Способствует фертильности, борется со СПКЯ и повышает либидо: почему женщинам нужен витамин Е

Получение правильных витаминов, минералов и питательных веществ - залог здоровья и хорошего самочувствия. Среди всех полезных микроэлементов витамин Е играет в жизни женщины особую роль.

Витамин Е (альфа-токоферол) известен как "витамин красоты", он одновременно повышает репродуктивное здоровье женщин и сохраняет кожу сияющей и свежей.

Более детально разобраться в том, какие преимущества дает нам витамин Е, поможет Womans world.

Что такое витамин Е

Витамин Е — жирорастворимый витамин с мощными антиоксидантными свойствами. Он необходим для правильного функционирования организма и играет жизненно важную роль в его защите от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Где содержится витамин Е

Натуральными источниками витамина Е являются:

орехи и семена (например, семечки подсолнечника или фундук);

растительные масла (например, масло зародышей пшеницы);

зелень;

цельнозерновые продукты (например, в некоторых обогащенных кашах);

авокадо;

обогащенные молочные продукты.

Если в вашем рационе не хватает витамина Е, вы также можете найти его в виде добавок. Не все формы витамина Е одинаковы, ищите добавки (или поливитамины), которые содержат натуральный витамин Е (d-альфа-токоферол или d-альфа-токоферилацетат).

Признаки дефицита витамина Е

Без достаточного количества витамина Е ваше тело будет демонстрировать ряд характерных симптомов:

усталость;

слабость;

мышечная боль и судороги;

плохая координация;

нарушение зрения;

сухая, шелушащаяся кожа.

Если вы испытываете какие-либо из вышеперечисленных симптомов, подумайте о том, чтобы добавить в свой рацион продукты, богатые витамином Е, или добавки — после консультации с вашим лечащим врачом, конечно.

Витамин Е важен и для репродуктивного здоровья женщины

Витамин Е имеет многочисленные преимущества для репродуктивного здоровья:

Способствует фертильности. Если вы пытаетесь зачать ребенка, посоветуйтесь со своим врачом относительно необходимости принимать витамин Е, который, как было доказано, улучшает фертильность как у мужчин, так и у женщин. Женщинам витамин Е может помочь с овуляцией и улучшить общее репродуктивное здоровье. Для мужчин витамин Е может улучшить качество спермы и увеличить вероятность оплодотворения яйцеклетки.

Если вы пытаетесь зачать ребенка, посоветуйтесь со своим врачом относительно необходимости принимать витамин Е, который, как было доказано, улучшает фертильность как у мужчин, так и у женщин. Женщинам витамин Е может помочь с овуляцией и улучшить общее репродуктивное здоровье. Для мужчин витамин Е может улучшить качество спермы и увеличить вероятность оплодотворения яйцеклетки. Борется со свободными радикалами. Свободные радикалы — это нестабильные молекулы, которые могут повредить клетки вашего тела и вызвать воспаление. Витамин Е помогает нейтрализовать эти молекулы и защитить организм от их негативного воздействия. Это особенно важно для репродуктивной системы, где свободные радикалы могут привести к проблемам с фертильностью и другим осложнениям.

Свободные радикалы — это нестабильные молекулы, которые могут повредить клетки вашего тела и вызвать воспаление. Витамин Е помогает нейтрализовать эти молекулы и защитить организм от их негативного воздействия. Это особенно важно для репродуктивной системы, где свободные радикалы могут привести к проблемам с фертильностью и другим осложнениям. Борется со СПКЯ . Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — это распространенное заболевание, симптомы которого включают нерегулярные менструации, бесплодие и увеличение веса. Однако было показано, что правильно поддерживаемый уровень витамина Е снижает резистентность к инсулину, которая является одной из основных причин СПКЯ. Кроме того, витамин Е может улучшить метаболизм глюкозы и уменьшить воспаление, что важно для лечения СПКЯ.

. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — это распространенное заболевание, симптомы которого включают нерегулярные менструации, бесплодие и увеличение веса. Однако было показано, что правильно поддерживаемый уровень витамина Е снижает резистентность к инсулину, которая является одной из основных причин СПКЯ. Кроме того, витамин Е может улучшить метаболизм глюкозы и уменьшить воспаление, что важно для лечения СПКЯ. Укрепляет иммунитет. Хотите верьте, хотите нет, но витамин Е помогает укрепить иммунную систему, стимулируя выработку лейкоцитов, которые борются с инфекциями и болезнями. Иммунная функция особенно важна для репродуктивного здоровья, поскольку инфекции репродуктивных органов могут привести к бесплодию и другим осложнениям.

