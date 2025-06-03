Топ-10 природных средств, быстро облегчающих боль во время обострения гастрита / © Credits

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Во время обострений важно соблюдать щадящее питание и изменить образ жизни, но природа тоже имеет свои секреты облегчения. В статье издания Tua Saúde собрали самые эффективные натуральные средства, которые могут помочь уменьшить боль и поддержать выздоровление.

Важно знать перед применением домашних средств

Перед тем как начать использовать природные средства, следует учесть:

Они могут быть дополнительными, но не заменяют назначенное врачом лечение.

Если симптомы не исчезают в течение 3 дней, усиливаются ли рвота с кровью — немедленно обратитесь к врачу.

Некоторые средства имеют противопоказания для детей, беременных или людей с определенными болезнями — перед использованием обязательно консультируйтесь со специалистом.

Природные средства для снятия боли во время гастрита

Картофельный сок

Это классическое средство помогает нейтрализовать кислотность желудочного сока и успокаивает слизистую. Его эффективность доказана при различных формах гастрита — остром, хроническом и стрессовом.

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Как приготовить:

Очистите 2-3 сырых картофелины, натрите на терке. Отожмите сок через марлю или сито. Пейте по 2-3 ст. ложки сока натощак утром и перед приемом пищи.

Совет: можно добавить сок дыни для улучшения вкуса.

Чай из Эспинейра Санта (Maytenus ilicifolia)

Растение из Южной Америки, оказывающее защитное действие на слизистую желудка, уменьшает кислотность и действует как природный антацид.

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Как приготовить:

1 ч. л сушеных листьев залить 1 стаканом кипятка, настоять 10 мин, процедить. Пить 2-3 раза в день натощак или перед едой.

Осторожно: не рекомендовано беременным, кормящим мамам и детям до 12 лет.

Сок из банана и груши

Этот напиток оказывает нежное действие на пищеварительный тракт. Бананы обволакивают стенки желудка, а груша уменьшает воспаление и поддерживает нормальную моторику кишечника.

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Как приготовить:

Взбейте в блендере 1 банан, 1 грушу и стакан воды. Пейте 1-2 раза в день между едой.

Чай из бразильского перечного дерева (Schinus terebinthifolius)

Обладает мощными антисептическими и противовоспалительными свойствами. Способствует понижению кислотности и борется с бактерией Helicobacter pylori.

Как приготовить:

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3–4 кусочка коры варить в 1 л воды 10 мин. Процедить и охладить. Принимать по 3 ст.л. л несколько раз в день.

Примечание: может привести к проносу. Приостановите прием при появлении диареи.

Чай из монгольда

Мангольд содержит витамины A, C, K, а также антиоксиданты, которые помогают уменьшить воспаление и очищают организм от токсинов.

Как приготовить:

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50 г листьев мангольда прокипятить в 1 л воды 10 мин. Остудить, процедить, пить по стакану три раза в день.

Не рекомендуется: при камнях в почках или во время лечения антикоагулянтами.

Сок из капусты, папаи и дыни

Капуста обладает антацидными свойствами, папая — ферменты для улучшения пищеварения, а дыня — успокаивающее действие.

Как приготовить:

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6 листьев капусты, ½ папаи и 2 стакана нарезанной дыни смешать с 2 стаканами воды. Измельчить в блендере. Пить 3-4 раза в день.

Грушевый сок

Флавоноиды в составе груши оказывают противовоспалительное действие и помогают нормализовать кислотность в желудке.

Как приготовить:

1 спелую грушу и 100 мл воды взбить в блендере. Пить 2 раза в день.

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Чай из фенхеля

Фенхель помогает во время вздутия, снижает спазмы и улучшает пищеварение.

Как приготовить:

1 ч. л семян или свежих листьев залить 200 мл кипятка, настоять 10 мин. Пить до 3 раз в день.

Сок капусты кейл

Этот зеленый коктейль богат биоактивными веществами, которые оказывают успокаивающее и противовоспалительное действие на слизистую желудка.

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Как приготовить:

2 листа кейла, 1 стакан дыни, 1 стакан кокосовой воды и 1 стакан кипяченой воды — все смешать в блендере, процедить. Пить до 4 порций в день.

Имбирный чай

Имбирь обладает антисептическими, антимикробными и противорвотными свойствами. Облегчает воспаление и улучшает пищеварение.

Как приготовить:

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2–3 см корня имбиря натереть, залить стаканом воды, кипятить 10 мин. Настоять, пить 2–3 чашки в день.

Советы если у вас гастрит

Ешьте небольшими порциями каждые 2–3 часа.

Избегайте кофе, алкоголя, жареного, острого, молочных десертов и продуктов с консервантами.

Пейте воду небольшими глотками в течение дня.

Избегайте стресса — он один из главных триггеров гастрита.

Домашние средства могут значительно улучшить самочувствие при обострении гастрита, особенно в сочетании со здоровым питанием и отказом от вредных привычек. Но помните, самолечение — это не альтернатива профессиональной медицинской помощи. Если симптомы не исчезают — обратитесь к гастроэнтерологу.