Соль и сахар: врач рассказал о пользе и вреде самых популярных специй

Часто можно услышать, что соль и сахар – это белая смерть. Однако это специи, без которых сложно представить свою жизнь. Мы добавляем их в различные домашние блюда и выпечки, они присутствуют в продуктах, готовых к употреблению.

Как чрезмерное количество сахара и соли вредит организму, действительно ли нужно отказываться от этих специй, рассказал семейный врач, терапевт Сагайдак Иванна Николаевна.

Польза и вред соли

Соль – одна из самых распространенных приправ, которая на 60% состоит из хлоридов и на 40% из натрия. Натрий, в частности, нужен нашему организму для поддержания водно-солевого баланса – мы постоянно получаем и теряем воду. Нормальный уровень гидратации обеспечивает электропроводность – отправка и получение нервных импульсов. Также натрий предотвращает возникновение судорог во время тренировки, то есть регулирует работу мышц.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует потреблять не более 2000 мг соли в день. Это 5 г или ориентировочно одна неполная чайная ложка. Но на самом деле человеку хватит и 500 мг соли. Ведь натрий содержится в необработанных фруктах, овощах, орехах, зелени. Например, в 100 г вареного картофеля – 4-5 мг натрия, в 100 г помидоров – 11 мг натрия (вес одного помидора может составлять 80-150 г).

В обработанных, готовых к употреблению продуктах есть в десятки раз больше добавленной соли. В 100 г колбасы – около 816 мг натрия, в 100 г сыра "Гауда" – 819 мг натрия, в 100 г хлеба цельного пшеничного – 455 мг натрия. То есть на несколько бутербродов с колбасой и сыром во время обеденного перекуса может прийтись половина рекомендуемой нормы соли.

Самыми популярными источниками натрия являются бутерброды, пицца, вяленое мясо, творожно-колбасная нарезка, чипсы, сухарики, крендели, попкорн. Избыток соли может привести к развитию гипертонии, болезни почек, раку желудка. Вызвать потерю костной массы (остеопороз).

В умеренном количестве соль не вредна, а даже полезна. Зло, когда есть перегибы в ту или иную сторону – избыток или дефицит.

Польза и вред сахара

Йогурты, гранола, печенье, пирожные, хлеб, вяленое мясо, кетчуп, соки, лимонады, алкоголь – все эти продукты и напитки содержат сахар в том или ином количестве. Иногда в ресторанах сахар добавляют даже в такие блюда как борщ, соус для бургеров, горячие салаты. Следовательно, современный человек ежедневно потребляет в десятки раз больше добавленного сахара, чем должен. Статистика говорит, что в среднем от 17 до 24 чайных ложек. В долгосрочной перспективе это приводит к ожирению, развитию сердечно-сосудистых заболеваний, жировой дистрофии печени, усилению воспаления. Это в свою очередь повышает риск инсульта и инфаркта.

Если с солью все более или менее понятно – можно потреблять 5 г в день, то с сахаром ситуация более сложная. Американская кардиологическая ассоциация считает, что для женщин норма составляет 6 ч. л. в день, а для мужчин – 9 ч. л. В пакетированных соках объемом 250 мл может содержаться около 6-8 ч. л. добавленного сахара. В стандартной банке колы – 5-6 ложек, то есть фактически суточная норма для женщин.

Но дело в том, что добавленный сахар не является необходимостью для организма. Человеку достаточно сахара, который содержится во фруктах, сухофруктах, овощах, ягодах, меде, черном шоколаде с высоким содержанием какао.

Полностью отказаться от добавленного сахара в современном мире невозможно, но можно научиться им не злоупотреблять. Попытайтесь начать с малого: вместо двух ложек сахара к кофе – одна, вместо сладкого пирожного – яблоко или немного сухофруктов.

Уменьшая количество соли и сахара, вы будете заботиться о сосудах, печени, почках, желудке, иммунной системе. Но, конечно, не забывайте о ежегодном профилактическом визите к семейному врачу, чтобы вовремя выявить и пролечить существующие нарушения или болезни.

Сагайдак Иванна Николаевна

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