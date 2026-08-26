Танцы вместо кроссвордов: как движения тренируют мозг / © Credits

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Есть занятия, после которых устает тело, есть такие, которые заставляют мозг хорошо поработать, а есть танцы — тот редкий случай, когда в работу включается буквально вся система сразу, об этом рассказало издание Real Simple.

Именно поэтому после танцевального занятия можно выйти не только с приятной усталостью в мышцах, но и с ощущением, будто в голове нажали кнопку «перезагрузка». Ведь пока мы запоминаем движения, ловим ритм, следим за координацией и реагируем на музыку, мозг работает на полную мощность.

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Что происходит с мозгом во время танцев

По словам нейробиолога и психиатра Дэйва Рабина, танцы — одно из самых комплексных занятий для мозга. И этот процесс начинается ещё до первого па.

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Когда мы входим в танцевальную студию, гиппокамп помогает ориентироваться в пространстве, дофаминовая система реагирует на ожидание приятной деятельности, а зеркальные нейроны активируются, когда мы наблюдаем за другими людьми. Параллельно миндалевидное тело оценивает окружающую ситуацию, например, безопасно ли здесь, комфортно ли и не страшно ли находиться на виду.

Постепенно разминка помогает переключиться. Повышается пульс, усиливается кровообращение, активизируются мозжечок и моторная кора, а движение, музыка и социальное взаимодействие стимулируют выделение дофамина, серотонина, эндорфинов и окситоцина. Результат знаком многим: становится легче расслабиться, тело чувствует себя комфортнее, а настроение заметно улучшается.

Затем начинается самое интересное — хореография. Префронтальная кора отвечает за выполнение движений, тогда как лимбическая система реагирует на музыку и эмоции. Сначала мозгу приходится контролировать буквально каждый шаг, но с повторением движения постепенно становятся автоматическими, в этом помогают базальные ганглии и мозжечок.

Именно поэтому опытный танцор может одновременно думать о технике, слушать музыку и передавать эмоции. Мозг освобождает часть внимания от механического выполнения движений и оставляет больше пространства для творчества.

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Танцы тренируют не только память

Регулярные занятия могут постепенно улучшать память, равновесие, координацию, чувство ритма и осознание собственного тела. Чем чаще мы осваиваем новые комбинации, тем легче мозгу к ним адаптироваться.

Есть и очевидные физические преимущества, например, танцы помогают поддерживать подвижность, гибкость, здоровье сердца и равновесие. Однако их особенность заключается в том, что это не просто физическая нагрузка. Здесь есть музыка, творчество, игра, запоминание, общение и эмоции. И всё это происходит одновременно.

А ещё танцы развивают нечто менее очевидное — смелость. После занятия мозг как бы фиксирует простой опыт: «я двигался, учился, взаимодействовал с другими и не боялся, что меня увидят». Для психологического благополучия это может быть не менее важно, чем хорошая физическая форма.

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