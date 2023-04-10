Солнцезащитные очки: зачем носить весной и как выбрать

С наступлением солнечных дней в пешеходных переходах и на стихийных рынках появляются стойки с бюджетными очками. Большой выбор аксессуаров и доступные цены соблазняют людей приобрести очередную пару. Но безопасны ли такие очки для здоровья глаз?

Главная задача солнцезащитных очков – защищать все структуры глаз от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Как выбрать очки, которые имеют нужную степень защиты и почему нельзя покупать дешевые аксессуары, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Воздействие ультрафиолета на здоровье глаз

Существует три типа ультрафиолетовых лучей – UVA, UVB и UVC длиной от 100 до 400 нм (нанометров):

UVA – 315-400 нм;

UVB – 280-315 нм;

UVC – 100-280 нм.

UVC-лучи и около 90% UVB лучей поглощает озоновый слой, пара воды, углекислый газ, кислород. Поэтому поверхности земли достигают лучи UVA и 10% UVB-лучей. Казалось бы, десять процентов – это немного. Но именно этот тип ультрафиолетового излучения – самый опасный для человека. UVB-лучи короткие и более агрессивные, чем UVA, и удивительно быстро провоцируют ожоги кожи и структур глаз, например, роговицы (фотокератит).

Эти два вида ультрафиолетовых лучей во время чрезмерного воздействия накапливаются в тканях, повреждают ДНК клеток, способствуют мутации ДНК, разрушают белки. Это приводит к преждевременному старению всех структур глаза и развитию:

катаракты – помутнение хрусталика, из-за чего снижается острота зрения, а без должного лечения развивается слепота;

– помутнение хрусталика, из-за чего снижается острота зрения, а без должного лечения развивается слепота; макулодистрофии – поражение макулы, центрального отдела сетчатки, в случае которого ухудшается центральное зрение;

рака глаза – злокачественные опухоли век, конъюнктивы, сетчатки и т.д.

В солнечный день, находясь на улице без очков, мы прищуриваемся, непроизвольно напрягая мышцы глаз. Это приводит к перегрузке мышц и глаза быстро устают.

Польза и вред солнцезащитных очков

Благодаря установленным фильтрам качественные солнцезащитные очки отфильтровывают или отражают лучи всех видов, которые наши глаза поглощают в виде прямого солнечного света, рассеянного и отраженного от стеклянных поверхностей или воды. Следовательно, защищают нас от развития глазных болезней.

Некачественные очки, которые можно приобрести на стихийных рынках или в пешеходных переходах, сделаны из дешевого темного пластика и не имеют защитных UV-фильтров. Когда вы их надеваете, в созданном ощущении темноты зрачки инстинктивно расширяются и глаза поглощают в несколько раз больше ультрафиолета, чем если бы вы были вообще без очков. Следовательно, вы приближаете развитие катаракты, макулодистрофии, рака и других офтальмологических болезней.

Существует заблуждение, что чем темнее линзы имеют очки, тем они безопаснее. Но на самом деле это не так, очки для коррекции зрения с прозрачными линзами могут дополнительно иметь защиту от ультрафиолета. Ваши солнцезащитные очки могут также иметь прозрачные линзы. Значение имеет только степень защиты, которая, согласно рекомендациям Всемирного здравоохранения (ВОЗ), должен достигать 400 нм. Очки, имеющие защиту 350 нм, не способны фильтровать интенсивные лучи UVA длиной 400 нм.

Как проверить безопасность очков

В профессиональных оптиках или магазинах есть спектрофотометр или денситометр. Эти приборы содержат искусственный ультрафиолет и имитируют глаз. При контакте с поверхностью очков они показывают степень защиты. На некоторых моделях производители оставляют соответствующую наклейку – 350 нм, 400 нм, но я все равно советую проверять достоверность этой информации.

Правила ношения очков

Носить очки можно и нужно круглогодично и даже зимой. Но весной обязательно, поскольку увеличивается количество солнечных дней, а значит, повышается ультрафиолетовый индекс. УФ-индекс (UVI) – это показатель, отражающий уровень ультрафиолетового излучения в конкретный промежуток суток. Его можно узнать в прогнозе погоды на вашем смартфоне. Например, "УФ-индекс 3, то есть умеренный, следует защищаться от солнца до 15:00".

Весной индекс ультрафиолетового излучения в среднем достигает 7-8, а зимой редко превышает 2. В нашей стране средний показатель УФ-индекса уменьшается со второй половины октября и остается на низком уровне в течение всей зимы. А расти начинает ориентировочно со второй половины марта.

Качественные солнцезащитные очки защищают не только глаза, но и кожу век, самой тонкой на всей поверхности тела. Накапливаюсь в тканях, ультрафиолет разрушает коллагеновые и эластиновые волокна, поэтому кожа постепенно теряет эластичность и обвисает.

Так что с наступлением солнечных дней не забывайте носить очки с защитными фильтрами 400 нм, ежедневно следить за индексом ультрафиолета и гулять на свежем воздухе.

Главный врач клиники VISIOBUD Мельник Владимир

Берегите свое зрение и будьте здоровы!

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