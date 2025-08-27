Сладко и не вредно: 10 альтернатив рафинированному сахару

Медовые соты / © Associated Press

В следующий раз, когда вы захотите добавить немного сладости к своей любимой еде или напитку, вам стоит тщательно обдумать подсластитель, который вы используете.

Мы потребляем много добавленного сахара в виде рафинированных подсластителей, их часто добавляют в подслащенные напитки, сладкие хлопья, сладкие закуски и десерты.

Хотя сладости имеют восхитительный вкус, употребление чрезмерного количества добавленного сахара может негативно сказаться на вашем здоровье.

Например, диеты с высоким содержанием добавленного сахара тесно связаны с такими заболеваниями, как болезни сердца, диабет, ожирение и жировая болезнь печени.

Хотя вполне здорово время от времени наслаждаться продуктами, содержащими небольшое количество добавленного сахара, минимизация общего потребления сахара может помочь снизить риск этих состояний и улучшить ваше здоровье другими способами.

Если вы хотите сократить потребление обычных рафинированных подсластителей, таких как белый сахар и сыр с высоким содержанием фруктозы, существует много альтернатив на выбор. Некоторые из них даже содержат ноль или очень мало калорий.

Стевия

Стевия — это натуральный подсластитель, который получают из листьев южноамериканского кустарника Stevia rebaudiana.

Этот растительный подсластитель можно экстрагировать из одного из двух соединений, которые называются гликозидами — стевиозида и ребаудиозида А. Эти соединения не содержат калорий, до 450 раз слаще сахара и могут иметь несколько иной вкус, чем сахар.

Исследования на людях и животных показывают, что замена сахара стевией может помочь предотвратить увеличение веса и снизить уровень сахара в крови.

Хотя стевия в целом считается безопасной, некоторые исследования показывают, что она может нанести вред кишечному микробиому.

Сахарные спирты

Сахарные спирты, также известные как полиолы, являются типом углеводов, которые естественным образом содержатся во фруктах и овощах. Популярные сахарные спирты, используемые в качестве альтернативы сахару, включают эритритол, ксилит и мальтит.

Бактерии в вашем рту не ферментируют сахарные спирты, поэтому они не повреждают ваши зубы так, как обычный сахар. Кроме того, они имеют значительно меньше калорий и не влияют существенно на уровень сахара в крови, что делает их разумной альтернативой для людей с диабетом.

Эритритол содержит всего 0,2 калории на грамм, тогда как ксилит обеспечивает 2,4 калории на грамм. Для справки, сахароза — или столовый сахар — содержит 4 калории на грамм.

Хотя сахарные спирты считаются в целом безопасными, некоторые из них могут вызвать расстройство пищеварения при употреблении в больших количествах.

Например, сорбит может вызвать слабительный эффект в дозах 20-50 граммов, тогда как эритритол может вызвать расстройство желудка, если вы съедите более 1000 мг на кг веса тела.

Наконец, ксилит очень токсичен для собак. Если вы живете с собакой, вам стоит держать ксилит вне досягаемости или полностью избегать его употребления.

Подсластитель из фруктов-монахов

Экстракт фруктов-монахов получают из растения Siraitia grosvenorii, которое происходит из Китая.

Несмотря на то, что фрукты-монахи примерно в 300 раз слаще столового сахара, они не содержат калорий. Эта сладость происходит от соединений, называемых могрозидами, главным образом могрозидом V.

Поскольку фрукты-монахи не содержат калорий и не влияют на уровень сахара в крови, они могут способствовать потере веса и улучшать уровень сахара в крови, если их использовать вместо обычного сахара. Однако пока исследований этого подсластителя на людях недостаточно.

Имейте в виду, что экстракт монаховых плодов часто смешивают с другими подсластителями, поэтому обязательно прочитайте этикетку перед его употреблением.

Аллюлоза

Аллюлоза, также известная как D-аллюлоза, — это моносахарид (или сахар), который естественным образом содержится в некоторых фруктах.

Она имеет 70% сладости столового сахара и обеспечивает лишь 0,2 калории на грамм.

В отличие от многих других подсластителей с нулевой и низкой калорийностью, аллюлоза очень похожа на вкус обычного сахара.

Кроме того, хотя нужны дополнительные исследования, исследования на людях показывают, что аллюлоза может помочь снизить уровень сахара в крови и инсулина у людей с диабетом и без него.

Имейте в виду, что большие дозы могут привести к таким симптомам, как вздутие живота, диарея и боль в животе, поэтому вам следует придерживаться максимальной разовой дозы 0,19 грамма 0,4 грамма на кг массы тела и максимальной суточной дозы 0,9 грамма на кг.

Финики

Финики — это сухофрукты финиковой пальмы. Эти сладкие, жевательные плоды являются отличной альтернативой рафинированному сахару и предлагают несколько преимуществ для здоровья.

