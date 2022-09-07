Стоматологи не одобряют: почему кофе и глинтвейн портят наши зубы и как с этим бороться

С приходом осени, похолодания и дождей у нас появляется склонность к частому употреблению теплых сладких напитков. Для многих любимые ароматы осени - кофе с корицей и глинтвейн.

В холодный и дождливый осенний день очень хочется согреться чашкой горячего сладкого кофе, а вечером, завернувшись в плед, выпить немного ароматного глинтвейна под любимый сериал.

Однако эксперт в области косметической стоматологии Сундип Патель рассказал Еxpress.co.uk, что эти популярные напитки могут нанести вред вашим зубам.

Каждому время от времени нужно теплое сладкое тонизирующее средство, но злоупотребление таким питьем может привести к кариесу и неприятному запаху изо рта.

Не секрет, что сахар не очень дружелюбен к вашим зубам, а сезонные напитки, такие как ароматизированный кофе и глинтвейн, содержат гораздо больше сахара, чем обычный кофе и вино. Всегда нужно помнить о потреблении сахара, поскольку сахар может привести к проблемам с полостью рта, таким как кариес и заболевания десен.

Кариес и запах изо рта

Потягивание сладких напитков в течение длительного периода времени, по сути, приводит к тому, что ваши зубы дольше подвергаются воздействию сахара. Это значит, что вредные бактерии во рту имеют больше времени, чтобы превратить сахар в зубной налет, что приведет к кариесу.

Ваш любимый горячий напиток может быть очень вкусным и ароматным, но ваше дыхание после него может быть не таким восхитительным. Кофеин также может обезвоживать ваше тело, что приводит к уменьшению выработки слюны.

Слюна необходима, чтобы помочь переваривать частицы пищи, которые застревают между зубами и задерживаются во рту. Поэтому, если во рту сухо, это может означать, что эти частицы пищи не смываются, вызывая сухость во рту и неприятный запах.

Кофе с сахаром - это очень, очень плохая идея, потому что сухость во рту, возникающая из-за употребления кофеина, позволяет сахару легче разъедать ваши зубы.

Пятна на зубах

Кроме того, эксперт предупредил, что любимые напитки осени могут оставить пятна на зубах.

На зубах есть множество микроскопических отверстий и ямок, микрочастицы напитков задерживаются в этих неровностях вместе с бактериями до тех пор, пока вы не почистите зубы. Это может вызвать окрашивание.

Это очень плохая новость для вашего бюджета, потому что пятна на зубах можно убрать только с помощью профессиональной чистки и отбеливания.

Как защитить зубы от кофе и глинтвейна

Эксперт также поделился мерами, которые могли бы помочь защитить зубы от теплых сладких напитков:

чистите зубы по две минуты два раза в день щеткой с мягкой щетиной;

регулярно пользуйтесь жидкостью для полоскания рта;

используйте флосс два раза в день;

пейте много воды в течение дня, особенно сразу после того, как выпили темный сладкий напиток;

соблюдайте диету, богатую витаминами;

помните о потреблении сахара и старайтесь ограничить количество сладких напитков, которые вы пьете;

регулярно посещайте стоматолога для осмотра и гигиениста для чистки.

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