"Сосудистые звездочки" на ногах: стоит ли паниковать и как избавиться от проблемы

Так называемые "сосудистые звездочки" - очень распространенная проблема, ведь, по статистике, почти каждая вторая женщина имеет такие расширенные сосуды на ногах. Стоит ли паниковать и как избавиться от проблемы, рассказывает врач-флеболог, сосудистый хирург Grace Clinic Владимир Герасимов.

Что такое телеангиэктазия?

Телеангиэктазия – это постоянное, чаще всего прогрессивное расширение небольших сосудов кожи невоспалительной природы. Внешне они проявляются в виде сосудов красного, синего, голубого или багряного цвета в зависимости от предпочтения венозного или артериального компонента. Это очень расширенные капилляры, диаметр которых в 5 раз больше (от 0,5 мм до 1 мм), чем диаметр их нормальных "братьев", которые обычно не визуализируются. В западной практике они более известны как "пауковые" вены (Spider Veins) из-за характерного внешнего вида. Обычно можно легко увидеть такие сосуды, но они не выпячивают из кожи наружу, как большие варикозные вены, сначала появляются единичные простые или линейные, красные или синие капилляры, которые со временем увеличиваются, образуя уже сеточки или сеть мелких сосудов. При прогрессировании, появляется сеть синих и багровых больших вен, образующих скопления или так называемые "кластеры" — телангиэктазии, расположенные в нескольких слоях кожи.

Определенной особенностью сосудистых дефектов именно на ногах является наличие не только небольших капиллярных образований, но и ретикулярных вен (лат. reticulum — сеточка). Это внутрикожные вены диаметром от 1 до 3 мм, которые расположены глубже, чем телангиэктазии. Чаще всего они являются питательными венами для телангиэктазий, в других участках тела они наблюдаются очень редко. Это важная особенность, которую следует обязательно учитывать при проведении флебологических процедур, так как эти сосуды между собой связаны. При удалении расширенных вен на ногах необходимо сначала "закрыть" питательную ("центральную") вену, а затем капилляры, ведь без этого невозможно достичь полноценного положительного косметического результата.

Наиболее частыми местами локализации телангиэктазий на ногах является наружная поверхность средней трети бедра, вокруг коленного и голеностопного сустава, на внутренней поверхности голеней, очень часто в подколенном участке у женщин, учитывая особенности анатомической структуры этой зоны. Отдельный вид расширенных сосудов на стопе называется флебектатической короной (Corona Phlebectatica), который отнесен к осложненной венозной недостаточности.

Фото: Grace Clinic

Особенностью сосудистых дефектов на ногах является их анатомия и физиология, особенно особенности регуляции и перераспределения давления в венозной системе с целью правильного возвращения венозной крови к сердцу. Учитывая, что мы большую часть жизни находимся в вертикальном состоянии, в этих мелких капиллярах именно в ногах очень высокое давление. Поэтому профессиональная подготовка специалиста флеболога, разбирающегося во всех этих особенностях, является гарантией достижения ожидаемого пациентом результата.

Фото: Grace Clinic

Следует ли считать телангиэктазии нижних конечностей сосудистой патологией или это чисто косметический дефект?

До недавнего времени на этот вопрос не было однозначного ответа. В 1996 году международным флебологическим сообществом телангиэктазии и ретикулярные вены были отнесены к I классу международной классификации хронической патологии вен нижних конечностей. Это значит, что они играют роль в развитии хронической венозной недостаточности. Итак, телангиэктазия – предельная хроническая патология вен нижних конечностей, определяющая необходимость ее коррекции. Согласно современным медицинским представлениям, расширенные сосуды кожи не являются заболеванием, не влияют на здоровье и не оказывают значительного влияния на жизнь, они являются исключительно косметологической проблемой.

Несмотря на это, при тщательном и профессиональном сборе анамнеза у большинства людей с телангиэктазами можно выявить специфические жалобы, характерные для венозной патологии. Такие пациенты отмечают снижение толерантности к статическим нагрузкам, нарушение сна и повышение раздражительности, ночные судороги в икроножных мышцах, связанные с начальными проявлениями хронической венозной недостаточности.

Жалобы и их частота проявляются следующим образом:

косметический дефект - 100%

жгучие ощущения - 74%

парестезии (ощущение тепла, "ползание муравьев") - 57%

покалывание, болевые ощущения - 38%

спонтанные гематомы - 27%

зуд - 11%

В большинстве случаев отмечается сочетание разных жалоб, в частности, у женщин усиливаются неприятные ощущения непосредственно во время менструации. Таким образом, "сосудистые звездочки" на коже ног кроме эстетического дефекта вызывают и физический дискомфорт, требующий специфической коррекции. Однако телангиэктазии характеризуются устойчивостью к любому методу их удаления и подвержены рецидиву (возвращение болезни после полного выздоровления). Поэтому к такой патологии сосудов нужно относиться как к косметической проблеме и помнить, что со временем может потребоваться повторное ее проведение.

К кому обращаться?

Довольно долго ликвидацией таких сосудистых дефектов кожи занимались косметологи, с помощью лазерной коагуляции, применяли разные типы лазеров. Но все это не давало ожидаемых результатов и лишь приводило к недовольству пациентов. Параллельно удалением этих сосудов занимались и флебологи, применяя микросклеротерапию (лечение уколами), которая считалась эффективнее лазерной коагуляции, но также имела достаточно значительную долю выраженных побочных эффектов. Неэстетические последствия проведенных процедур микросклеротерапии, которые держались довольно длительное время, были также причиной неудовлетворенности как пациентов, так и специалистов.

Исследования во флебологической области привели к новому пониманию структуры таких сосудов, их функционированию, а также стимулировали модификацию различных методов их устранения. Так во флебологии вышло выделение отдельного направления – косметической флебологии, использующего современные заслуги науки и технологий.

Почему это именно косметическая проблема?

Согласно современному представлению, что признанные всеми международными флебологическими сообществами, телангиэктазии и ретикулярные вены, локализующиеся на нижних конечностях, не являются заболеванием, это исключительно косметический дефект. Лишь в некоторых случаях они напрямую могут быть связаны с нарушением венозного кровообращения. Очень часто такие расширенные мелкие сосуды сопровождают варикозную болезнь, но если на ноге нет варикозных вен, то есть расширенные сосуды кожи изолированы, то во время ультразвукового обследования не обнаруживаются какие-либо признаки нарушений кровообращения больших вен, которые и могут привести к развитию варикоза. Вот поэтому практически во всех ситуациях наличия расширенных маленьких сосудов необходимо делать ультразвуковое исследование. Если же будут выявлены функциональные нарушения в венах, они будут нуждаться в первичной коррекции, ведь косметические процедуры, проведенные без ликвидации патологии, будут просто неэффективны и могут привести к нежелательным явлениям или осложнениям.

Фото: Grace Clinic

Флебологические косметологические процедуры высокотехнологичны. Специалист, который их выполняет, должен иметь высокую профессию, богатый опыт проведения различных процедур, разбираться в возможностях оборудования и уметь профессионально его применять, индивидуально к каждому пациенту. Следовательно, самым эффективным специалистом по устранению косметических сосудистых дефектов кожи является профессионально подготовленный флеболог, который разбирается в особенностях такой патологии, может выполнить тщательное ультразвуковое исследование и подобрать современный и результативный метод коррекции сосудистых дефектов.

Врач-флеболог, сосудистый хирург Владимир Герасимов / Фото: Grace Clinic

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