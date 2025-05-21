Только 10 минут в день: упражнения, которые прибавят годы жизни без изнурительных тренировок

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Упражнения умеренной интенсивности — это новый тренд здорового образа жизни. Во время этих тренировок вы выполняете все гораздо медленнее. Плавание в бассейне, езда на велосипеде или медленный и стабильный бег — все это учитывается, как и некоторые домашние тренировки по пилатесу и даже некоторые виды йоги.

О новой стратегии физических нагрузок рассказывает Woman&Home.

Ходьба — это основной вид спорта, связанный с упражнениями умеренной интенсивности. Недавно исследователи обнаружили, что добавление короткой прогулки в ваш ежедневный распорядок может добавить годы к вашей жизни.

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В исследовании приняли участие более 40 000 женщин со средним возрастом 61 год и было обнаружено, что 10-минутная прогулка вместе с другими регулярными ежедневными занятиями может иметь значительную пользу для продолжительности жизни, добавляя к нему один год. Чем больше вы ходите, тем больше лет прибавляете себе. Но это должна быть скорая ходьба, то есть физические упражнения умеренной интенсивности.

Как известно, физические упражнения умеренной интенсивности в течение 150 минут — это минимальный уровень, которого нам всем нужно достичь, чтобы извлечь пользу от движения для нашего здоровья.

Что такое упражнения умеренной интенсивности

Физические упражнения умеренной интенсивности, также известные как «кардиозоны 2», — это обычно упражнения, которые находятся в пределах от 50 до 70% от вашей максимальной частоты сердечных сокращений, говорит Алина Кокс, личный тренер, специализирующаяся на женском фитнесе. Именно здесь ваше дыхание ускоряется настолько, что петь будет тяжело, но поддержать разговор все еще возможно, — объясняет она. Также нормально начать легко потеть примерно через 10 минут такой активности.

Чтобы вычислить это число, вам нужна ваша максимальная частота сердечных сокращений — 220 минус ваш возраст. Итак, если вам 40 лет, ваша максимальная частота сердечных сокращений составит 180 ударов в минуту, говорит Кокс.

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Оттуда вы вычисляете от 50 до 60% от этого значения. Это означает, что в 40 лет вы будете заниматься активностью умеренной интенсивности, когда частота сердечных сокращений составляет от 90 до 108 ударов в минуту, говорит она.

Вы можете отслеживать свою частоту сердечных сокращений, например, с помощью монитора на беговой дорожке или одного из фитнес-трекеров, постоянно измеряющего показатели в течение дня.

Какие нагрузки считаются умеренно интенсивными

Быстрая ходьба

Скашивание газона

Медленный бег

Танцы

Неторопливая езда на велосипеде

Плавание

Пешие прогулки

Парный теннис

Катание на роликах

Эллиптический тренажер

Медленная гребли

Ходьба по лестнице

В чем преимущества нагрузок умеренной интенсивности

Улучшает здоровье сердца. Одно из многих преимуществ ходьбы состоит в том, как она оказывает положительное влияние на наше сердце, и это касается как ходьбы умеренной интенсивности, так и ходьбы с мощной нагрузкой. Чем здоровее сердце, тем ниже риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, инсульта и т.д., что помогает нам жить дольше и здоровее. Исследование выявило, что ходьба быстрее 5 км в час снижает риск нарушений сердечного ритма до 43% больше, чем медленная ходьба.

Помогает избежать выгорания. Исследование показало, что почти половина взрослых сообщает об использовании физических упражнений, чтобы снизить уровень кортизола и справиться со стрессом. Хотя бег и йога обычно возглавляют список любимых занятий, другие данные свидетельствуют о том, что физические упражнения умеренной интенсивности (например, утренняя прогулка) могут быть особенно эффективны для долгосрочного управления стрессом. Это, вероятно, потому, что они не повышают наш уровень стресса настолько, чтобы вызвать умственную усталость или стресс.

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Улучшает здоровье мозга. Физические упражнения умеренной интенсивности полезны не только для тела. Разуму также полезны. Одно из поражающих преимуществ заключается в том, что они улучшают когнитивные функции и психическое здоровье, говорит Кокс. По сравнению с тренировками низкой и очень высокой интенсивности, упражнения умеренной интенсивности приводят к наибольшему улучшению рабочей памяти, координации рук и глаз и времени реакции, особенно у пожилых людей, указывает исследование. Вы также гораздо реже устаете после неторопливого велопрогулки, чем после высокоинтенсивного бега, а это значит, что вы можете дольше концентрироваться. Для тех, кто любит утреннюю зарядку, умеренная интенсивность — это путь вперед.

Помогает жить дольше. Быстрая ходьба и другие упражнения умеренной интенсивности могут помочь снизить ваш биологический возраст и добавить годы к вашей жизни.

Могут помочь похудеть. Поскольку физические упражнения умеренной интенсивности менее изнурительны, чем тренировки более высокой интенсивности, такие как бег или быстрая езда на велосипеде, вы можете делать их чаще. Если вы хотите похудеть, это идеальный вариант, поскольку с течением времени вы сожжете больше калорий, что поможет вам войти в дефицит калорий. Но совмещая это с силовыми тренировками, вы можете увидеть еще больше пользы. Это кардио увеличивает всеобщее ежедневное сжигание калорий больше, чем силовые тренировки, что помогает войти в дефицит калорий. Однако важно тренироваться с отягощениями во время похудения, чтобы сохранить мышечную массу.

Сколько нужно делать упражнений умеренной интенсивности

Считается, что 150 минут физических упражнений умеренной интенсивности еженедельно в течение четырех или пяти дней в неделю или ежедневно будет достаточно. Не все сразу. Это может быть 30-минутная ходьба в день в течение пяти дней в неделю или 20-минутная тренировка по пилатесу ежедневно.

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Наряду с этим специалисты рекомендуют разбить день, чтобы «сократить время, проведенное сидя или лежа, а если вам трудно справиться со 150 минутами, вы также можете получить достаточное количество физических упражнений, выполняя сочетание активности умеренной, энергичной и очень энергичной интенсивности.

Нужно ли заниматься другими видами физических упражнений

Понятно, что упражнения умеренной интенсивности имеют свои преимущества, но это не главное для здорового режима тренировок. Рекомендации по физическим упражнениям предлагают включить другие виды тренировок в вашу неделю, чтобы дополнить ваши кардиозоны. А именно, силовые тренировки.

Это может быть упражнение умеренной интенсивности, особенно если вы выполняете тренировки с гирями или кроссфитом. Однако традиционно это скорее упражнение более низкой интенсивности, идеальное для наращивания мышц и костей, а также для ускорения метаболизма.

Включение отягощения в ваш план тренировок может помочь улучшить вашу кардиоподготовку, и наоборот, говорит Кокс.

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В рекомендациях предлагается выполнять упражнения высокой интенсивности в течение 75 минут вместо упражнений умеренной интенсивности в течение 150 минут в неделю, если вам так удобнее. Эти упражнения более высокой интенсивности включают такие виды деятельности, как быстрая езда на велосипеде, бег, прыжки со скакалкой или виды спорта с ракеткой, такие как одиночный теннис или пиклбол.