В отличие от рафинированного сахара и многих других подсластителей, финики являются хорошим источником питательных веществ, включая клетчатку, калий, магний, марганец, витамин B6, а также каротиноиды и полифенольные антиоксиданты.

Благодаря их сладкому вкусу, вы можете использовать финики вместо сахара в рецептах энергетических батончиков, тортов и печенья. Кроме того, вы можете смешивать их, чтобы ароматизировать домашние ореховые молочные напитки и смузи.

Некоторые люди превращают финики в густую пасту, которую можно использовать как замену рафинированному сахару в соотношении 1 к 1.

Финики имеют высокое содержание калорий и натуральных сахаров, но исследования показывают, что они не существенно влияют на уровень сахара в крови, как это делает столовый сахар, даже у людей с диабетом.

В 16-недельном исследовании с участием 100 человек с диабетом 2 типа одна группа ежедневно съедала 3 финика, а другая — ни одного. В группе фиников наблюдалось значительное снижение общего холестерина и ЛПНП (плохого), тогда как их HbA1c — маркер долгосрочного контроля уровня сахара в крови — оставался неизменным.

Яблочное пюре и другие фруктовые пюре

Замена сахара яблочным пюре — или пюре из других фруктов, таких как бананы — это отличный способ уменьшить потребление рафинированного сахара. Рассмотрите эту замену в рецептах тортов, печенья, маффинов и хлеба.

Все фрукты имеют пользу для здоровья благодаря своим питательным веществам. Например, банановое пюре богато фолиевой кислотой, марганцем, магнием, а также витаминами B6 и C.

В отличие от рафинированного сахара, фрукты обычно связаны с различными преимуществами для здоровья, включая снижение риска хронических заболеваний и снижение риска смерти от всех причин.

Если вы покупаете яблочное пюре или другие фруктовые пюре в магазине, обязательно выбирайте несладкие продукты без добавления сахара.

Сироп якона

Сироп якона добывается из растения якон (Smallanthus sonchifolius), которое происходит из Южной Америки. Его сладкий вкус, темный цвет и густая консистенция делают его несколько сравнимым с патокой.

Этот продукт богат фруктоолигосахаридами, тип молекул сахара, которые ваш организм не может переварить. Поскольку эти молекулы сахара не перевариваются, сироп якона содержит одну треть калорий обычного сахара, или около 1,3 калорий на грамм.

Однако сироп якона менее сладкий, чем столовый сахар, поэтому вам может потребоваться больше, чтобы соответствовать сладости рафинированного сахара.

Фруктоолигосахариды в сиропе якона могут быть полезными для здоровья. Например, эти соединения действуют как пребиотики, которые помогают питать полезные бактерии в вашем кишечнике. Кроме того, некоторые исследования показывают, что сироп якона может усиливать чувство сытости.

Но употребление большого количества — более 20 граммов в день — может привести к чрезмерному газообразованию, диарее и боли в желудке.

Мед

Мед — это густая золотистая жидкость, которую производят медоносные пчелы. Он содержит следовые количества витаминов и минералов, а также большое количество растительных соединений, которые обеспечивают противовоспалительные и антиоксидантные свойства.

Однако типы растительных соединений в меде зависят от многих факторов, включая тип пчелы, которая производила мед, и тип цветка, которым питалась пчела.

Соединения меда, такие как полифенолы меда, могут помочь модулировать воспаление в вашем организме. Мед также имеет несколько более низкий гликемический индекс (ГИ), чем столовый сахар. Эти качества могут сделать его здоровее рафинированного сахара.

Однако исследования этих преимуществ ограничены. Если вы решите использовать мед, делайте это умеренно, поскольку он все еще содержит много сахара и калорий.

Кленовый сироп

Кленовый сироп — это густая, сахаристая жидкость, которая изготавливается путем варки сока кленов.

Он содержит небольшое количество минералов, включая кальций, калий, железо, цинк и марганец. Кроме того, он богат фенольными соединениями, такими как лигнаны и кумарины, которые могут оказывать противовоспалительное и антиоксидантное действие.

Несмотря на наличие некоторых полезных питательных веществ и антиоксидантов, кленовый сироп все еще имеет очень высокое содержание сахара. Он имеет немного более низкий ГИ, чем обычный сахар, но, как и любой подсластитель, его следует использовать умеренно.

Меласса

Меласса — это сладкая, коричневая жидкость с густой, похожей на сироп консистенцией. Ее изготавливают из кипящего сока сахарного тростника или сахарной свеклы.

Он содержит несколько витаминов и минералов, а также несколько антиоксидантов. Кроме того, это хороший источник минералов железа, калия и кальция, которые важны для многих аспектов здоровья.

В общем, меласса является отличной заменой рафинированного сахара, но вам следует ограничить его потребление.

В любом случае, прежде чем менять систему питания или вводить новые продукты, лучше посоветуйтесь с семейным врачом или диетологом.