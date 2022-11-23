Топ-15 продуктов для укрепления иммунной системы

Сезон простуд в самом разгаре. Когда на улице холодно, а дома и в офисе недостаточно тепло, очень важно поддержать свой иммунитет на должном уровне. Болеть сейчас крайне нежелательно.

По различным данным, у детей бывает до восьми простуд в год, а у взрослых - в среднем от двух до трех, и у всех нас на 80 процентов больше шансов заболеть ими в зимние месяцы, сообщает The Sun и предлагает пересмотреть свой рацион в пользу более здоровых и полезных для укрепления иммунитета продуктов.

Яблоки

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Яблоки содержат пребиотики и антиоксиданты, которые представляют собой натуральные молекулы, помогающие бороться с вредными свободными радикалами в нашем организме, которые атакуют клетки и приводят к болезням.

Черный шоколад

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Черный шоколад содержит цинк и антиоксиданты и помогает активировать Т-клетки, которые являются неотъемлемой частью боеспособной иммунной системы.

Чеснок

Чеснок веками использовался для укрепления организма. Он содержит соединения, которые помогают иммунной системе бороться с вредоносными захватчиками, известными как патогены, и, как говорят, обладает мощными антибиотическими свойствами.

Травы

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Розмарин, базилик и тимьян, например, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, и вы можете использовать несколько трав одновременно за один прием пищи.

Халапеньо

Перец халапеньо даст вам витамины А и С и каротин, который помогает бороться с повреждением клеток. Многие из преимуществ халапеньо для здоровья связаны с соединением под названием капсаицин, которое делает его пряным.

Киви

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Киви богаты витамином С, а он, как полагают, увеличивает выработку лейкоцитов, жизненно важных для борьбы с инфекциями. Киви среднего размера содержит более 50 процентов рекомендуемой суточной нормы витамина С.

Чечевица

Чечевица - это источник растительного белка, она также богата клетчаткой, витаминами и минералами, которые поддерживают как здоровье кишечника, так и иммунитет, и способствуют ежедневному рекомендуемому потреблению клетчатки в 30 г.

Орехи

Орехи являются отличным источником клетчатки, полезных мононенасыщенных жиров, множества необходимых витаминов и минералов, а также растительного белка. Они являются хорошей альтернативой переработанным, насыщенным сахаром закускам, которые негативно влияют на здоровье нашего кишечника и уровень иммунитета.

Горох

Горох содержит растворимую клетчатку и антиоксиданты, которые жизненно важны для сильной иммунной системы.

Киноа

Киноа содержит очень важную пребиотическую клетчатку и все девять незаменимых аминокислот (строительных блоков белка), которые наш организм не может производить самостоятельно.

Кунжут

Семена кунжута полны незаменимого минерала селена, который имеет решающее значение для иммунной функции и участвует в выработке антител.

Помидоры

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Томаты содержат полифенол ликопин - мощное растительное соединение, которое благотворно влияет на иммунитет благодаря своим антиоксидантным свойствам.

Лапша удон

Эта лапша содержит множество необходимых витаминов и минералов, в том числе цинк, железо, медь, фолиевую кислоту, магний и несколько витаминов группы В.

Цельнозерновые продукты

Эти сложные углеводы, в том числе овес, цельнозерновая мука, лебеда и коричневый рис, богаты клетчаткой и содержат жизненно важные витамины, минералы и фитонутриенты (мощные растительные соединения).

Йогурт

Живой натуральный йогурт — один из лучших продуктов для здоровья кишечника, так как он ферментирован и содержит живые культуры. Это хорошие бактерии, которые помогают укрепить и сбалансировать иммунную систему.

Добавляя в рацион все эти продукты, важно соблюдать рекомендуемую суточную норму — слишком много полезных веществ может подавить ваш иммунный ответ и привести к нежелательным негативным побочным эффектам.

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