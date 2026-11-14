Связаны ли энергетические напитки и стимулирующие добавки с повышенным риском остановки сердца у молодежи

Девушка держится за сердце / © Credits

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Некоторые энергетические напитки содержат до трёх раз больше кофеина, чем заваренный кофе, а также дополнительные стимуляторы, такие как гуарана и таурин, которые могут ещё больше повысить артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

Большинство здоровых взрослых могут без опасений употреблять до 400 миллиграммов кофеина в день, но людям с сердечными заболеваниями, нерегулярным сердцебиением или семейным анамнезом сердечных заболеваний следует проконсультироваться с врачом, прежде чем употреблять энергетические напитки или стимулирующие продукты.

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О новых исследованиях влияния кофеина на организм рассказывает Healthline.

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Новые исследования показывают, что энергетические напитки с кофеином и стимулирующие добавки связаны со значительно более высоким риском серьезных сердечных проблем, включая остановку сердца и инфаркт, у молодых людей.

Результаты исследования носят предварительный характер и не могут доказать, что энергетические напитки вызывают проблемы с сердцем.

Тем не менее результаты подчеркивают опасения относительно сердечно-сосудистых последствий употребления этих популярных продуктов, особенно среди взрослых в возрасте до 35 лет, которые регулярно их употребляют.

Эти продукты рекламируются как средства для ежедневного поднятия настроения и продаются рядом с газированной водой и бутилированной водой, поэтому большинство людей считают, что они не представляют реальной опасности, — заявил в пресс-релизе автор исследования.

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Для многих здоровых людей, если эти продукты употребляются время от времени, риск, вероятно, невелик. Однако люди, регулярно употребляющие энергетические напитки или другие добавки, содержащие стимуляторы, могут быстро превысить рекомендуемую суточную норму кофеина, поэтому важно, чтобы люди знали, что эти продукты могут представлять риск сердечно-сосудистых осложнений.

Исследователи из Медицинской школы Университета Вирджинии проанализировали 28 345 отчетов, поданных в Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA) в период с 2017 по 2025 год.

Из них 854 касались энергетических напитков с кофеином или стимулирующими добавками, тогда как остальные отчеты касались продуктов, не содержащих стимуляторов.

По сравнению с продуктами, не содержащими стимуляторов, о остановке сердца сообщали примерно в 11 раз чаще при употреблении энергетических напитков и стимулирующих добавок. О сердечных приступах сообщали в 4,5 раза чаще, тогда как о желудочковых аритмиях и сердцебиении сообщали примерно в четыре раза чаще.

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Почти 45% сообщений, связанных с сердцем, касались взрослых в возрасте от 18 до 34 лет.

Эти результаты подтверждают необходимость более систематического мониторинга безопасности продуктов, содержащих кофеин и стимуляторы. Кроме того, медицинским работникам следует помнить о том, что необходимо спрашивать у своих юных пациентов, у которых наблюдаются учащённое сердцебиение, боль в груди или обмороки, употребляли ли они недавно или регулярно эти продукты.

Грегори М. Маркус, доктор медицинских наук, профессор медицины в Калифорнийском университете, Медицинской школе Сан-Франциско, а также председатель научного заявления AHA 2026 года о кофеине и сердечно-сосудистые заболевания, не принимал участия в исследовании, но заявил, что оно «вызывает обеспокоенность тем, что продукты с очень высоким содержанием кофеина могут быть вредными для сердечно-сосудистой системы».

Хотя существуют биологические причины, по которым такая связь возможна, исследование не доказывает, что продукты, содержащие кофеин, вызывают эти явления, поскольку на результаты, полученные в этом анализе, могли повлиять другие факторы, — заявил Маркус в пресс-релизе.

Требуются дополнительные исследования, чтобы понять, действительно ли эти стимуляторы являются причиной зарегистрированных сердечно-сосудистых событий.

Чен-Хан Чен, доктор медицинских наук, сертифицированный интервенционный кардиолог и медицинский директор Программы структурной кардиологии в медицинском центре MemorialCare Saddleback в Лагуна-Хиллз, Калифорния, заявил, что результаты, хотя и вызывают беспокойство, не являются неожиданными. Чен не принимал участия в исследовании.

