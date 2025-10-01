Стратегические сочетания: 10 продуктов, которые всегда следует есть с яйцами для максимальной пользы

Яйца / © Associated Press

Жареные в яичнице, вареные или пашот, яйца - это быстрая и сытная основа для любого блюда. Они богаты такими питательными веществами, как белок, полезные жиры, витамины группы В, холин и селен. Но именно другие продукты, которые вы едите с яйцами, могут сделать вашу тарелку действительно совершенной с точки зрения питательности.

Все сводится к синергии продуктов, стратегическому сочетанию продуктов, чтобы помочь вашему организму усваивать больше питательных веществ.

Вот, какие продукты, по информации GoodHousekeeping, надо сочетать с яйцами для максимальной пользы.

Каждый раз, когда вы сочетаете продукты, вы получаете лучшее усвоение и широкий спектр питательных веществ, необходимых вашему организму, вместо того, чтобы сосредотачиваться на одном конкретном продукте или одном конкретном питательном веществе, говорит Джессика Айви, велнес-диетолог.

Ниже приведены некоторые из лучших продуктов, которые можно сочетать с яйцами, чтобы максимизировать пользу для здоровья.

Шпинат

Листовая зелень, такая как шпинат, богата витаминами А и К, жирорастворимыми витаминами, которые лучше усваиваются в сочетании со здоровыми жирами. Это делает шпинат отличным дополнением к яйцам, которые содержат около 5 граммов жира каждое.

Салат ромен

Хрустящая сырая зелень, такая как ромен, также может стать питательным дополнением. Яйца прекрасно сочетаются с салатом, будь то яйцо-пашот с хорошим, жидким желтком, или нарезанное вареное яйцо, которое можно приготовить заранее, говорит Айви.

Добавьте заправку из подсолнечного масла, которые содержат витамин Е, еще один жирорастворимый витамин. Исследования показывают, что добавление яиц к сырым овощам может улучшить усвоение витамина Е и каротиноидов, содержащихся в зеленых овощах, таких как лютеин и зеаксантин.

Жареная морковь

Добавьте морковь на противень с маслом, запекайте ее, а затем положите сверху на каждую порцию яйцо-пашот, предлагает Айви. Яйца могут способствовать усвоению жирорастворимого витамина А и его предшественников, включая бета-каротин, которым славится морковь. Естественная сладость жареной моркови также может дополнять вкус яиц.

Творог или йогурт

Яйца и сыр — это классическое сочетание, и оно также может быть полезным. Многие сыры, такие как чеддер и пармезан, содержат небольшое количество витамина D, жирорастворимого витамина, которого большинство американцев не получают достаточно. Яйца также содержат небольшое количество витамина D, а их жиры способствуют усвоению этого питательного вещества.

Еще один вариант: добавьте йогурт. Он добавляет немного насыщенности и делает их немного более кремовыми, а также добавит другие питательные вещества, которые дополняют те, что содержатся в яйцах, такие как кальций и витамин D, говорит Айви.

Малина

Хотя яйца богаты многими питательными веществами, им не хватает клетчатки, которая насыщает кишечник, — питательного вещества, в котором мы нуждаемся. Одно из решений — наполнить свою тарелку фруктами, богатыми клетчаткой.

Важно потреблять клетчатку в течение дня, чтобы убедиться, что вы получаете ее достаточно — примерно 14 г на 1000 потребленных калорий.

Бананы

Съешьте банан вместе с любимым блюдом из яиц, чтобы получить от 2 до 5 граммов клетчатки. Или же приготовьте блины из двух ингредиентов: один большой, размятый спелый банан, два яйца и щепотка корицы. Вы просто взбиваете все вместе, а затем готовите как блины, говорит Айви.

Семена подсолнечника

Семена подсолнечника богаты жирорастворимым витамином Е и клетчаткой. Используемые как хрустящая начинка, эти крошечные семена могут добавить текстуры вашей яичнице (или салату, украшенному яйцами). Миндаль также может обеспечить клетчатку, витамин Е и приятный хруст.

Яйца и тосты — это классическое сочетание, и нет причин отказываться от этой традиции. Просто используйте цельнозерновой хлеб, чтобы добавить клетчатки — около 3 граммов на большой кусочек.

Овсянка

Добавьте еще один шаг во время приготовления утренней овсянки, и вы получите лучшее из обоих миров: белок из яиц и клетчатку из овса. Вы можете взбить яйцо и добавить его к сырой овсянке, а затем приготовить ее в микроволновой печи, говорит Айви. Это очень просто, если вы готовите овсянку быстрого приготовления, но у вас есть яйцо для добавления белка.

Киноа или коричневый рис

Добавьте жареное яйцо сверху чашки этих богатых клетчаткой зерен (3 грамма на чашку коричневого риса или 5 граммов на чашку киноа). Добавьте сальсу для усиления вкуса и остатки овощей для еще большего количества клетчатки и витаминов.