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Топ-11 ферментированных продуктов, которые принесут пользу вашему кишечнику
Ферментированные продукты — секретный источник женского здоровья, красоты и хорошего самочувствия.
Ферментация — это давний кулинарный процесс, возникший задолго до появления холодильников. В разных культурах по всему миру он сохранился до наших дней. Кимчи в Корее, мисо в Японии, кефир на Кавказе — это не только вкусные блюда, но мощные эликсиры для микрофлоры. Издание Real Simple рассказало об 11 полезных ферментированных продуктах, которые легко вписать в ежедневный рацион, чтобы поддержать здоровье, красоту и женскую энергию.
Кефир
Кефир — ферментированный напиток, изготовленный из молока или растительной альтернативы (например, кокосового или миндального). Он содержит до 30 штаммов пробиотических бактерий и дрожжей, что делает его эффективнее обыкновенного йогурта.
Польза:
Улучшает пищеварение
Поддерживает иммунитет
Обладает легким противовоспалительным действием.
Улучшает усвоение кальция, что особенно важно для женщин после 30 лет.
Квашеная капуста
Этот немецкий деликатес из капусты, ферментированной в соленом рассоле, содержит множество полезных микроорганизмов. Одна ложка натуральной квашеной капусты может содержать более 200 штаммов пробиотиков.
Польза:
Снижает вздутие живота
Способствует детоксикации организма
Содержит клетчатку, витамины С, К и группы B
Регулирует аппетит
Кимчи
Корейское блюдо из острой ферментированной капусты, редиса или огурцов с добавлением чеснока, имбиря и чили. Кимчи не только вкусный, но и очень мощный источник антиоксидантов и пробиотиков.
Польза:
Обладает антибактериальными свойствами
Поддерживает здоровье кожи
Снижает уровень холестерина
Темпе
Темпе изготовляют из целых ферментированных соевых бобов. Это плотный ароматный продукт, который прекрасно заменяет мясо в вегетарианском рационе.
Польза:
Богат белок и витамины группы B
Облегчает усвоение сои
Содержит пребиотики, питающие полезную микрофлору.
Улучшает чувствительность к инсулину
Комбуча
Это слегка газированный напиток на основе ферментированного чая и сахара. Он содержит полезные бактерии и дрожжи (SCOBY) и мощные полифенолы из зеленого или черного чая.
Польза:
Обладает антиоксидантным действием
Улучшает состояние кожи
Поддерживает обмен веществ
Освежает и тонизирует
Мисо
Мисо-паста — это основа многих японских супов, изготовленная из ферментированных соевых бобов, риса или ячменя с использованием культуры коджи.
Польза:
Обеспечивает организм аминокислотами
Способствует работе щитовидной железы (благодаря йоду)
Улучшает пищеварение
Обладает антибактериальным действием
Йогурт (с живыми культурами)
Йогурт — это классический пример ферментированного продукта. Важно выбирать натуральный йогурт без добавленного сахара и с надписью «живые активные культуры».
Польза:
Улучшает пищеварение
Поддерживает гормональный баланс
Способствует мышечному тонусу благодаря белку.
Повышает настроение (содержимое триптофана)
Сыр кисломолочный
Мягкий кремовый сыр, часто недооцененный, но очень питательный продукт. Выбирайте варианты с живыми культурами, которые не проходили термическую обработку.
Польза:
Высокое содержание кальция и белка
Легко усваивается
Хорошо сочетается с фруктами, ягодами или зеленью
Идеален для завтрака или перекуса
Лабне
Это ближневосточная вариация йогуртового сыра с бархатной текстурой. Имеет кисловато-солоноватый вкус и высокую питательность.
Польза:
Снабжает белками и пробиотиками
Способствует сытости
Улучшает переваривание тяжелых блюд
Восстанавливает баланс микрофлоры после приема антибиотиков.
Пахта
Настоящая, традиционная пахта — побочный продукт при взбивании сливок на масло — является отличным источником пробиотических культур.
Польза:
Уменьшает воспаление
Улучшает метаболизм
Помогает во время изжоги
Идеально подходит для смузи, соусов и выпечки.
Ферментированные соления (кислые огурцы)
Настоящие ферментированные огурцы не содержат уксуса, а проходят процесс лактоферментации. Они должны храниться в холодильнике и иметь на этикетке упоминание о «живых культурах».
Польза:
Восстанавливают микрофлору после стресса или диет
Улучшают аппетит
Регулируют кислотность желудка
Способствуют очищению организма
Сколько ферментированных продуктов нужно есть
Лучше начинать с 1–2 порций ферментированных продуктов в день и постепенно увеличивать количество до 3–4 порций в день, чтобы увидеть максимальный эффект. К примеру, кефир на завтрак, салат из кимчи на обед, ложка мисо в соусе до ужина и йогурт как перекус — простой план на день.
Ваш кишечник — это невидимый центр управления здоровьем и ферментированные продукты — это как топливо для него. Они не только улучшают пищеварение, но и влияют на состояние кожи, волос, настроение, выносливость и даже способность организма бороться со старением. Пусть пробиотики станут вашими новыми лучшими друзьями и вы очень скоро заметите изменения.