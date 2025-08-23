- Дата публикации
Категория
Здоровый образ жизни
Сухофрукты: полезны ли они для здоровья и как их правильно употреблять
Сухофрукты всегда под рукой — они не портятся так быстро, как свежие фрукты, их удобно брать с собой в дорогу, легко заменяют сладости и дарят ощущение сытости.
Но можно ли их считать полноценной альтернативой фруктам из сада или рынка и, не скрываются ли за их сладостью скрытые риски, рассказало издание Real Simple.
Сухофрукты — это концентрат пользы, ведь в процессе сушки вода испаряется, а витамины, минералы и клетчатка остаются. Поэтому на 100 г сухофруктов приходится в 3-4 раза больше питательных веществ, чем в том же весе свежих фруктов.
Чернослив помогает работе кишечника и поставляет кальций для крепких костей.
Финики богаты железом, антиоксидантами и даже способствуют легким родам, их рекомендуют беременным на поздних сроках.
Курага — источник витамина А и калия, полезна для сердца и зрения.
Инжир обеспечивает до 20% суточной нормы клетчатки, а ещё содержит кальций и магний.
Изюм нормализует давление и помогает бороться с усталостью.
Кроме того, сухофрукты удобны для перекусов — достаточно горстки, чтобы утолить голод и не потянуться за шоколадкой.
Риски употребления
Но есть и обратная сторона.
Много сахара. Из-за потери воды натуральные сахара становятся более концентрированными. Например, 100 г фиников содержат почти 270 ккал и до 65 г сахаров.
Сложно контролировать порцию. Съесть килограмм яблок за раз вряд ли получится, а вот 200 г сушеных — легко, даже не заметив.
Возможны проблемы с пищеварением. Избыток клетчатки может вызвать вздутие или дискомфорт.
Добавки и консерванты. Часто производители подслащивают сухофрукты сиропом или добавляют сульфиты для красивого цвета (ярко-оранжевая курага почти всегда обработана).
Как правильно выбирать и употреблять
Отдавайте предпочтение сухофруктам без сахара и консервантов, часто они имеют менее привлекательный вид, но являются более полезными.
Придерживайтесь нормы: 30-40 г в день — этого достаточно, чтобы получить пользу, но не перегрузить организм сахарами.
Сочетайте их с белком или жирами, например, финики с миндалем, чернослив с сыром, инжир в салате с орехами. Это поможет избежать резких скачков сахара в крови.
Используйте в блюдах, например, добавляйте в овсянку, домашние батончики, салаты, выпечку или даже мясные блюда, так они будут и вкуснее, и полезнее.
Сухофрукты — это не просто «сладкий перекус», а настоящая аптечка с витаминами и минералами. Но они не должны полностью заменять свежие фрукты, ведь последние дают организму еще и воду, которой нам часто не хватает. Лучший вариант — сочетать оба формата и не забывать об умеренности.