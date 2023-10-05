Смешанная хирургия: лечение гайморита, удаление зубов и септопластика в одном наркозе

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВООЗ), смешанная хирургия показана около 30% пациентов в мире, и этот показатель постоянно растет. Ведь совмещение нескольких операций в одном наркозе позволяет сэкономить время, ресурсы и средства пациента.

О том, зачем и в каких случаях выполняется симультанная хирургия, когда такое хирургическое вмешательство невозможно и не повышает ли оно риск осложнений, рассказывает врач-отоларинголог, пластический хирург Николай Всеволодови Гущак.

Три задачи симультанной хирургии

Смешанная, или симультанная хирургия (от латинского simul – одновременно) – это одновременное лечение нескольких болезней. Например, хирургическое лечение гайморита, выравнивание перегородки вместе со стоматологическим лечением (удаление зубов, имплантация, установка виниров и т.п.). В этом случае врачи имеют дело с разными органами: зубами, верхними дыхательными путями и ухом. Но это лишь одна из возможных комбинаций в смешанной хирургии. Одновременно врачи могут выполнять операции на одном органе, когда есть смежные проблемы: удаление двух зубов мудрости и исправление прикуса. Лечить многочисленные травмы, полученные в результате падения или аварии: лечение перелома костей носа и челюсти, удаление корня выбитого зуба.

Задачи симультанной хирургии:

1. Сэкономить время и средства пациента – комбинированные операции стоят дешевле и суммарно отнимают меньше времени, чем отдельные операции.

2. Снизить уровень стресса и длительность реабилитации, ибо каждая отдельная операция – это сильное психологическое давление, отдельное предоперационное обследование и дополнительный, изнурительный период восстановления.

3. Уменьшить продолжительность нахождения в наркозе.

Наркоз – это эффективный метод обезболивания, благодаря которому операция проходит максимально комфортно и безболезненно. Однако после его введения организм нуждается в восстановлении, поскольку наркоз взаимодействует с сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системами, желудочно-кишечным трактом, почками и т.д. Поэтому после пробуждения пациент испытывает тошноту, жажду, головокружение, слабость, головную боль, ухудшение концентрации внимания.

4. Минимизировать риск осложнений.

В ходе комбинированной операции работают несколько хирургов, благодаря чему их работа скоординирована и эффективна.

Таким образом, симультанная хирургия позволяет оптимизировать время, ресурсы и деньги.

Комбинироваться могут стоматологическая хирургия, челюстно-лицевая хирургия, ЛОР-хирургия, эндоскопическая хирургия, эстетическая хирургия.

Противопоказания и осложнения

Многие пациенты не решаются на смешанные операции, потому что считают, что организму будет труднее восстанавливаться. На самом деле после комбинированных вмешательств он восстанавливается не хуже, чем после единичного. Так как, во-первых, в обоих случаях организм будет тратить все свои ресурсы на ускорение регенерационных процессов, то есть на заживление. А во-вторых, в симультанной хирургии используются малоинвазивные технологии – операции проводятся с минимальным травмированием. "Но во время реабилитационного периода будет больно", – апеллируют пациенты. После проведения хирургического вмешательства обязательно назначают противовоспалительные и обезболивающие препараты, которые будут устранять боль и дискомфорт. Следовательно, тройная боль в ухе, носу и полости рта будет устраняться одновременно.

Есть ли противопоказания к проведению симультанной операции?

Как правило, они такие же, как и противопоказания к проведению единичных операций.

Но я непременно учитываю:

возраст пациента и общее состояние здоровья;

в некоторых случаях организму будет легче перенести несколько больших стрессов со значительным интервалом во времени. Перед проведением симультанной операции пациент обязательно проходит не только обследование верхних дыхательных путей и носа, но и общее обследование организма: рентгенографию, электрокардиографию, анализы крови и мочи;

длительность каждой операции;

если операция сложная, многочасовая, то лучше провести ее по отдельности, чтобы снизить риск осложнений. Моя задача, как хирурга, свести их к возможному минимуму;

место проведения хирургического вмешательства – операции в одной анатомической области усложняют или делают невозможным врачебный контроль во время восстановительного периода.

Что касается послеоперационных осложнений, то, как показывают научные исследования и опыт, они статистически не отличаются от тех, которые возникают после хирургического лечения одного заболевания. Во время операции ответственность за здоровье лежит на врачах, во время реабилитационного периода – на врачах и на вас самих. Ведь врач контролирует процесс восстановления, но соблюдение послеоперационных рекомендаций, отслеживание самочувствия и его малейших изменений – это ответственность пациента и не менее важная часть выздоровления.

Итак, если у вас есть несколько смежных или несовместимых заболеваний, симультанная хирургия может стать вашим спасением. Главное – найти врача, которому вы сможете довериться.

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