Способствует фертильности, борется со СПКЯ и повышает либидо: почему женщинам нужен витамин Е

Получение правильных витаминов, минералов и питательных веществ - залог здоровья и хорошего самочувствия. Среди всех полезных микроэлементов витамин Е играет в жизни женщины особую роль.
Витамин Е (альфа-токоферол) известен как "витамин красоты", он одновременно повышает репродуктивное здоровье женщин и сохраняет кожу сияющей и свежей.
Более детально разобраться в том, какие преимущества дает нам витамин Е, поможет Womans world.
Что такое витамин Е
Витамин Е — жирорастворимый витамин с мощными антиоксидантными свойствами. Он необходим для правильного функционирования организма и играет жизненно важную роль в его защите от повреждений, вызванных свободными радикалами.
Где содержится витамин Е
Натуральными источниками витамина Е являются:
- орехи и семена (например, семечки подсолнечника или фундук);
- растительные масла (например, масло зародышей пшеницы);
- зелень;
- цельнозерновые продукты (например, в некоторых обогащенных кашах);
- авокадо;
- обогащенные молочные продукты.
Если в вашем рационе не хватает витамина Е, вы также можете найти его в виде добавок. Не все формы витамина Е одинаковы, ищите добавки (или поливитамины), которые содержат натуральный витамин Е (d-альфа-токоферол или d-альфа-токоферилацетат).
Признаки дефицита витамина Е
Без достаточного количества витамина Е ваше тело будет демонстрировать ряд характерных симптомов:
- усталость;
- слабость;
- мышечная боль и судороги;
- плохая координация;
- нарушение зрения;
- сухая, шелушащаяся кожа.
Если вы испытываете какие-либо из вышеперечисленных симптомов, подумайте о том, чтобы добавить в свой рацион продукты, богатые витамином Е, или добавки — после консультации с вашим лечащим врачом, конечно.
Витамин Е важен и для репродуктивного здоровья женщины
Витамин Е имеет многочисленные преимущества для репродуктивного здоровья:
- Способствует фертильности. Если вы пытаетесь зачать ребенка, посоветуйтесь со своим врачом относительно необходимости принимать витамин Е, который, как было доказано, улучшает фертильность как у мужчин, так и у женщин. Женщинам витамин Е может помочь с овуляцией и улучшить общее репродуктивное здоровье. Для мужчин витамин Е может улучшить качество спермы и увеличить вероятность оплодотворения яйцеклетки.
- Борется со свободными радикалами. Свободные радикалы — это нестабильные молекулы, которые могут повредить клетки вашего тела и вызвать воспаление. Витамин Е помогает нейтрализовать эти молекулы и защитить организм от их негативного воздействия. Это особенно важно для репродуктивной системы, где свободные радикалы могут привести к проблемам с фертильностью и другим осложнениям.
- Борется со СПКЯ. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — это распространенное заболевание, симптомы которого включают нерегулярные менструации, бесплодие и увеличение веса. Однако было показано, что правильно поддерживаемый уровень витамина Е снижает резистентность к инсулину, которая является одной из основных причин СПКЯ. Кроме того, витамин Е может улучшить метаболизм глюкозы и уменьшить воспаление, что важно для лечения СПКЯ.
- Укрепляет иммунитет. Хотите верьте, хотите нет, но витамин Е помогает укрепить иммунную систему, стимулируя выработку лейкоцитов, которые борются с инфекциями и болезнями. Иммунная функция особенно важна для репродуктивного здоровья, поскольку инфекции репродуктивных органов могут привести к бесплодию и другим осложнениям.
- Повышает либидо. Витамин Е помогает, увеличивая приток крови к половым органам.
- Уменьшает менструальную боль. Большинство женщин испытывают некоторый дискомфорт во время менструального цикла: от судорог до перепадов настроения. Однако исследования показали, что витамин Е может помочь уменьшить менструальные боли и спазмы. Это связано с тем, что витамин Е обладает противовоспалительными свойствами, которые облегчают дискомфорт и уменьшают тяжесть и продолжительность боли. Обязательно поговорите со своим врачом или диетологом, прежде чем увеличить потребление витамина Е. Это гарантирует, что вы не превысите рекомендуемую диетическую норму.
- Защищает ваши яйцеклетки. Наконец, витамин Е может помочь защитить яйцеклетки в яичниках женщины. Он помогает уменьшить окислительное повреждение яйцеклеток и улучшить их общее качество. Здоровая яйцеклетка с большей вероятностью будет оплодотворена, поэтому витамин Е вещество может увеличить ваши шансы забеременеть.
Какие еще преимущества дает витамин Е
Поддержка вашей репродуктивной системы — не единственное, что может сделать витамин Е. Он может также:
- улучшить здоровье кожи;
- помочь защитить кожу от вредного воздействия окружающей среды и уменьшить признаки старения;
- поспособствовать заживлению кожи;
- помочь в когнитивной функции.
Витамин Е важен для здоровья мозга и может способствовать улучшению обучения и памяти. Он помогает защитить мозг от окислительного стресса, что может отсрочить начало возрастных когнитивных нарушений.
Витамин Е и здоровые глаза
Комбинация бета-каротина, витамина С и витамина Е может способствовать здоровью глаз. Исследования показали, что случаи возрастной дегенерации желтого пятна снижались у пациентов, принимавших эти добавки.
Витамин Е и функции почек
Витамин Е важен для поддержания здоровой функции почек. Это помогает уменьшить воспаление и окислительное повреждение в почках, что может улучшить их общее функционирование. Это также помогает защитить организм от токсинов, которые могут повлиять на здоровье почек.
Дозировка витамина Е для женского репродуктивного здоровья
Рекомендуемая диетическая норма (RDA) витамина Е для репродуктивного здоровья женщин составляет 15 миллиграммов (мг). Обязательно поговорите со своим врачом, прежде чем увеличивать потребление витамина Е, так как существует такая вещь, как избыток витамина Е.
Меры предосторожности и побочные эффекты
Хотя витамин Е, как правило, безопасен, существуют потенциальные побочные эффекты и меры предосторожности, о которых следует знать. Слишком много витамина Е может вызвать расстройство желудка и диарею. Кроме того, чрезмерно высокие дозы витамина Е могут привести к повышенному риску кровотечения. Это особенно верно, если вы принимаете разжижающие кровь лекарства (поскольку этот витамин может препятствовать образованию тромбов). Поговорите со своим врачом, прежде чем принимать какие-либо добавки, чтобы убедиться, что они вам подходят.
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