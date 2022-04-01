Стресс и сладкое во время войны: как не злоупотреблять сахаром

Диетолог, терапевт Тиана Фиалкова рассказала, как помочь своему организму.
Сейчас со сладким у многих, откровенно, перебор. Кому-то сладкое хочется в конце приема пищи, даже если была полноценная пищевая тарелка; кто-то перекусывает непрерывно сладким в течение дня, а кто-то и вовсе заменяет полноценные приемы пищи сладким.
Все мы разные, у нас исходно разная генетика, состояние здоровья и образ жизни, поэтому, в каком состоянии нас застал стресс, таким и будет "ответ" организма. Если в спокойное время жизни в организме уже было нарушение углеводного обмена (инсулинорезистентность, лептинорезистентность), то в период стресса все может только усугубиться.
Если был ранее и усугубился сейчас недостаток сна, то закономерно ждите переедание сладким, как компенсацию за недостаток энергии. Стрессовый фактор напрямую повышает сахар в крови – кортизол расщепляет гликоген в печени и выводит глюкозу в кровеносное русло.
Сахарная зависимость в период стресса – дополнительный источник плохого самочувствия, в том числе психологического. Поэтому, нужно брать себя в руки и начать с простых правил:
- Полноценный завтрак. Кофе/чай с конфеткой/фруктами в качестве завтрака не подходят.
- Соблюдение часового графика приема пищи, чтобы не допустить падения уровня сахара в крови и компульсивного поедания сладостей.
- Следить за питьевым режимом
- Теплая вода с лимонным соком снижает аппетит.
- Избегать гипоксии и застоя лимфы.
- Проветривание, прогулка на свежем воздухе, обязательное движение, зарядка.
- Увеличьте в рационе долю сложных углеводов из овощей: тыква, батат, кабачки, топинамбур, свекла, цуккини, фасоль, горошек, цветная капуста, брокколи, морковь.
- Специи на ежедневной основе.
- Пряные, острые, травы: куркума, корица, имбирь – доказано влияют на снижение сахара в крови.
- 5-htp, как источник серотонина. Будет снижать тягу к сладкому при условии, что есть дефицит серотонина в организме.
- Следить за качеством сна, насколько это возможно.
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