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Свежий зеленый горошек: зачем его употреблять и есть ли от него какая-то польза для организма
В детстве зеленый горошек часто воспринимался как банальный гарнир — немного подсоленный и с маслом. Но на самом деле эти маленькие зеленые шарики — настоящий суперфуд, который мы недооцениваем.
Свежий зеленый горошек — это не только о вкусе детства, но и о большой пользе для здоровья, от поддержания иммунитета до улучшения пищеварения и снижения риска хронических заболеваний. Издание Real Simple рассказало, чем зеленый горошек полезен именно для вас и как его просто и вкусно добавить в рацион.
Зеленый горошек относится к семейству бобовых — наряду с фасолью, нутом и чечевицей. Его собирают, когда стручки еще молодые и насыщенные сладкими семенами. Именно тогда горошек самый сочный и полезный.
Существует несколько видов съедобного горошка:
Свежий — самый вкусный в сезон, можно есть сырым или готовить.
Замороженный — сохраняет почти все питательные вещества, идеален для хранения круглый год.
Сухой (для супов) — требует длительной варки.
Польза для здоровья
Источник клетчатки — ваш ключ к пищеварению и сытости
Всего 2/3 чашки зеленого горошка содержит около 3 г клетчатки, это составляет почти 15% суточной нормы:
лучшему пищеварению,
регулярному опорожнению,
снижению аппетита и переедания.
Совет: при употреблении продуктов с высоким содержанием клетчатки всегда пейте достаточно воды, чтобы избежать запоров.
Защищает сердце
Горошек содержит магний, калий и кальций — микроэлементы, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. В частности:
Калий снижает артериальное давление,
Магний помогает регулировать сердечный ритм,
Кальций из пищи (а не из добавок) снижает риск сердечных заболеваний.
Эти нутриенты вместе работают синергично, снижают риск возникновения гипертонии, атеросклероза и инфаркта.
Поддерживает иммунитет
Зеленый горошек — источник витамина С, витамина Е, цинка и антиоксидантов, которые укрепляют защитные силы организма. В 100 г горошка содержится:
до 13% суточной нормы витамина С,
а также вещества, которые нейтрализуют свободные радикалы.
Особенно актуально это осенью и зимой — когда организм наиболее уязвим к простудам и вирусам.
Улучшает зрение
Зеленый горошек содержит витамин А (в форме бета-каротина), который является:
защищает глаза от возрастных изменений,
снижает риск макулярной дегенерации,
поддерживает зрение в сумерках.
Всего полчашки горошка обеспечивает почти 50% суточной нормы витамина А — не хуже, чем морковь.
Стабилизирует уровень сахара в крови
Зеленый горошек имеет низкий гликемический индекс (ГИ), то есть:
не вызывает резких скачков глюкозы после еды,
обеспечивает долгое ощущение сытости.
Это особенно важно для людей с предиабетом или инсулинорезистентностью. Белки и клетчатка в составе помогают избегать «сахарных качелей», которые могут провоцировать усталость и раздражительность.
Хотя горошек содержит белок, это не полноценный источник всех аминокислот, поэтому стоит комбинировать его с другими белковыми продуктами (яйца, орехи, крупы, мясо).
Как употреблять зеленый горошек
Свежий или замороженный горошек — универсальный ингредиент для любой кухни. Вот несколько идей:
Салаты: добавьте вареный или сырой горошек в овощные салаты.
Супы и рагу: прекрасно подходит к овощным супам, крем-супам или легким рагу.
Гарниры: обжарьте с луком шалот и оливковым маслом — идеальная альтернатива картофелю.
Закуски: сырой молодой горошек с хумусом — отличная низкокалорийная закуска.
Тосты: пюре из горошка, оливкового масла и лимонного сока — как альтернатива авокадо на гренках.
Омлет или фриттата: добавьте зеленого горошка для цвета и белка.
Зеленый горошек — это доступный и чрезвычайно полезный продукт, который заслуживает своего места на вашей тарелке. Он прекрасно дополняет любой рацион, независимо от того, готовите ли вы дома ежедневно или ищете быстрые и здоровые перекусы.
Не прячьте пакет замороженного горошка в глубинах морозилки — добавьте его в рацион хотя бы несколько раз в неделю.