Список продуктов средиземноморской диеты: более 100 наименований, которые стоит покупать регулярно

Средиземноморская диета снова в центре внимания благодаря недавнему исследованию, которое показало, что женщины, которые придерживаются этой схемы питания, имеют меньший риск инсульта.

Но это не просто очередная диета, это праздник ярких вкусов, свежих ингредиентов и образа жизни, который, как доказано, способствует долгой и здоровой жизни. От спелых на солнце помидоров и разноцветных овощей до полезного для сердца оливкового масла и свежих морепродуктов, этот способ питания делает питательные блюда увлекательными, сытными и простыми в потреблении.

Какие продукты всегда должны быть в вашем списке покупок, рассказывает GoodHousekeeping.

Средиземноморский подход, который постоянно занимает первое место в рейтингах диет и подкреплен десятилетиями исследований, делает акцент на противовоспалительных, богатых питательными веществами продуктах, не исключая ни одной из основных групп продуктов. Две из пяти «голубых зон» мира, где люди живут дольше всего, — это Икария, греческий остров, и Сардиния, Италия.

Интересно, что хотя мы называем это средиземноморским способом питания, подобные пищевые модели можно найти по всему миру среди некоторых самых долгоживущих людей.

Что такое средиземноморская диета

Средиземноморский способ питания черпает вдохновение из традиционных кухонь Греции, Испании, Италии и южной Франции. Он сосредоточен на употреблении преимущественно пяти групп продуктов: фруктов и овощей, цельного зерна, бобовых, полезных жиров (из оливкового масла, орехов и семян) и рыбы.

Этот подход является питательным и также вкусным, с блюдами, богатыми антиоксидантами, и разнообразными ароматическими травами и специями, что делает здоровое питание тем, чего вы можете с нетерпением ждать. Вы можете наслаждаться умеренным количеством молочных продуктов, яиц и птицы, а красное мясо иногда включается меньшими порциями.

В отличие от ограничительных диет, средиземноморский подход делает акцент на качестве, а не на строгих правилах. Он гибкий, сбалансированный и устойчивый, что дает вам свободу наслаждаться разнообразной пищей. Именно это сочетание пользы для здоровья и ежедневного удовольствия делает средиземноморский образ питания таким привлекательным для миллионов людей во всем мире.

Польза и риски для здоровья

Многочисленные исследования изучали пользу средиземноморского стиля питания для здоровья и последовательно обнаруживали, что он связан с более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и таких событий, как инфаркт и инсульт. Диета получила широкое внимание в 2013 году, когда команда из Университета Барселоны исследовала более 7000 человек и обнаружила значительное улучшение здоровья сердца после адаптации диеты. С тех пор доказательства продолжают расти, а исследования также указывают на преимущества для улучшения когнитивных функций и долголетия.

Некоторые из выдающихся преимуществ средиземноморской диеты включают:

Здоровье сердца: поддерживает здоровый уровень холестерина и кровяного давления, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний

Благополучие мозга и психики: улучшает когнитивные функции и может помочь защитить от тревоги и депрессии

Профилактика хронических заболеваний: снижает риск сердечных заболеваний, диабета, некоторых видов рака и состояний, связанных с воспалением

Здоровье суставов: может облегчить симптомы ревматоидного артрита

Репродуктивное здоровье: поддерживает фертильность как у мужчин, так и у женщин

Здоровье глаз и кожи: способствует здоровью кожи, борется с преждевременными признаками старения и помогает поддерживать здоровое зрение

Контроль веса и пищеварения: способствует здоровому весу и поддерживает здоровье пищеварительной системы

Долголетие: помогает способствовать более долгой и здоровой жизни

Средиземноморская диета безопасна для большинства людей, но всегда стоит проконсультироваться с врачом, прежде чем вносить серьезные изменения. Некоторые питательные вещества, такие как кальций и железо, могут быть менее насыщенными, поскольку диета делает акцент на растительных продуктах, а не на молочных продуктах и красном мясе. Некоторые ингредиенты (такие как свежие морепродукты, продукты и высококачественное оливковое масло) могут быть дорогими, а приготовление пищи может занять немного больше времени. Если вы включаете вино, умеренность является ключевым фактором, а контроль порций остается важным, поскольку диета не определяет строгих размеров порций.

Полный список средиземноморских блюд

Средиземноморская кухня наполнена свежими продуктами, постными белками, морепродуктами и полезными жирами. Запас вашей кладовой этими ингредиентами позволяет легко добавить вкуса, питательности и разнообразия к каждому блюду.

Фрукты и овощи

Фрукты и овощи являются основой средиземноморской диеты. Они богаты витаминами, минералами, клетчаткой и антиоксидантами, при этом имеют низкую калорийность. Стремитесь потреблять не менее пяти порций в день (примерно две порции фруктов и три порции овощей). Порция овощей — это ½ стакана вареных овощей или 1 стакан сырых овощей. Порция фруктов — это примерно один целый фрукт среднего размера или ½ стакана свежих, замороженных или консервированных фруктов.