«Мы знаем, что энергетические напитки могут оказывать значительное влияние на сердечно-сосудистую систему, главным образом благодаря своим стимулирующим свойствам», — сказал он Healthline.

Кофеин может повышать артериальное давление и частоту сердечных сокращений, тогда как другие ингредиенты, такие как гуарана и таурин, могут дополнительно способствовать стимуляции сердечно-сосудистой системы и повышению уровня гормонов стресса. Особое беспокойство вызывает то, что эти продукты могут вызывать серьезные осложнения, в том числе нарушение сердечного ритма, особенно у людей с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Чен согласился с тем, что эпизодическое употребление энергетических напитков вряд ли повлечёт за собой долгосрочные последствия для здоровья сердца у большинства здоровых людей. Однако он отметил, что «частое или чрезмерное употребление потенциально может повысить риск развития гипертонии и сердечных аритмий».

Кофеин в энергетических напитках по сравнению с кофе

В научном обзоре Американской кардиологической ассоциации (AHA), опубликованном в июле 2026 года, отмечается, что потребление до 400 миллиграммов кофеина в сутки в целом считается безопасным для большинства здоровых взрослых. Это примерно соответствует четырём-пяти чашкам (около 240 мл) заваренного кофе — в зависимости от способа его приготовления.

Однако в некоторых энергетических напитках содержится в три раза больше кофеина в расчете на единицу объёма, чем в обычном заваренном кофе.

Некоторые энергетические напитки также могут содержать другие стимуляторы, такие как гуарана, йерба-мате, теобромин, синефрин и йохимбин.

Эти ингредиенты могут усиливать воздействие кофеина на сердечно-сосудистую систему.

«Кофеин стимулирует сердечно-сосудистую систему, прежде всего за счет повышения активности симпатической нервной системы. Это может привести к учащению сердцебиения, повышению артериального давления и увеличению нагрузки на сердце», — объясняет Чен.

«Энергетические напитки могут содержать дополнительные стимуляторы, например гуарану и таурин, которые способны ещё больше повышать артериальное давление и уровень гормонов стресса. При чрезмерном употреблении эти эффекты становятся более выраженными и могут нарушать нормальную электрическую активность сердца, повышая риск возникновения аритмий. Люди, уже страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями — в частности, гипертонией или склонностью к аритмиям, — могут быть особенно уязвимы к такому воздействию».

Другие исследования также подтверждают эти опасения. В обзоре 2025 года отмечается, что употребление энергетических напитков в больших количествах может удлинять интервал QTc на электрокардиограмме, повышать артериальное давление и ускорять сердечный ритм — причём этот эффект сильнее, чем воздействие одного только кофеина.

«Растёт обеспокоенность по поводу влияния энергетических напитков и добавок, содержащих стимуляторы, на сердечно-сосудистую систему — особенно среди молодых людей», — говорит Чен.

Проблема заключается в том, что молодежь зачастую не осознает: такие продукты могут существенно влиять на работу сердца и уровень артериального давления — особенно если их употреблять часто или в сочетании с другими продуктами, содержащими кофеин. Людям с риском сердечных проблем следует ограничить употребление энергетических напитков

Молодые люди составляли значительную часть отчетов FDA, включенных в исследование, что подчеркивает потенциальные проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями для этой возрастной группы.

Люди с существующими сердечными заболеваниями, имеющие в анамнезе нарушения сердечного ритма или повышенную чувствительность к кофеину, могут столкнуться с дополнительными рисками. Те, у кого не диагностированы генетические заболевания сердца, также могут быть уязвимы.

Исследование, проведённое в 2024 году, выявило случаи внезапной остановки сердца, происходившие вскоре после употребления энергетических напитков, особенно среди людей с наследственными сердечными заболеваниями.

