Солнцезащитные очки с коррекцией зрения: как работают и кому нужны

Солнцезащитные очки / © Associated Press

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Как они работают, кому их следует носить и зачем, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Солнцезащитные очки с диоптриями — это очки, которые корректируют зрение и защищают глаза от ультрафиолета и чрезмерного света. То есть один аксессуар выполняет две функции.

Как они работают?

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Линзы для этих очков изготавливаются индивидуально по рецепту врача, учитывая диоптрии, цилиндр (если есть астигматизм), межзничное расстояние (линзы должны быть точно центрированы относительно зрачков) и т.д.

Поверхность линз покрывается специальным ультрафиолетовым фильтром, блокирующим UVA и UVB-лучи. Солнечное излучение вредит хрусталику и сетчатке, повышая риск катаракты и возрастной макулодистрофии.

Такие очки могут иметь:

постоянное затемнение, как классические солнцезащитные;

эффект хамелеона — темнеют на солнце и светлеют в помещении;

градиентное затемнение, когда верх затемнен больше, чем низ, чтобы было комфортнее работать на улице;

поляризацию — устраняет блики от стекла и воды.

Когда свет отражается от поверхности, он частично поляризуется, то есть его колебания становятся преимущественно горизонтальными. Поляризационные фильтры блокируют горизонтально поляризованный свет, оставляя только вертикальные колебания. И таким образом уменьшают интенсивность бликов, делая изображение более четким и комфортным для глаз;

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антибликовое покрытие.

Кому нужны солнцезащитные очки с диоптриями?

Всем, кто имеет близорукость, дальнозоркость, астигматизм, возрастную дальнозоркость, которую еще называют пресбиопией, особенно высоких степеней, и в обычных солнцезащитных очках видит плохо. Пациентам с катарактой.

Когда хрусталик мутнеет (а именно это и есть катаракта), свет проходит неравномерно, рассеивается и вызывает появление «ореолов» вокруг источника света, ослепление на ярком солнце, светобоязнь.

Также ультрафиолет способствует повреждению белков в хрусталике и накоплению мутных включений в ткани хрусталика, ускоряя прогрессирование катаракты.

Велосипедистам, строителям, курьерам, полицейским, которые имеют нарушение зрения и проводят много времени на улице. Людям с повышенной чувствительностью к свету и зрительными нарушениями — чувствительность может возникать во время мигрени, повышенной тревожности, депрессии, на фоне неврологических расстройств. Фотохромные линзы с UV-фильтром уменьшают дискомфорт.

Солнцезащитные очки с диоптриями, как и обычные, нуждаются в обновлении. То есть если у вас уже есть такие очки, вы должны ежегодно проверять зрение, чтобы при необходимости менять линзы на те, которые имеют нужные диоптрии. Зрение может как улучшаться, так и ухудшаться, ведь очки или контактные линзы не лечат зрительные нарушения, а лишь их корректируют.

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Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!