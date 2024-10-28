Топ-3 физических упражнения для расслабления всего организма

Движение – это не только способ похудеть или привести себя в форму, это фундамент нашего существования и мы двигаемся не только для поддержания физической формы, но и для сохранения эмоционального баланса.
Когда мы представляем физические упражнения, чаще всего на ум приходят тренажерные залы, тяжелые нагрузки и активные тренировки. Многие воспринимают физическую активность как обязанность или даже наказание. На странице Ascent Strength+Embodiment рассказали, что движение это путь к лучшему пониманию себя, выражению эмоций и построению доверительных отношений с собственным телом.
Отскок
Это упражнение просто и невероятно полезно для снятия напряжения и успокоения нервной системы. Начните легко прыгать на месте, расслабив плечи и руки, чтобы они могли свободно двигаться. В процессе такого отскока ваше тело мягко расшатывается, а руки и плечи словно идут в свободный полет. Отскок помогает высвободить накопившуюся энергию, расслабляет мышцы и способствует гармонизации нервной системы.
Польза:
- Снимает физическое и психическое напряжение
- Улучшает кровообращение
- Успокаивает нервную систему и улучшает настроение
"Обезьяньи руки"
Для выполнения этого упражнения встаньте прямо, расставив ноги по ширине плеч. Поднимать руки вверх и вниз в спокойном ритме, словно пружиня в коленях, расслабляя руки всякий раз, когда опускаете их. Это упражнение расслабляет мышцы и активизирует дренаж лимфы, что способствует нейролимфатической очистке. Она помогает справиться с чувством усталости и повышает общий тонус.
Польза:
- Улучшает лимфодренаж
- Расслабляет мышцы верхней части тела
- Стимулирует нервную систему и снимает чувство усталости.
Постукивание по телу
Это упражнение активизирует кровообращение и стимулирует нервную систему, способствует общему расслаблению организма. Начните с легких постукиваний по рукам, груди и шее, постепенно переходя к другим частям тела. Такие постукивания не только улучшают циркуляцию крови, но и помогают "высвободить" мышечное напряжение, накапливающееся в теле в течение дня. Кроме того, это упражнение подходит как для быстрого снятия стресса, так и для подготовки к более активным физическим упражнениям.
Польза:
- Усиливает кровообращение
- Снимает мышечное напряжение
- Улучшает эмоциональное состояние и снимает стресс
Наша жизнь насыщена стрессами и иногда физическая активность может превратиться в дополнительное нежелательное давление на организм. Эти упражнения предназначены для того, чтобы расслабиться и почувствовать гармонию с собой. Такие движения помогают выстроить более глубокие отношения со своим телом и заставляют почувствовать себя сильным и непобедимым.
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