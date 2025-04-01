Соляные лампы: есть ли от них польза для здоровья

Соляная лампа / © Credits

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Однако действительно ли они обладают целебными свойствами, или это лишь хороший декор с претензией в пользу здоровья, на эти вопросы пропробовало ответить издание Real Simple.

Как работает соляная лампа

Настоящие соляные лампы производятся из каменной соли, в основном добытой в Гималаях. Внутри массива соли находится источник света, подогревающий поверхность. Бытует мнение, что в результате нагревания кристалл притягивает молекулы воды из воздуха, вместе с которыми оседают частицы пыли, аллергенов и других загрязнений. Некоторые сторонники теории утверждают, что соляная лампа улетучивает эти загрязнения и оставляет только чистый воздух.

Другое распространенное убеждение — соляные лампы выделяют отрицательные ионы, которые якобы нейтрализуют вредное воздействие электронных устройств и оказывают положительное влияние на психоэмоциональное состояние человека. Это утверждение основано на том, что отрицательные ионы естественно образуются в среде водопадов, после дождя или грозы и могут снижать уровень стресса.

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Что говорит наука

Несмотря на красивую теорию, научные доказательства оставляют желать лучшего. Исследование не подтвердило, что соляные лампы способны эффективно очищать воздух или выделять значительное количество отрицательных ионов. Для улучшения самочувствия важно искать реальные причины дискомфорта, а не полагаться на волшебные свойства предметов.

Однако если рассматривать соляную лампу не как лечебное средство, а как элемент создания уюта, ее польза становится очевидной. Ведь мягкий тёплый свет способствует расслаблению, помогает настроиться на отдых и создает приятную атмосферу в доме.

Как использовать соляную лампу для релаксации

Даже если ее эффект не имеет научного подтверждения, эстетическая часть остается безоговорочной. Вот несколько способов, как сделать соляную лампу частью своего пространства:

Разместите ее в зоне отдыха: рядом с кроватью, в уголке для чтения или медитации.

Совместите ее свет с ароматерапией: эфирные масла лаванды или сандала усилят успокаивающий эффект.

Используйте перед сном: приглушенный свет поможет расслабиться и подготовиться к отдыху.

Соляные лампы вряд ли избавят вас от тревоги или очистят воздух от всех токсинов. Но если их свет доставляет вам эстетическое удовольствие, создает ощущение уюта и помогает расслабиться после насыщенного дня — этого уже достаточно, чтобы найти им место в вашем доме. Иногда маленькие радости — лучшая терапия.