Хотите верьте, хотите нет, но витамин Е помогает укрепить иммунную систему, стимулируя выработку лейкоцитов, которые борются с инфекциями и болезнями. Иммунная функция особенно важна для репродуктивного здоровья, поскольку инфекции репродуктивных органов могут привести к бесплодию и другим осложнениям. Повышает либидо. Витамин Е помогает, увеличивая приток крови к половым органам.

Витамин Е помогает, увеличивая приток крови к половым органам. Уменьшает менструальную боль. Большинство женщин испытывают некоторый дискомфорт во время менструального цикла: от судорог до перепадов настроения. Однако исследования показали, что витамин Е может помочь уменьшить менструальные боли и спазмы. Это связано с тем, что витамин Е обладает противовоспалительными свойствами, которые облегчают дискомфорт и уменьшают тяжесть и продолжительность боли. Обязательно поговорите со своим врачом или диетологом, прежде чем увеличить потребление витамина Е. Это гарантирует, что вы не превысите рекомендуемую диетическую норму.

Большинство женщин испытывают некоторый дискомфорт во время менструального цикла: от судорог до перепадов настроения. Однако исследования показали, что витамин Е может помочь уменьшить менструальные боли и спазмы. Это связано с тем, что витамин Е обладает противовоспалительными свойствами, которые облегчают дискомфорт и уменьшают тяжесть и продолжительность боли. Обязательно поговорите со своим врачом или диетологом, прежде чем увеличить потребление витамина Е. Это гарантирует, что вы не превысите рекомендуемую диетическую норму. Защищает ваши яйцеклетки. Наконец, витамин Е может помочь защитить яйцеклетки в яичниках женщины. Он помогает уменьшить окислительное повреждение яйцеклеток и улучшить их общее качество. Здоровая яйцеклетка с большей вероятностью будет оплодотворена, поэтому витамин Е вещество может увеличить ваши шансы забеременеть.

Какие еще преимущества дает витамин Е

Поддержка вашей репродуктивной системы — не единственное, что может сделать витамин Е. Он может также:

улучшить здоровье кожи;

помочь защитить кожу от вредного воздействия окружающей среды и уменьшить признаки старения;

поспособствовать заживлению кожи;

помочь в когнитивной функции.

Витамин Е важен для здоровья мозга и может способствовать улучшению обучения и памяти. Он помогает защитить мозг от окислительного стресса, что может отсрочить начало возрастных когнитивных нарушений.

Витамин Е и здоровые глаза

Комбинация бета-каротина, витамина С и витамина Е может способствовать здоровью глаз. Исследования показали, что случаи возрастной дегенерации желтого пятна снижались у пациентов, принимавших эти добавки.

Витамин Е и функции почек

Витамин Е важен для поддержания здоровой функции почек. Это помогает уменьшить воспаление и окислительное повреждение в почках, что может улучшить их общее функционирование. Это также помогает защитить организм от токсинов, которые могут повлиять на здоровье почек.

Дозировка витамина Е для женского репродуктивного здоровья

Рекомендуемая диетическая норма (RDA) витамина Е для репродуктивного здоровья женщин составляет 15 миллиграммов (мг). Обязательно поговорите со своим врачом, прежде чем увеличивать потребление витамина Е, так как существует такая вещь, как избыток витамина Е.

Меры предосторожности и побочные эффекты

Хотя витамин Е, как правило, безопасен, существуют потенциальные побочные эффекты и меры предосторожности, о которых следует знать. Слишком много витамина Е может вызвать расстройство желудка и диарею. Кроме того, чрезмерно высокие дозы витамина Е могут привести к повышенному риску кровотечения. Это особенно верно, если вы принимаете разжижающие кровь лекарства (поскольку этот витамин может препятствовать образованию тромбов). Поговорите со своим врачом, прежде чем принимать какие-либо добавки, чтобы убедиться, что они вам подходят.

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