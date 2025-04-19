Топ-5 причин есть больше бананов / © Associated Press

Реклама

Часто его несправедливо обходят стороной, считая слишком калорийным или слишком сладким. Но стоит лишь углубиться в свойства бананов, чтобы понять — это настоящий источник витаминов, энергии и натуральной красоты.

Издание Real Simple рассказало о пяти основных причинах добавить бананы в свой ежедневный рацион, а также поделилось простыми и вкусными идеями, как включить их в меню.

Бананы ускоряют метаболизм и поддерживают здоровое пищеварение

Бананы богаты растворимой клетчаткой, которая действует как губка: она впитывает влагу, набухает в желудке и обеспечивает длительное чувство сытости. Клетчатка способствует более медленному всасыванию сахара, улучшает перистальтику кишечника и помогает регулировать уровень глюкозы в крови. А еще выводит лишний жир и токсины из организма.

Реклама

Совет: чтобы клетчатка выполняла свои функции, не забывайте о воде — пейте по меньшей мере 1,5–2 л в день.

Это настоящий энергетический заряд — идеальный перед тренировкой.

В среднем один банан содержит около 30 г углеводов, которые быстро усваиваются организмом. Именно поэтому этот фрукт — любимец спортсменов. Он дает мгновенную энергию, повышает выносливость, помогает избежать усталости и даже уменьшает риск мышечных спазмов после физических нагрузок благодаря высокому содержанию калия.

Перед тренировкой съешьте банан или добавьте его к смузи — это обеспечит вас силой и улучшит восстановление после упражнений.

Источник витаминов группы B — для красоты и нервной системы

Бананы содержат значительное количество витамина B6, необходимого для правильного обмена веществ, функционирования мозга, стабильности нервной системы, а также для синтеза серотонина — гормона хорошего настроения.

Один средний банан обеспечивает до 20% дневной нормы этого витамина. А еще он оказывает положительное влияние на состояние кожи — уменьшает сухость, способствует заживлению и улучшает ее тонус.

Калий для сердца, гидратации и понижения давления

В 100 г банана содержится около 375 мг калия — минерала, необходимого для сердечного ритма, нормализации артериального давления, водно-солевого баланса и работы мышц. Достаточный уровень калия уменьшает риск гипертонии, а также удерживает жидкость в клетках и предотвращает обезвоживание.

Бананы — отличный вариант для тех, кто активно потеет летом или занимается спортом.

Доступность, безопасность и универсальность в приготовлении

Бананы — один из самых доступных фруктов на рынке. И даже если они не органичны, их плотная кожура защищает съедобную часть пестицидов. Это позволяет безопасно покупать обычные, неорганические бананы.

А еще это чрезвычайно универсальный продукт: от завтрака до десерта, он идеально сочетается с крупами, молочными продуктами, хлебом, орехами и даже овощами.

Вкусные способы есть больше бананов

Банановая овсянка (на ночь)

В банке смешайте:

Овсяные хлопья 1 стакан

Миндальное молоко ¾ стакана

Банан ½ шт.

Семена льна 1 ч. л

Корица ½ ч. л

Оставьте на ночь в холодильнике. Утром — готовый завтрак!

Бананово-ореховый тост

Подсушите цельнозерновой хлеб, намажьте арахисовым или миндальным маслом и выложите сверху ломтики банана. Добавьте щепотку корицы или меда.

Смузи «Зеленая энергия»

Взбейте в блендере:

Банан 1 шт.

Шпинат 1 стакан

Капуста Кейл ½ стакана

Овсяное молоко ½ стакана

Корица 1 ч. л

Семена конопли 1 ст. л

Миндальное масло ½ ст. л

Замена масла в выпечке

Пюре из банана можно использовать вместо сливочного масла или растительного масла в рецептах печенья, мафинов или панкейков. Это сделает десерты не только вкусными, но и более полезными.

Бананы — это больше, чем просто фрукт на перекус. Они могут стать надежным союзником по поддержанию здоровья, красоты и энергии. Доступные, вкусные, богатые питательными веществами — они заслуживают достойного места в вашем рационе. И главное — есть бананы просто приятно, а это уже немалая польза для настроения.