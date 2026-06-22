Теория, которая меняет представление о человеке: ученые выяснили, существует ли третий глаз

учёные выяснили, существует ли третье око / © Credits

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Идея «третьего глаза» на протяжении веков вдохновляла философов, мистиков и приверженцев духовных практик. Однако современная наука смотрит на это понятие совершенно иначе. Как пишет издание New York Post, учёные смогли проследить происхождение так называемого «третьего глаза» человека — небольшой структуры, скрытой глубоко внутри черепа. Речь идёт об эпифизе, или шишковидной железе, которую ещё называют «глазом разума».

Результаты исследования, опубликованного в журнале Current Biology, помогли объяснить не только происхождение этой загадочной части мозга, но и то, как эволюционировали наши глаза.

Что такое человеческий «третий глаз»

Несмотря на романтическое название, «третий глаз» — это не дополнительный орган зрения. У человека его роль выполняет шишковидная железа — небольшой орган размером с горошину, расположенный в центре мозга. Она есть почти у всех позвоночных животных, от лягушек и кошек до человека.

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Именно эпифиз вырабатывает мелатонин — гормон, который регулирует циклы сна и бодрствования и помогает организму различать день и ночь. Удивительно, но эта структура давно утратила прямой контакт с солнечным светом, хотя до сих пор остается одним из главных регуляторов наших биологических ритмов.

575 миллионов лет назад

Чтобы понять происхождение человеческого зрения, исследователи обратились к одному из древнейших предков позвоночных — маленькому морскому существу, похожему на личинку, которое жило примерно 575 миллионов лет назад. У неё было сразу три светочувствительных органа, а именно: два боковых глаза для ориентации в пространстве и третий глаз в верхней части головы для контроля уровня освещённости и определения положения тела. Именно это «трехглазое» строение могло стать исходной моделью развития зрительной системы.

Около полумиллиарда лет назад эволюция приняла неожиданный поворот. Часть наших предков стала обитать в осадочных породах морского дна. Для такого образа жизни боковые глаза стали практически ненужными.

Чтобы не тратить лишнюю энергию, организм постепенно отказался от них, оставив лишь центральный светочувствительный орган. Он помогал определять, где верх, а где низ, а также отличать день от ночи.

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Как человечество вновь обрело зрение

Со временем некоторые представители этих древних существ вернулись в открытое морское пространство. Для выживания им вновь понадобилась навигация, а значит — полноценное зрение.

Поскольку других «запасных» органов не было, части третьего глаза начали смещаться к бокам головы и постепенно превратились в сетчатки современных глаз. Именно поэтому, как показало исследование, наши глаза и эпифиз имеют общее эволюционное происхождение. Ранее часть ученых предполагала, что они развивались отдельно, но новые данные свидетельствуют об обратном.

Итак, новое исследование в очередной раз напоминает о том, насколько удивительна эволюция. То, что сегодня мы называем шишковидной железой, оказалось отголоском древнего третьего глаза, которое сопровождает наших предков уже сотни миллионов лет.

И хотя оно больше не помогает нам видеть мир, его роль по-прежнему чрезвычайно важна. Именно эта маленькая структура внутри мозга ежедневно подсказывает организму, когда просыпаться, когда засыпать и как жить в ритме света и тьмы.

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Возможно, наш «третий глаз» и не открывает двери в мистические миры, однако история его происхождения оказалась не менее увлекательной.

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