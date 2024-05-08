Топ-5 полезных семян для женского здоровья: рассказывает нутрициолог

Мы многое знаем о пользе фруктов и овощей, и очень редко задумываемся над пользой семян, которые также должны присутствовать в нашем рационе, ведь содержат много полезных веществ для нашего организма.

Обычно мы привыкли, что из семян делается масло, которое мы хоть немного, а употребляем в пищу, и проходим мимо них в магазине или на базаре. И это наша большая ошибка, говорит нутрициолог sandra.raww.

Наш рацион следует разнообразить семенами и научиться их правильно употреблять, ведь это кладезь полезных витаминов и элементов. И это гораздо лучше и полезнее, чем пить таблетированные витамины или бады. Но сразу обратим ваше внимание, всё хорошо, что в меру, потому как и в случае с определенными витаминизированными пищевыми продуктами, перед употреблением, на постоянной основе, любых семян, следует проконсультироваться с врачом и при необходимости сдать необходимые анализы.

А теперь, расскажем вам, в чем же заключается польза семян для женского здоровья:

Семена тыквы – богаты железом (9 мг на 100 г) и магнием (от 600 мг на 100 г), хороший источник витаминов группы B, L-триптофан (серотонин, мелатонин) Кунжут – хороший источник меди, фосфора, магния и цинка, содержит лигнаны (антиоксидантные свойства) Семена льна – положительное влияние на пищеварительную систему и детоксикацию, Омега-3, источник меди, марганца, магния, железа и цинка Семена чиа – топ источник кальция, железа, меди, марганца и селена, антиоксидант, Омега-3 Семена подсолнечника – топ источник витаминов Е и B6, селена и меди, содержит фитостерины (положительно влияет на кожу).

Семена льна / Фото: Credits

Конечно, просто так жевать семена может быть невкусно, да и не всегда удобно, поэтому автор видео предлагает следующие варианты их использования:

Семена чиа – смузи, пудинг, добавление в панкейки, каши, хлеб и печенье.

Семена кунжута – салат, хлеб, каши, печенье.

Семена льна – замочить лен в воде, а затем добавлять в смузи. Если вы не пьете смузи, можно смолоть семена сразу перед использованием и добавить в салат или кашу. Вымачивать семена полезно, но не всегда удобно, ведь после их надо высушить при низкой температуре в духовом шкафу.

Семена тыквы и подсолнечника – салаты, хлеб и очень вкусно делать на их основе соусы с добавлением зелени.



Также Александра предлагает определенную схему для укрепления женского здоровья:



Есть цикл – с 1 дня цикла/ нет цикла – начинать с новолуния.

1-14 день – семена льна + семена тыквы;

15-28 день – семена подсолнечника + кунжут.

Обратите внимание, что замачивать семена нужно от 8 до 12 часов, а также не хранить их замоченными более 12 часов, из-за риска образования токсичной плесени. Хранить после измельчения любые семена можно не более 4 дней в холодильнике, в герметичном стеклянном контейнере. Автор отмечает, что для каждой женщины обязательно употребление семян не менее 1 ч.л.

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