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- Здоровый образ жизни
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Топ-5 полезных перекусов для кишечника, которые утоляют голод
Сколько раз вы ловили себя на том, что «перекусили» батончиком, булочкой или кофе с печеньем, а уже через час снова хочется есть.
Большинство популярных перекусов не только не насыщают надолго, но и могут вредить нашему кишечнику, а это имеет ключевое значение для здоровья всего организма. Издание Real Simple рассказало, почему стоит заботиться о микробиоме, как выбирать перекусы, которые вас не только насытят, но и сделают здоровее и поделилось вкусными и полезными идеями на каждый день.
Здоровье кишечника — основа всего
Кишечник — это не только орган пищеварения, а мощный центр иммунитета, настроения и энергии. В нашем кишечнике живет более триллиона бактерий — это микробиом. Он:
поддерживает пищеварение и метаболизм;
помогает синтезировать витамины и усваивать минералы (например, кальций);
защищает от токсинов и вредных веществ;
влияет на настроение через ось кишечник-мозг;
регулирует воспалительные процессы во всем организме.
Несбалансированный микробиом связан с такими болезнями, как диабет II типа, сердечные заболевания, артрит, синдром раздраженного кишечника, депрессия, ожирение и даже проблемы с кожей.
Что есть, для здоровья микробиома
Когда вы выбираете перекус с заботой о кишечнике, обращайте внимание на такие ингредиенты:
Пребиотики — клетчатка, которую «едят» полезные бактерии (овощи, фрукты, цельнозерновые, бобовые).
Пробиотики — живые бактерии, которые заселяют кишечник (йогурт, кефир, кимчи, ферментированные овощи).
Продукты с противовоспалительными свойствами — богатые омега-3, полифенолы, антиоксиданты.
В то же время избегайте частых перекусов с добавленным сахаром, трансжирами, алкоголем, колбасными изделиями и искусственными подсластителями, ведь они вредят балансу бактерий.
Энергетические батончики из овсянки, семечек и ореховой пасты
Эти маленькие «бомбочки» с клетчаткой, белком и полезными жирами надолго дарят сытость и пользу.
овсяные хлопья (пребиотики);
семена льна или чиа (омега-3 и клетчатка);
арахисовая или миндальная паста (белок и здоровые жиры);
изюм, сушеная клюква или темный шоколад для сладости и полифенолов.
Можно слепить шарики или сделать домашние батончики.
Греческий йогурт с бананом, семечками и зерновыми хлопьями
Нежный, белковый и пробиотический — идеальная послеобеденная тарелка.
греческий йогурт (пробиотики и белок);
половинка банана (пребиотики, калий);
ложка семян чиа или тыквы;
горсть цельнозерновых хлопьев;
капля меда или корицы для вкуса.
Результат: стабильная энергия, сытость, идеальное пищеварение.
Нут, лебне и соленые огурцы
Восточный сет, который можно собрать дома или купить в готовом виде.
хрустящий нут (домашний или магазинный, богатый клетчаткой);
лебне — йогуртовый творог, источник пробиотиков;
ферментированные огурцы или капуста — живые культуры для микробиома.
Это вкусный перекус, который легко взять с собой в контейнере.
Чипсы из тортильи, гуакамоле и сальса
Это вкусно и полезно, если выбрать правильные ингредиенты.
кукурузные или льняные тортильи без добавок;
гуакамоле из авокадо (жиры, клетчатка, антиоксиданты);
домашняя сальса из томатов, лука, лайма и кинзы.
Это быстро, просто и заряжает организм полезным действием овощей.
Бананово-кабачковые маффины (домашние)
Идеальный вариант для любителей сладкого, которые не хотят вредить микробиому.
тертые кабачки (пребиотики, влага);
спелые бананы (натуральная сладость);
цельнозерновая мука;
яйца, кефир или йогурт;
можно добавить чиа или миндаль.
Готовьте партию на неделю, ведь их удобно брать с собой на работу или в дорогу.
Переход к полезным перекусам — это не про ограничения, а про заботу о себе изнутри. Не обязательно отказываться от любимых вкусностей полностью, стоит просто дать место еде, которая действительно работает на вас.
Попробуйте добавить 1-2 полезных перекуса ежедневно и уже через неделю почувствуете:
улучшение пищеварения;
более стабильное настроение;
меньше тяги к сладкому;
больше энергии, без «снотворного» эффекта после еды.
Ваш кишечник — это «внутренний сад», который нуждается в правильном уходе. И лучший полив для него — это пища, которая питает, а не просто насыщает.