«Как кардиолог, я особенно обеспокоен людьми, у которых могут быть сердечно-сосудистые заболевания, которые ещё не были диагностированы, — сказал Чен. — Чрезмерное употребление стимуляторов может потенциально вызвать такие симптомы, как сердцебиение, дискомфорт в груди и головокружение. У предрасположенных к этому людей это также может увеличить риск более серьезных осложнений, включая нарушения сердечного ритма».

Кроме того, сочетание энергетических напитков с интенсивными физическими нагрузками или алкоголем может привести к дополнительным сердечно-сосудистым рискам.

Требуются дополнительные исследования влияния энергетических напитков и стимуляторов на сердце.

Результаты исследования свидетельствуют о связи между энергетическими напитками, стимулирующими добавками и сообщениями о сердечно-сосудистых событиях, однако эти данные носят предварительный характер и не устанавливают причинно-следственную связь.

База данных FDA также опиралась на добровольные сообщения о побочных эффектах, а это означает, что о некоторых случаях может никогда не сообщаться, в то время как другие могут привлекать непропорционально большое внимание.

Исследователи также пока не знают, сколько людей употребляли эти продукты, не испытывая при этом никаких проблем. Без этой переменной исследователи не могут определить фактический риск.

Другие факторы, в том числе сопутствующие заболевания, лекарства и образ жизни, также могут влиять на результаты. Требуются более систематические исследования и контролируемые клинические испытания.

Какое количество кофеина безопасно для здоровья сердца

Для большинства здоровых взрослых потребление до 400 миллиграммов кофеина в день обычно считается безопасным.

Однако Чен отметил, что индивидуальная переносимость кофеина может варьироваться, и людям с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности с высоким кровяным давлением или нарушениями сердечного ритма, может потребоваться ограничить или вообще отказаться от кофеина.

«Энергетические напитки могут значительно различаться по содержанию кофеина и размеру порции», — сказал Чен.

В зависимости от продукта одна банка может содержать от 80 до 300 миллиграммов кофеина. Это означает, что употребление даже одного-двух энергетических напитков может приблизить человека к рекомендуемой суточной норме или даже превысить её — особенно в сочетании с кофе, чаем или другими продуктами, содержащими кофеин.

Немедленно обратитесь за неотложной медицинской помощью, если почувствуете боль в груди — особенно если она сопровождается одышкой, потерей сознания или другими симптомами, которые могут свидетельствовать о сердечном приступе.

Если у вас есть заболевания сердца, проконсультируйтесь с врачом относительно допустимой для вас суточной дозы кофеина, чтобы выяснить, нужно ли вам сократить его потребление.

По словам Чена, тревожными признаками чрезмерного употребления стимуляторов могут быть:

учащенное сердцебиение;

боль в груди;

головокружение.

«В зависимости от того, насколько выражены эти симптомы, может потребоваться медицинская помощь», — отметил он.

Впрочем, большинству людей, вероятно, не обязательно полностью отказываться от кофеина. Контроль над своими привычками поможет сохранить здоровье сердца. В частности, стоит:

Следите за потреблением: учитывайте кофеин, содержащийся в кофе, чае, энергетических напитках, предтренировочных комплексах и пищевых добавках.

Изучайте состав на этикетках: проверяйте общее содержание кофеина и обращайте внимание на наличие других стимуляторов, таких как гуарана или синефрин.

Знать меру: рекомендация по суточной норме в 400 миллиграммов касается большинства здоровых взрослых, но не всех. Чувствительность у всех разная, и у некоторых неприятные симптомы могут возникнуть даже при значительно меньших дозах.

Учитывайте состояние своего здоровья: если у вас есть заболевания сердца, нарушения сердечного ритма или сердечно-сосудистые заболевания были диагностированы у вас или ваших родственников, перед употреблением продуктов со стимуляторами проконсультируйтесь с врачом.

«Я советую людям внимательно читать этикетки на продуктах и следить за тем, сколько кофеина они потребляют в течение дня, — говорит Чен. — Особенно настоятельно рекомендую избегать энергетических напитков тем, у кого уже есть сердечно-сосудистые заболевания».

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