Суперфуды: знаменитый диетолог назвал продукты, которые облегчают боль в суставах и помогают уснуть

Стремясь помочь людям оставаться молодыми, доктор Майкл Мосли исследовал, как определенный супефуд может помочь улучшить сон и уменьшить боль в суставах, в специальном выпуске своего подкаста.

О том, как, по мнению диетолога, ферментированные продукты могут улучшить качество жизни людям страдающим бессонницей и болями в суставах, рассказывает Mirror.

Почему нам стоит начать употреблять ферментированные продукты

По словам доктора Мосли, по мере того, как мы становимся старше, количество и разнообразие кишечных микробов снижается, что способствует хроническому воспалению и множеству возрастных заболеваний. А добавить полезных микробов в наш кишечник помогут ферментированные продукты.

Врач процитировал недавнее рандомизированное исследование, в котором 25 мужчин и женщин попросили ежедневно выпивать стакан кефира или альтернативы неферментированным молочным продуктам. Всего через четыре недели у тех, кто пил кефир, количество полезных молочнокислых бактерий в кишечнике увеличилось более чем в два раза, и они лучше справлялись с тестами на память.

В другом исследовании, в котором изучали стресс, добровольцев попросили включить в свой ежедневный рацион 2-3 порции ферментированных продуктов, а также хорошую порцию клетчатки. Через четыре недели те, кто следовал этой благоприятной для кишечника диете, сообщали, что чувствовали меньше стресса, и, что важно, результат зависел от дозы. У тех, кто ел больше ферментированных продуктов, чем клетчатки, наблюдалось большее снижение уровня стресса. Интересно, что качество их сна также улучшилось.

По словам доктора Мосли, пополнение кишечной микробиоты дружественными микробами также может помочь облегчить боли. В ходе рандомизированного контрольного исследования 500 пациентов с остеоартритом попросили выпивать в день две порции молока, содержащего лактобациллы. Через шесть месяцев они сообщили об уменьшении боли и скованности в коленях, а анализы крови показали уменьшение признаков воспаления. Это важно, потому что одна из причин, по которой ферментированные продукты, как говорят, оказывают такое широко распространенное благотворное воздействие, заключается в их воздействии на нашу иммунную систему — ослабляя ее, когда она реагирует слишком бурно. Сверхактивная иммунная система может привести к хроническому воспалению, которое, в свою очередь, может вызвать многие заболевания, которые мы связываем со старением, такие как боль в суставах, диабет 2 типа и депрессия.

Кому не стоит злоупотреблять ферментированными продуктами

Однако не всем следует немедленно начать употреблять ферментированные продукты, как предупредил доктор. Они подходят не всем. Если у вас ослаблен иммунитет или вы принимаете определенные виды лекарств, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем добавлять в свой рацион большое количество живых микробов.

Ферментированные продукты / Фото: Credits

С чего начать употребление ферментированных продуктов

Если вы твердо решили насытить свой кишечник полезными бактериями, начните регулярно употреблять живой йогурт, по словам врачей, это ворота к ферментированным продуктам.

Комбуча — еще один ферментированный продукт, который очень нравился многим людям, участвующим в исследовании. Если вам нравятся ферментированные овощи, квашеная капуста — это просто прекрасно.

Когда ждать эффект и сколько ферментированных продуктов нужно употреблять

Скорее всего, по мере увеличения количества ферментированных продуктов вы, вероятно, увеличиваете эффект от этих ферментированных продуктов и пользу, которую они приносят. Доктор считает, что, если бы вы съедали две порции ферментированных продуктов в день, это, вероятно, принесло бы значительную пользу.

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