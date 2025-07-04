Топ-14 продуктов, богатых антиоксидантами / © Associated Press

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Антиоксиданты — это вещества, которые борются со свободными радикалами, вредными молекулами, которые образуются в организме под воздействием стресса, загрязнения, курения, неправильного питания или просто в результате обмена веществ. Они могут повреждать клетки, вызывать воспаление, ускорять старение кожи и способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже рака, об этом рассказало издание Real Simple.

Антиоксиданты нейтрализуют эти молекулы, защищают клетки нашего тела. Среди самых известных антиоксидантов — витамины С и Е, селен, бета-каротин, полифенолы, флавоноиды, антоцианы и другие.

Фасоль

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Темная фасоль, красная, черная или даже соевые бобы — все они содержат мощные антиоксиданты. Особенно ценны антоцианы (пигменты, которые дают бобам темный цвет), которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета. Соевые бобы также богаты изофлавонами — фитоэстрогенами, которые поддерживают женское здоровье.

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Интересно: ½ стакана вареной фасоли обеспечивает до 13 000 единиц ORAC (показатель антиоксидантной активности).

Артишоки

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Возможно, артишоки и не являются привычным продуктом на украинской кухне, а зря. Они содержат хлорогеновую кислоту, которая способствует лучшему обмену глюкозы и жиров, а также мощные полифенолы. Их можно готовить на пару, запекать или добавлять в салаты.

Совет: больше всего антиоксидантов — в сердцевине артишока.

Ягоды: черника, малина, ежевика, клубника

© Associated Press

Это настоящие сокровища, они богаты антоцианами, ресвератролом, элаговой кислотой — веществами, которые не только нейтрализуют свободные радикалы, но и предотвращают образование опухолей. Ешьте ягоды свежими, замороженными или в виде смузи.

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Факт: у черники один из самых высоких показателей ORAC среди всех фруктов.

Пекан

Этот вкусный орех не только источник мононенасыщенных жиров, но и настоящий антиоксидантный «бустер» благодаря большому количеству витамина Е. Регулярное употребление пекана способствует снижению уровня плохого холестерина.

Совет: добавляйте пекан в овсянку или греческий йогурт.

Специи: куркума, корица, гвоздика, розмарин

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Специи — это концентрированные источники антиоксидантов. Куркума содержит куркумин — сверхмощное противовоспалительное соединение. Корица имеет полифенолы, которые стабилизируют уровень сахара в крови. А гвоздика — рекордсмен по содержанию антиоксидантов.

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Идея: добавляйте специи не только в блюда, но и в чай или смузи.

Семена тыквы и чиа

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Тыквенные семечки содержат витамин Е, цинк и каротиноиды. Семена чиа — богаты Омега-3 жирными кислотами и полифенолами. Эти мелкие суперфуды легко добавить в салаты, каши, йогурты.

Совет: замочите чиа в растительном молоке на ночь — получится замечательный пудинг.

Яблоки

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В яблочной кожуре содержится антиоксидант кверцетин, он обладает противовоспалительными свойствами. Комбинируйте яблоко с арахисовым маслом, корицей и чиа — и получите питательный суперснек.

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Нюанс: не очищайте яблоки — именно в кожуре больше всего пользы.

Виноград

© Associated Press

Особенно темные сорта — источник ресвератрола, который обладает омолаживающими свойствами и поддерживает сердце. Виноград полезен в свежем виде, но и натуральный виноградный сок или немного красного вина также содержат эти полезные соединения.

Совет: замороженный виноград — отличная альтернатива леденцам.

Шпинат

© Associated Press

Эта зелень — настоящий мультивитамин: флавоноиды, феруловая кислота, витамин С, бета-каротин. Шпинат защищает мозг, глаза и сосуды.

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Идея: добавляйте свежий шпинат в смузи — его вкус почти незаметен, а пользы — море.

Болгарский перец

© Associated Press

Больше всего антиоксидантов — в красном перце, в частности витамина С, бета-каротина и ликопена. Перец поддерживает зрение, иммунитет и молодость кожи.

Нюанс: сырой перец сохраняет больше витамина С, чем термически обработанный.

Темный шоколад (не менее 70% какао)

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Да, сладкое тоже может быть полезным. В темном шоколаде — флаванолы, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшают настроение. Главное — не путать с молочным или белым шоколадом, где почти нет антиоксидантов.

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Совет: пара квадратиков темного шоколада и горсть орехов могут стать идеальным снеком.

Чечевица

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Эти бобовые — источник полифенолов, которые действуют как антиоксиданты и поддерживают уровень сахара, снижают давление и укрепляют сосуды. Она легко усваивается, а блюда из нее — сытные и полезные.

Идея: попробуйте красную чечевицу в виде крем-супа с чесноком и куркумой.

Овсянка

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Овес богат авенантрамидами — антиоксидантами, которые снижают воспаление и улучшают состояние сосудов. Это один из лучших завтраков для поддержания сердца и стабилизации уровня глюкозы.

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Совет: добавьте к овсянке ягоды, семечки и немного меда — будет не только полезно, но и вкусно.

Морковь

© Associated Press

Классический источник бета-каротина, а также ликопена, лютеина и других антиоксидантов. Морковь полезна для зрения, кожи и иммунной системы. Можно есть сырую, варить, запекать или готовить на пару.

Интересно: термически обработанная морковь лучше усваивается, чем сырая.

Не обязательно покупать дорогие порошки или экзотические суперфуды. Большинство антиоксидантов можно найти прямо в вашей тарелке — в сезонных овощах, простых ягодах, орехах и зелени.

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Секрет успеха — разнообразие. Ешьте разноцветную пищу, комбинируйте продукты, экспериментируйте со вкусами — и ваше тело поблагодарит вас энергией, красотой и здоровьем.