Суперпища: 8 овощей с высоким содержанием магния для поддержания здоровья

Овощи

Магний полезен для женщин во время менструации, облегчает мигрень и симптомы ПМС. Поэтому GoodHousekeeping расспросил экспертов, какие продукты содержат наибольшее количество магния.

Мишель Рутенштейн , магистр наук, сертифицированный кардиолог-диетолог и эксперт по здоровью сердца, отмечает, что магний имеет особую пользу для женщин.

Обычно нетрудно получить достаточное количество магния, если вы придерживаетесь сбалансированного и разнообразного питания, но если у вас ограниченный рацион или есть состояние, которое ограничивает вашу способность должным образом усваивать питательные вещества, вы можете быть в группе риска дефицита, и вам, возможно, придется рассмотреть возможность приема магниевых добавок, добавляет Элизабет Мур , диетолог, лицензированный диетолог, эксперт по питанию.

Также важно отметить, что магний не работает сам по себе. Одним из друзей магния является витамин D, который помогает увеличить всасывание магния в кишечнике. Так же магний необходим для максимального всасывания кальция. Рутенштейн также указывает на важность магния для всасывания калия. Калий играет ключевую роль в регулировании кровяного давления и поддержании здоровой функции мышц.

Для поддержания сбалансированного питания, которое способствует здоровому уровню магния, Мур предлагает сосредоточиться на листовых зеленых овощах, а также на других продуктах, богатых магнием, таких как цельнозерновые продукты, бобовые, орехи и семена, а также обогащенные магнием продукты. Мур любит думать об этом как о сосредоточении внимания на различных цветах, чтобы максимизировать разнообразие питательных веществ, которые мы получаем из них! Одно из ее любимых блюд — это миска с зерном на питательной основе, такой как киноа или гречка, и чередование разнообразных богатых магнием продуктов.

Вот список овощей с самым высоким содержанием магния, которые могут стать отличным (и вкусным) дополнением к вашему рациону:

Швейцарский мангольд

Полстакана вареного швейцарского мангольда содержит 150 мг магния, и, что интересно, разные части растения имеют разные преимущества для здоровья. Листья швейцарского мангольда содержат большую часть клетчатки растения, натрий, магний и флавоноиды, тогда как стебли содержат много калия.

Шпинат

шпинат / © Credits

Полстакана вареного шпината содержит 78,5 мг магния и является прекрасным источником витамина A, C, K и фолиевой кислоты (витамин B9). Шпинат также известен высоким содержанием антиоксидантов и полифенолов, и, как было обнаружено, обладает защитным действием против заболеваний печени. Он богат оксид нитрата, и исследования показывают, что он прекрасно подходит для спортсменов, которые стремятся улучшить свою физическую работоспособность.

Артишок

Полстакана вареных сердцевин артишока содержит 35,3 мг магния и является источником фолиевой кислоты и витамина C. Согласно недавнему исследованию, важным компонентом артишоков является инулин, который, как известно, имеет пребиотический эффект, стимулируя рост полезных бактерий в нашем кишечнике.

Пастернак

Полстакана вареных ломтиков пастернака содержит 22,6 мг магния. Корнеплод также богат витамином С, витамином К, фолиевой кислотой и калием. Считается, что одним из важнейших преимуществ пастернака для здоровья являются его флавоноиды и полиацетилены, которые оказывают относительные противовоспалительные и противогрибковые свойства, снимают спазмы, увеличивают кровоток и, что интересно, действуют как антидепрессант.

Зеленая капуста

Полстакана зеленой капусты, приготовленной с маслом, содержит 18,9 мг магния, и эти крепкие листья на этом не останавливаются. Она также содержит витамины А, С и К, а также является хорошим источником железа и кальция. Благодаря высокому содержанию клетчатки, зеленая капуста является отличным способом снизить высокое кровяное давление и нездоровый уровень холестерина.

Картофель

Полстакана вареного картофеля с кожурой содержит 17,2 мг магния. Картофель также является хорошим источником витамина С и калия. Эти сытные овощи богаты резистентным крахмалом, который, как показали исследования, может помочь снизить риск диабета, ожирения и высокого уровня холестерина, а также улучшить здоровье кишечника.

Капуста кейл

Капуста кейл / © Credits

Полстакана вареной капусты кейл содержит 14.75 мг магния. Хотя капуста кейл считается одним из древнейших овощей, родом из Турции, она недавно получила славу суперзвезды питания благодаря витаминам A, B6, C, K, фолиевой кислоте, клетчатке, каротиноидам и марганцу. Было доказано, что она лечит язву желудка и помогает в управлении ожирением — задолго до того, как появились GLP-1.

Руккола

Полстакана сырой рукколы содержит 4,7 мг магния, а также витамины A, C и K. Этот нежный листовой овощ также содержит много антиоксидантов и глюкозинолатов, которые, как показано, замедляют и, возможно, предотвращают развитие хронических заболеваний и некоторых видов рака.

Овощи, богатые нитратами, такие как руккола, также привлекли внимание благодаря своему потенциалу для поддержания здоровья полости рта, способствуя развитию полезных бактерий, восстанавливающих нитраты. Это помогает предотвратить дисбаланс, который может способствовать различным проблемам со здоровьем полости рта, таким как кариес, заболевания десен и неприятный запах изо рта.