительно. Тогда уже будет плюс в весе.

Еда 2 раза в день. Тоже возможно, если комфортно. Сложность в том, что, к примеру, втиснуть нужный белок в эти 2 приема (приблизительно 80 г белка, а это: курица, яйца, кисломолочный творог, рыба, бобовые) ну практически невозможно. Так что может быть недостаточно белка или овощей, а с ними и клетчатки и витаминов. Но можно справиться.

Есть 1 раз в день. Утром и до ночи с небольшими перерывами, все время что-то в себя закидывая. Не здорово, вредит организму, всем системам, стимулирует есть еще больше – организм привыкает, что все время должна поступать пища и он готов, пуская соки каждые 30 минут. Так зарабатывают диабет и избыточный вес. Неправильное пищевое поведение и страдание на фоне "я, еда и моя фигура".

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