Топ-11 ферментированных продуктов, которые принесут пользу вашему кишечнику / © Getty Images

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Ферментация — это давний кулинарный процесс, возникший задолго до появления холодильников. В разных культурах по всему миру он сохранился до наших дней. Кимчи в Корее, мисо в Японии, кефир на Кавказе — это не только вкусные блюда, но мощные эликсиры для микрофлоры. Издание Real Simple рассказало об 11 полезных ферментированных продуктах, которые легко вписать в ежедневный рацион, чтобы поддержать здоровье, красоту и женскую энергию.

Кефир

Кефир — ферментированный напиток, изготовленный из молока или растительной альтернативы (например, кокосового или миндального). Он содержит до 30 штаммов пробиотических бактерий и дрожжей, что делает его эффективнее обыкновенного йогурта.

Польза:

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Улучшает пищеварение

Поддерживает иммунитет

Обладает легким противовоспалительным действием.

Улучшает усвоение кальция, что особенно важно для женщин после 30 лет.

Квашеная капуста

Этот немецкий деликатес из капусты, ферментированной в соленом рассоле, содержит множество полезных микроорганизмов. Одна ложка натуральной квашеной капусты может содержать более 200 штаммов пробиотиков.

Польза:

Снижает вздутие живота

Способствует детоксикации организма

Содержит клетчатку, витамины С, К и группы B

Регулирует аппетит

Кимчи

Корейское блюдо из острой ферментированной капусты, редиса или огурцов с добавлением чеснока, имбиря и чили. Кимчи не только вкусный, но и очень мощный источник антиоксидантов и пробиотиков.

Польза:

Обладает антибактериальными свойствами

Поддерживает здоровье кожи

Снижает уровень холестерина

Темпе

Темпе изготовляют из целых ферментированных соевых бобов. Это плотный ароматный продукт, который прекрасно заменяет мясо в вегетарианском рационе.

Польза:

Богат белок и витамины группы B

Облегчает усвоение сои

Содержит пребиотики, питающие полезную микрофлору.

Улучшает чувствительность к инсулину

Комбуча

Это слегка газированный напиток на основе ферментированного чая и сахара. Он содержит полезные бактерии и дрожжи (SCOBY) и мощные полифенолы из зеленого или черного чая.

Польза:

Обладает антиоксидантным действием

Улучшает состояние кожи

Поддерживает обмен веществ

Освежает и тонизирует

Мисо

Мисо-паста — это основа многих японских супов, изготовленная из ферментированных соевых бобов, риса или ячменя с использованием культуры коджи.

Польза:

Обеспечивает организм аминокислотами

Способствует работе щитовидной железы (благодаря йоду)

Улучшает пищеварение

Обладает антибактериальным действием

Йогурт (с живыми культурами)

Йогурт — это классический пример ферментированного продукта. Важно выбирать натуральный йогурт без добавленного сахара и с надписью «живые активные культуры».

Польза:

Улучшает пищеварение

Поддерживает гормональный баланс

Способствует мышечному тонусу благодаря белку.

Повышает настроение (содержимое триптофана)

Сыр кисломолочный

Мягкий кремовый сыр, часто недооцененный, но очень питательный продукт. Выбирайте варианты с живыми культурами, которые не проходили термическую обработку.

Польза:

Высокое содержание кальция и белка

Легко усваивается

Хорошо сочетается с фруктами, ягодами или зеленью

Идеален для завтрака или перекуса

Лабне

Это ближневосточная вариация йогуртового сыра с бархатной текстурой. Имеет кисловато-солоноватый вкус и высокую питательность.

Польза:

Снабжает белками и пробиотиками

Способствует сытости

Улучшает переваривание тяжелых блюд

Восстанавливает баланс микрофлоры после приема антибиотиков.

Пахта

Настоящая, традиционная пахта — побочный продукт при взбивании сливок на масло — является отличным источником пробиотических культур.

Польза:

Уменьшает воспаление

Улучшает метаболизм

Помогает во время изжоги

Идеально подходит для смузи, соусов и выпечки.

Ферментированные соления (кислые огурцы)

Настоящие ферментированные огурцы не содержат уксуса, а проходят процесс лактоферментации. Они должны храниться в холодильнике и иметь на этикетке упоминание о «живых культурах».

Польза:

Восстанавливают микрофлору после стресса или диет

Улучшают аппетит

Регулируют кислотность желудка

Способствуют очищению организма

Сколько ферментированных продуктов нужно есть

Лучше начинать с 1–2 порций ферментированных продуктов в день и постепенно увеличивать количество до 3–4 порций в день, чтобы увидеть максимальный эффект. К примеру, кефир на завтрак, салат из кимчи на обед, ложка мисо в соусе до ужина и йогурт как перекус — простой план на день.

Ваш кишечник — это невидимый центр управления здоровьем и ферментированные продукты — это как топливо для него. Они не только улучшают пищеварение, но и влияют на состояние кожи, волос, настроение, выносливость и даже способность организма бороться со старением. Пусть пробиотики станут вашими новыми лучшими друзьями и вы очень скоро заметите изменения.