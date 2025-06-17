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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровый образ жизни
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Время на прочтение
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Свежий зеленый горошек: зачем его употреблять и есть ли от него какая-то польза для организма

В детстве зеленый горошек часто воспринимался как банальный гарнир — немного подсоленный и с маслом. Но на самом деле эти маленькие зеленые шарики — настоящий суперфуд, который мы недооцениваем.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Свежий зеленый горошек:

Свежий зеленый горошек: / © Associated Press

Свежий зеленый горошек — это не только о вкусе детства, но и о большой пользе для здоровья, от поддержания иммунитета до улучшения пищеварения и снижения риска хронических заболеваний. Издание Real Simple рассказало, чем зеленый горошек полезен именно для вас и как его просто и вкусно добавить в рацион.

Зеленый горошек относится к семейству бобовых — наряду с фасолью, нутом и чечевицей. Его собирают, когда стручки еще молодые и насыщенные сладкими семенами. Именно тогда горошек самый сочный и полезный.

Существует несколько видов съедобного горошка:

  • Свежий — самый вкусный в сезон, можно есть сырым или готовить.

  • Замороженный — сохраняет почти все питательные вещества, идеален для хранения круглый год.

  • Сухой (для супов) — требует длительной варки.

Польза для здоровья

Источник клетчатки — ваш ключ к пищеварению и сытости

Всего 2/3 чашки зеленого горошка содержит около 3 г клетчатки, это составляет почти 15% суточной нормы:

  • лучшему пищеварению,

  • регулярному опорожнению,

  • снижению аппетита и переедания.

Совет: при употреблении продуктов с высоким содержанием клетчатки всегда пейте достаточно воды, чтобы избежать запоров.

Защищает сердце

Горошек содержит магний, калий и кальций — микроэлементы, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. В частности:

  • Калий снижает артериальное давление,

  • Магний помогает регулировать сердечный ритм,

  • Кальций из пищи (а не из добавок) снижает риск сердечных заболеваний.

Эти нутриенты вместе работают синергично, снижают риск возникновения гипертонии, атеросклероза и инфаркта.

Поддерживает иммунитет

Зеленый горошек — источник витамина С, витамина Е, цинка и антиоксидантов, которые укрепляют защитные силы организма. В 100 г горошка содержится:

  • до 13% суточной нормы витамина С,

  • а также вещества, которые нейтрализуют свободные радикалы.

Особенно актуально это осенью и зимой — когда организм наиболее уязвим к простудам и вирусам.

Улучшает зрение

Зеленый горошек содержит витамин А (в форме бета-каротина), который является:

  • защищает глаза от возрастных изменений,

  • снижает риск макулярной дегенерации,

  • поддерживает зрение в сумерках.

Всего полчашки горошка обеспечивает почти 50% суточной нормы витамина А — не хуже, чем морковь.

Стабилизирует уровень сахара в крови

Зеленый горошек имеет низкий гликемический индекс (ГИ), то есть:

  • не вызывает резких скачков глюкозы после еды,

  • обеспечивает долгое ощущение сытости.

Это особенно важно для людей с предиабетом или инсулинорезистентностью. Белки и клетчатка в составе помогают избегать «сахарных качелей», которые могут провоцировать усталость и раздражительность.

Хотя горошек содержит белок, это не полноценный источник всех аминокислот, поэтому стоит комбинировать его с другими белковыми продуктами (яйца, орехи, крупы, мясо).

Как употреблять зеленый горошек

Свежий или замороженный горошек — универсальный ингредиент для любой кухни. Вот несколько идей:

  • Салаты: добавьте вареный или сырой горошек в овощные салаты.

  • Супы и рагу: прекрасно подходит к овощным супам, крем-супам или легким рагу.

  • Гарниры: обжарьте с луком шалот и оливковым маслом — идеальная альтернатива картофелю.

  • Закуски: сырой молодой горошек с хумусом — отличная низкокалорийная закуска.

  • Тосты: пюре из горошка, оливкового масла и лимонного сока — как альтернатива авокадо на гренках.

  • Омлет или фриттата: добавьте зеленого горошка для цвета и белка.

Зеленый горошек — это доступный и чрезвычайно полезный продукт, который заслуживает своего места на вашей тарелке. Он прекрасно дополняет любой рацион, независимо от того, готовите ли вы дома ежедневно или ищете быстрые и здоровые перекусы.

Не прячьте пакет замороженного горошка в глубинах морозилки — добавьте его в рацион хотя бы несколько раз в неделю.

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