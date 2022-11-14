Слишком много кофе, перекусов и отсутствие овощей: основные ошибки во время питания на работе

Найдется немного людей, которые могут сказать, что на работе легко поддерживать здоровое питание. И неважно, где и кем вы работаете.⁣⁣ Если вы серьезно задумались о своем здоровье и здоровом питании, но одновременно активно работаете и не хотите довести себя до голодного обморока, гастрита или "приносить" лишний вес из офиса, перед вами неизбежно встанет вопрос: "Как питаться на работе?" ⁣⁣⠀

Жизнь "под диктовку" офисного стиля изо дня в день создает рутинные привычки, которые не всегда бывают на пользу здоровью.

Самые распространенные ошибки в питании на работе:

Много тонизирующих напитков. Чай, кофе, энергетики, а также потребление сладких напитков в большом количестве ухудшает усвоение железа и кальция из пищи. ⁣⁣

Слишком большие перерывы между приемами пищи или очень частые перекусы, питание всухомятку, плохое пережевывание пищи из-за нехватки времени. Эти привычки приводят к застойным процессам в желчевыводящих путях, к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. ⁣⁣

Однообразное питание. Многие люди каждый день приносят на работу один и тот же набор блюд. Да легко, не нужно думать, что приготовить. Однако в течение длительного времени такое питание может привести к дефициту витаминов и минералов. ⁣⁣

Пища быстрого приготовления, фастфуд. Как результат – перебор глюкозы и жиров. Это может способствовать развитию сахарного диабета, нарушению обмена веществ, избыточной массе тела.⁣⁣

Излишнее употребление сладостей из-за мифов, что умственный труд требует дополнительной энергии для головного мозга. На самом деле энергии и так хватает — около 19% от величины основного обмена приходится на эту умственную работу. Снижение работоспособности в первую очередь будет из-за неполноценного и нерегулярного питания.⁣⁣

Недостаточное количество в рационе фруктов, овощей и зелени.

Правильное питание на работе должно стать вашей здоровой привычкой. Будьте здоровы, следите за своим питанием!

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