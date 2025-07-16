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Соль — не белая смерть, но избыток натрия нарушает работу почек: врач объяснил, как этого избежать
Каждый день мы едим подсоленную пищу, бутерброды, салаты, снеки, в составе которых есть натрий. В небольшом количестве этот минерал полезен, а если его накапливается в организме слишком много, нарушается фильтрация крови, повышается артериальное давление.
Как наш рацион и питьевой режим влияют на работу почек и сердца, рассказала заведующая консультативно-диагностическим и терапевтическим отделением стационара Клиники МЕДИКОМ Наталья Николаевна Овчинникова .
Вероятно, вы слышали фразу: «Соль — это белая смерть». Но вернее будет сказать, что избыток натрия. Почему?
Натрий — минерал, который мы получаем в основном из поваренной соли и переработанных продуктов. В чайной ложке (5 г) поваренной соли содержится около 2300 мг натрия — максимальная суточная норма для взрослого. Многие натрия есть в колбасах, сосисках, консервах, магазинных соусах, чипсах, сухариках, бургерах, пицце, булках. Например, в 100 г копченой колбасы около 1 500 мг минерала. В 100 г сухариков со вкусом сыра — 1000-1300 мг.
В небольшом количестве натрий нам нужен. Вместе с калием он передает сигналы между мозгом и телом, благодаря чему мы двигаемся, думаем, чувствуем. Определяет, сколько воды останется в крови и тканях во избежание обезвоживания.
Из организма натрий выводят почки, которые фильтруют кровь, то есть непрерывно очищают ее от излишней жидкости, мочевины, остатков лекарства, солей и т.д. Но если натрия накапливается слишком много, нарушается осмолярность крови, условно говоря, она становится более «соленой». Почки возвращают воду в кровь, а не сливают ее в мочу. Таким образом они разбавляют соль, однако при этом увеличивается объем крови и давление в сосудах, потому что жидкости становится больше, чем нужно.
Постепенно высокое давление повреждает мелкие сосуды в почках — в частности, в клубочках, где фильтруется кровь. Из-за этого нарушается очищение крови, что может привести к хронической болезни почек и сопутствующим осложнениям.
Допустим, вы потребляете много соли и пьете недостаточно воды. Плазма крови, которая на 90-92% состоит из воды, «густеет». Почки перегружаются, потому что фильтруют меньше воды и больше солей и токсинов. Это может приводить к образованию камней в почках, поскольку соли кристаллизуются, если их концентрация в моче высока.
Интенсивнее работает также и сердце, чтобы протолкнуть густую кровь сосудами, — растет нагрузка на сердечную мышцу. Если такая ситуация повторяется регулярно, могут возникнуть гипертония, ишемия, нарушения ритма, сердечная недостаточность. А поскольку кровь циркулирует медленно, конечности и внутренние органы недополучают кислород. Помимо сердца и почек страдает еще и мозг, который сильно зависит от кровоснабжения.
Поэтому нужно пить воду. Лучше всего негазированную, в умеренном количестве в течение дня. Она может быть теплой или холодной.
Условный ориентир: 30-35 мл — на килограмм веса. Однако речь идет не только о питьевой воде, а о всей потребленной жидкости — суп, кофе, чай, компот, водянистые фрукты и ягоды.
Благодаря сбалансированному рациону и достаточному питью:
кровь нормально циркулирует и поставляет кислород во внутренние органы в нужном количестве;
почки эффективно выводят воду, токсины, избыток солей;
кровь имеет нормальный объем и не создает избыточного давления в сосудах;
снижается риск образования камней в почках, потому что моча не перенасыщается солями;
организм лучше охлаждается из-за потоотделения, но без обезвоживания.
Если вы забываете пополнять водный баланс, ставьте стакан с водой рядом с компьютером, носите бутылку воды с собой. Добавляйте в нее лимон, ягоды, мяту, чтобы улучшить вкус. Предпочитайте свежие овощи, запеченные или тушеные блюда с минимальным количеством соли. Не злоупотребляйте полуфабрикатами, фастфудом, снеками, ведь в их составе много натрия. Перекусывая чипсами или пиццей, вы перегружаете почки и сосуды.