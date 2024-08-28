Старение структур глаз: врач-офтальмолог рассказал, с какими болезнями это связано

Появление "плавучих" мушек, ухудшение ночного зрения и видения в целом, снижение яркости изображений могут свидетельствовать о старении структур глаз и развитии нарушений, связанных с возрастными изменениями.

Какие структуры глаз стареют и что с этим делать, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Старение глазных структур – это нормальный, естественный процесс, который невозможно существенно замедлить или остановить. С возрастом изнашиваются такие структуры как:

роговица теряет прозрачность. Она является первой структурой глаза, через которую проходит свет. Ее прозрачность обеспечивает дальнейшую правильную фокусировку лучей света на сетчатке. Когда роговица становится менее прозрачной, свет рассеивается и мы получаем размытое, неконтрастное изображение;

теряет прозрачность. Она является первой структурой глаза, через которую проходит свет. Ее прозрачность обеспечивает дальнейшую правильную фокусировку лучей света на сетчатке. Когда роговица становится менее прозрачной, свет рассеивается и мы получаем размытое, неконтрастное изображение; хрусталик становится менее эластичным, перестает менять форму, а это крайне важно, потому что он отвечает за аккомодацию глаза. То есть за нашу способность видеть предметы одинаково хорошо на разном расстоянии. Например, чтобы вы могли сейчас читать эту статью с телефона, цилиарная мышца напрягается, хрусталик становится более выпуклым – меняется радиус его кривизны. Если он перестает изменять форму, развивается возрастная дальнозоркость. Если мутнеет, что возможно, – катаракта, которая чаще всего связана именно с возрастными изменениями и развитием сахарного диабета;

становится менее эластичным, перестает менять форму, а это крайне важно, потому что он отвечает за аккомодацию глаза. То есть за нашу способность видеть предметы одинаково хорошо на разном расстоянии. Например, чтобы вы могли сейчас читать эту статью с телефона, цилиарная мышца напрягается, хрусталик становится более выпуклым – меняется радиус его кривизны. Если он перестает изменять форму, развивается возрастная дальнозоркость. Если мутнеет, что возможно, – катаракта, которая чаще всего связана именно с возрастными изменениями и развитием сахарного диабета; сетчатка уменьшается количество клеток фоторецепторов, в частности палочек, отвечающих за ночное зрение. Это приводит не только к ухудшению видения в плохо освещенных помещениях и ночью, но и увеличивает риск развития возрастной дегенерации. Возрастная макулярная дегенерация – одна из причин потери зрения среди людей старше 50 лет. Болезнь влияет на центральную часть сетчатки, известную как макула, отвечающая за зрительную активность, распознавание мелких деталей, остроту зрения и цветоощущение;

уменьшается количество клеток фоторецепторов, в частности палочек, отвечающих за ночное зрение. Это приводит не только к ухудшению видения в плохо освещенных помещениях и ночью, но и увеличивает риск развития возрастной дегенерации. Возрастная макулярная дегенерация – одна из причин потери зрения среди людей старше 50 лет. Болезнь влияет на центральную часть сетчатки, известную как макула, отвечающая за зрительную активность, распознавание мелких деталей, остроту зрения и цветоощущение; стекловатое тело (гелеобразная субстанция) теряет объем, поскольку с возрастом уменьшается количество гиалуроновой кислоты, удерживающей воду. Вода – один из основных компонентов стекловидного тела. Следовательно, гель частично разжижается, образуются так называемые "жидкие" зоны, вследствие чего стеклянное тело отслаивается от сетчатки. Также его разрежение может повлечь за собой появление "плавучих" мушек и отслоение сетчатки.

Можно ли повлиять на развитие этих заболеваний и состояний?

Защита глаз от ультрафиолета (очки с защитой 400 нм), сбалансированное питание (витамины А, В, С, Е, белок, цинк, Омега-3, лютеин, магний), контроль уровня сахара и кровяного давления могут частично замедлить "старение" структур глаз. Но, если мы говорим о катаракте или глаукоме, нужно учитывать наследственность. По разным данным, глаукома развивается на фоне генетической предрасположенности в 40-60% случаев, катаракта – в 35-58% случаев.

Также большое влияние имеют хронические болезни: сахарный диабет связан с диабетической ретинопатией и катарактой, гипертония – с гипертонической ретинопатией, аутоиммунные нарушения – с увеитом, нарушением функции сетчатки и зрительного нерва. Поэтому очень важно в любом возрасте каждый год посещать офтальмолога, чтобы отслеживать малейшие изменения в зрительной системе и своевременно лечить.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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