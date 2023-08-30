Слепота, боль, непродолжительный результат: врач-офтальмолог развенчал мифы о лазерной коррекции зрения

В Европе и Америке ЛКЗ рассматривается как простая и нетравматическая операция для лечения близорукости, дальнозоркости, астигматизма и пресбиопии. В Украине она окутана мифами о слепоте, боли и краткосрочном исходе.

Действительно ли после лазерной коррекции зрения можно ослепнуть, почему следует делать операцию после 18 лет и до 45 лет и какие факторы влияют на конечный результат, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Миф №1: лазерная коррекция зрения – это радикальный метод лечения, который может привести к слепоте

Лазерная коррекция – наиболее безопасный, популярный и щадящий метод восстановления зрения в мире. Во время операции хирург-офтальмолог с помощью лазерного луча отполирует средний и толстый слой роговицы (строма) и придает ей физиологически правильную форму. Например, одна из причин возникновения близорукости – излишне изогнутая роговица относительно длины глаза. Поэтому лучи света фокусируются не на сетчатке, как должно быть в норме, а перед ней, и далеко расположенные предметы не имеют четкости.

Лазер истончает роговицу в среднем на 1/8, не затрагивая многочисленные нервные окончания, воспринимающие и обрабатывающие визуальную информацию. Именно по нервным окончаниям она передается в зрительную кору мозга, и мы видим определенную картинку. Поэтому ослепнуть во время ЛКС невозможно. В медицине не зарегистрирован ни один такой случай.

Миф №2: лазерная коррекция зрения – это длительная и болезненная операция

Лазерная коррекция зрения длится около 15 минут, а контакт лазерного луча с роговицей глаза – буквально 20-30 секунд. Перед началом операции глаз или глаза закапывают специальными каплями, обеспечивающими эффект местной анестезии. При полировании среднего слоя роговицы пациент может ощущать незначительное давление или едва ощутимое прикосновение.

В первые дни после проведения лазерной коррекции зрения появляется ощущение «сорочки» в глазу, слезотечение, светобоязнь, что является нормой. Через 1-5 дней эти симптомы полностью исчезают. Но зрение улучшается сразу после завершения операции.

Миф №3: лазерная коррекция зрения имеет много противопоказаний

Лазерная коррекция зрения – это операция, поэтому, конечно, она имеет определенные противопоказания. Во-первых, не проводится ЛКЗ до 18 лет, поскольку роговица и другие структуры глаза формируются, а значит постоянно меняются. Во-вторых, обязательным требованием является стабильность зрения в течение 18 месяцев. Если у вас постоянно прогрессирующая близорукость, ваше зрение нестабильно. И ЛКЗ нужно отложить, потому что и результат после проведения операции изменится.

Абсолютным противопоказанием к операции является:

физиологически тонкая роговица;

сахарный диабет (но, например, компенсированный сахарный диабет является условным противопоказанием);

аутоиммунные болезни (ревматоидный артрит, системная красная волчанка);

глаукома (необратимое повреждение зрительного нерва);

прогрессирующая катаракта (помутнение хрусталика);

кератоконус (болезнь, при которой роговица утончается и принимает конусообразную форму);

один зрячий глаз;

беременность и лактация.

Миф №4: после лазерной коррекции зрения зрение не улучшится на 100%

Результат лазерной коррекции зрения врач прогнозирует еще до проведения операции – это называется пробная коррекция. Пациенту предлагают примерить очки, показывающие максимальное зрение. Именно к этому показателю во время ЛКС постарается приблизиться врач.

В моей практике были случаи, когда зрение улучшалось на 100%, на 120%, на 150%. Однако были и редкие случаи, когда улучшение составляло всего 70%. От чего зависит конечный результат? От строения глаза пациента, качества зрения на момент обращения к офтальмологу, соблюдения послеоперационных рекомендаций. К примеру, после операции нельзя поднимать тяжелые предметы, заниматься активными видами спорта, чтобы избежать деформирования и травмирования роговицы. Нужно пользоваться антибактериальными и увлажняющими каплями, носить качественные солнцезащитные очки из 400 нм, головной убор, избегая попадания ультрафиолета в роговицу.

В любом случае после лазерной коррекции зрения зрение перестает ухудшаться. Вам не нужно носить очки или линзы.

Миф №5: лазерная коррекция зрения ускоряет развитие других офтальмологических заболеваний

Возрастные изменения – это то, что невозможно избежать. Поэтому ЛКЗ советуют делать до 45 лет, пока структуры глаза не начали «износиться». К примеру, после 40-45 лет может развиваться возрастная катаракта, но между проведением лазерной коррекции зрения и развитием других офтальмологических болезней связи нет. Вы можете делать ЛКЗ и иметь возрастную катаракту и не делать ЛКЗ, но тоже иметь возрастную катаракту. Ее развитие связано с физиологическим изменением состава жидкости хрусталика, нарушением обмена веществ, дефицитом определенных витаминов, сахарным диабетом, чрезмерным влиянием ультрафиолета, приемом некоторых лекарственных препаратов.

Также с возрастом может развиваться возрастная близорукость или дальнозоркость. Поэтому, если вы решаетесь на лазерную коррекцию зрения после 45 лет, учитывайте, что эффект будет длиться меньше, чем вы ожидаете. То есть не 5-10 лет, а всего 2-3 года.

Миф №6: лазерную коррекцию зрения можно производить только после родов

Лазерную коррекцию зрения можно делать, как до родов, так и после. Существенной разницы нет. Если же у женщины есть серьезные патологии глазного дна (тромбоз вен сетчатки), ее нельзя делать ЛКЗ ни до родов, ни после.

Некоторые пациентки подмечают, что после родов зрение ухудшается. Это действительно так, но этот процесс обратный. Так как связан прежде всего с гормональными изменениями и временным снижением белка коллагена, отвечающего за эластичность хрусталика.

Миф №7: лазерная коррекция зрения производится только в случае близорукости

Показаниями к проведению лазерной коррекции зрения являются:

близорукость;

дальнозоркость;

астигматизм;

пресбиопия, или возрастная дальнозоркость.

Кроме того, опытный врач учитывает скрытую близорукость, которая может проявиться впоследствии. Это поможет сберечь полученный результат и избежать ухудшения зрения в будущем.

Выполняется лазерная коррекция зрения на одном или обоих глазах одновременно, если оба глаза имеют нарушение зрения.

Главный врач клиники VISIOBUD Мельник Владимир

Берегите себя и свое зрение!

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