Яблоки

Абрикосы

Артишоки

Руккола

Авокадо

Свекла

Болгарский перец

Брокколи

Капуста

Морковь

Сельдерей

Вишни

Клементины

Огурец

Зеленые одуванчики

Финики

Баклажаны

Инжир

Грейпфрут

Виноград

Капуста кале

Лимоны

Дыни

Грибы

Зеленые горчицы

Нектарины

Бамия

Оливки

Лук

Апельсины

Персики

Груши

Горох

Перец

Гранаты

Картофель и сладкий картофель

Тыква

Редис

Лук-шалот

Шпинат

Земляника

Мандарины

Помидоры

Репа

Кабачки

Примечание: Отдавайте предпочтение некрахмалистым овощам (таким как листовая зелень, перец, брокколи), но наслаждайтесь крахмалистыми вариантами, такими как картофель, в умеренных количествах.

Бобовые, орехи и зерновые

Эта группа богата клетчаткой, белком и полезными жирами, что делает блюда более сытными и питательными. Соблюдая диету, старайтесь включать по крайней мере одну бобовую, орех или зерно (или все три) в каждый прием пищи. Попробуйте заменить белую пасту и белый рис на цельнозерновые гарниры, такие как киноа, булгур, ягоды пшеницы и т.д., и ешьте овсянку на завтрак. Добавляйте бобовые в салаты, зерновые и супы, а орехи и семена оставляйте несолеными для самых полезных перекусов.

Миндаль

Фасоль (каннеллини, нут, бобовые, зеленые, почечные и темно-синие)

Ячмень

Гречиха

Булгур

Кускус

Фарро

Чечевица (красная, желтая и зеленая)

Овес

Орзо

Кедровые орехи

Фисташки

Киноа

Грецкие орехи

Ягоды пшеницы

Желтый колотый горох

Травы, специи и приправы

Травы и специи добавляют вкуса и антиоксидантов, помогая уменьшить потребление соли, сохраняя блюда вкусными. Высококачественное оливковое масло является обязательным, поскольку оно богато полезными для сердца жирами. Храните в прохладном, темном месте, по возможности выбирайте оливки одного происхождения и выбирайте продукты, продаваемые в тонированных или непрозрачных бутылках или банках, чтобы защитить масло от света, что может помочь ему дольше оставаться свежим. (Еще один хороший совет: всегда храните масло в прохладном и сухом месте.) Уксус, содержащий полифенолы, — еще один важный продукт в вашем средиземноморском амбаре, поскольку он может помочь сбалансировать заправки и много блюд.

Анис

Базилик

Лавровый лист

Корица

Гвоздика

Измельченные хлопья красного перца

Тмин

Укроп

Оливковое масло «экстра вирджин»

Чеснок в порошке

Мята

Мускатный орех

Оливковое масло

Луковый порошок

Орегано

Петрушка

Розмарин

Шалфей

Семена кунжута и тахини

Копченая паприка

Сумах

Тимьян

Уксус: яблочный, бальзамический и сорта красного вина

Молочные продукты и сыр

Сыр, йогурт и другие молочные продукты действительно регулярно употребляются в Средиземноморье, но обычно в небольших количествах. Эти продукты богаты питательными веществами, обеспечивают белок, кальций и другие важные витамины. Рекомендуется употреблять их умеренно (а не в больших количествах), поскольку многие сыры, в частности, имеют высокое содержание насыщенных жиров и натрия. В средиземноморской диете небольшие порции помогают получить пользу, не преувеличивая жиров или натрия.

Фета

Греческий йогурт

Козий сыр

Халуми

Манчего

Пармезан

Пекорино

Рикотта

Морепродукты и мясо

Морепродукты являются лучшим белком, обычно их готовят на гриле или запекают, а не жарят. Рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сердца и мозга. Мясо употребляют в Средиземноморье, оно богато биодоступными питательными веществами, такими как витамин B12 и полноценный белок, но, опять же, его обычно потребляют небольшими порциями, предпочитая нежирные куски. Птица популярна, поскольку является источником нежирного белка, что делает такие блюда, как курица, основным элементом многих средиземноморских меню.

Курица

Яйца

Красное мясо (умеренно, преимущественно говядина, козлятина и баранина)

Осьминог

Лосось

Сардины

Креветки

Тунец

Советы по ежедневному образу жизни

Средиземноморская диета достаточно проста в соблюдении и предлагает много преимуществ, от пользы для здоровья до вкусного выбора блюд. Эти практические советы помогут вам придерживаться этого стиля питания в долгосрочной перспективе:

